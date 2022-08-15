《異動股》開拓藥業升近２０％突破２０天線，報１５元

《經濟通通訊社１５日專訊》開拓藥業（０９９３９）升１９﹒８１％，報１５元，升穿
２０天線（１４﹒８６５元），最高價１５﹒２元，最低價１２﹒２２元，創１個月新低；成交
７０３﹒７５萬股，成交金額９５４２﹒８７萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
３００２﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額９９﹒４６萬元，加權平均成
交價１３﹒７７４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２４５﹒６９萬元，加權平均
成交價１３﹒３７３元。
現時，恒生指數報２０１３６，跌３８點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６８５１，跌
６點或０﹒０９％；恒生科技指數報４３５０，升不足１點；主板成交３９３﹒９７億元。
上證綜合指數報３２７４，跌１點或０﹒０６％，成交２３２９﹒４４億元人民幣。
深證成份指數報１２４６１，升４１點或０﹒３４％，成交１６２９﹒８５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １５﹒０００ 變動 ＋１９﹒８１％
最高價 １５﹒２００ 最低價 １２﹒２２０
成交股數 ７０３﹒７５萬股 成交金額 ９５４２﹒８７萬
１０天平均 １３﹒５２４ 歷史波幅％ ５５﹒１４６
２０天平均 １４﹒８６５ 加權平均價 １３﹒５６０
５０天平均 １７﹒６８１ ＲＳＩ１４ ４７﹒３１９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線，創１個月新低；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
３００２﹒５萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
開拓藥業（０９９３９） １５﹒０００ ＋１９﹒８１
中國儒意（００１３６） ２﹒１３０ －０﹒４７
四環醫藥（００４６０） １﹒１２０ ＋０﹒９０
中國鐵塔（００７８８） ０﹒９９０ 無升跌
信達生物（０１８０１） ３６﹒６５０ ＋０﹒４１
藥明生物（０２２６９） ７０﹒３５０ －０﹒７１
協鑫科技（０３８００） ３﹒０１０ ＋３﹒４４
新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７３ －４﹒４２
中國有贊（０８０８３） ０﹒１５４ 無升跌
康方生物（０９９２６） ２３﹒３００ ＋３﹒５６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動