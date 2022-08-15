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09939 開拓藥業－Ｂ
即時 按盤價 升14.860 +2.340 (+18.690%)
大手異動

15/08/2022 11:17

《異動股》開拓藥業升近２０％突破２０天線，報１５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》開拓藥業（０９９３９）升１９﹒８１％，報１５元，升穿
２０天線（１４﹒８６５元），最高價１５﹒２元，最低價１２﹒２２元，創１個月新低；成交
７０３﹒７５萬股，成交金額９５４２﹒８７萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
３００２﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額９９﹒４６萬元，加權平均成
交價１３﹒７７４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２４５﹒６９萬元，加權平均
成交價１３﹒３７３元。
　　現時，恒生指數報２０１３６，跌３８點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６８５１，跌
６點或０﹒０９％；恒生科技指數報４３５０，升不足１點；主板成交３９３﹒９７億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌１點或０﹒０６％，成交２３２９﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６１，升４１點或０﹒３４％，成交１６２９﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１５﹒０００　變動　　　　　＋１９﹒８１％
　　最高價　　　　　１５﹒２００　最低價　　　　　１２﹒２２０
　　成交股數　　７０３﹒７５萬股　成交金額　　９５４２﹒８７萬
　　１０天平均　　　１３﹒５２４　歷史波幅％　　　５５﹒１４６
　　２０天平均　　　１４﹒８６５　加權平均價　　　１３﹒５６０
　　５０天平均　　　１７﹒６８１　ＲＳＩ１４　　　４７﹒３１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線，創１個月新低；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
３００２﹒５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　開拓藥業（０９９３９）　１５﹒０００　＋１９﹒８１
　　中國儒意（００１３６）　　２﹒１３０　　－０﹒４７
　　四環醫藥（００４６０）　　１﹒１２０　　＋０﹒９０
　　中國鐵塔（００７８８）　　０﹒９９０　　　　無升跌
　　信達生物（０１８０１）　３６﹒６５０　　＋０﹒４１
　　藥明生物（０２２６９）　７０﹒３５０　　－０﹒７１
　　協鑫科技（０３８００）　　３﹒０１０　　＋３﹒４４
　　新銳醫藥（０６１０８）　　０﹒１７３　　－４﹒４２
　　中國有贊（０８０８３）　　０﹒１５４　　　　無升跌
　　康方生物（０９９２６）　２３﹒３００　　＋３﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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