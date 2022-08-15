《異動股》開拓藥業升近２０％突破２０天線，報１５元

《經濟通通訊社１５日專訊》開拓藥業（０９９３９）升１９﹒８１％，報１５元，升穿

２０天線（１４﹒８６５元），最高價１５﹒２元，最低價１２﹒２２元，創１個月新低；成交

７０３﹒７５萬股，成交金額９５４２﹒８７萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入

３００２﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額９９﹒４６萬元，加權平均成

交價１３﹒７７４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２４５﹒６９萬元，加權平均

成交價１３﹒３７３元。

現時，恒生指數報２０１３６，跌３８點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６８５１，跌

６點或０﹒０９％；恒生科技指數報４３５０，升不足１點；主板成交３９３﹒９７億元。

上證綜合指數報３２７４，跌１點或０﹒０６％，成交２３２９﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報１２４６１，升４１點或０﹒３４％，成交１６２９﹒８５億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒０００ 變動 ＋１９﹒８１％

最高價 １５﹒２００ 最低價 １２﹒２２０

成交股數 ７０３﹒７５萬股 成交金額 ９５４２﹒８７萬

１０天平均 １３﹒５２４ 歷史波幅％ ５５﹒１４６

２０天平均 １４﹒８６５ 加權平均價 １３﹒５６０

５０天平均 １７﹒６８１ ＲＳＩ１４ ４７﹒３１９

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股份狀態：升穿２０天線，創１個月新低；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入

３００２﹒５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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開拓藥業（０９９３９） １５﹒０００ ＋１９﹒８１

中國儒意（００１３６） ２﹒１３０ －０﹒４７

四環醫藥（００４６０） １﹒１２０ ＋０﹒９０

中國鐵塔（００７８８） ０﹒９９０ 無升跌

信達生物（０１８０１） ３６﹒６５０ ＋０﹒４１

藥明生物（０２２６９） ７０﹒３５０ －０﹒７１

協鑫科技（０３８００） ３﹒０１０ ＋３﹒４４

新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７３ －４﹒４２

中國有贊（０８０８３） ０﹒１５４ 無升跌

康方生物（０９９２６） ２３﹒３００ ＋３﹒５６

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（ｅｄ）

