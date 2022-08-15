《經濟通通訊社１５日專訊》小鵬汽車（０９８６８）於１１：１８ａｍ錄得１手２５萬股
交叉盤，每股造９３﹒４元，較上日收市價低１﹒５８％，涉資２３３５萬元。
小鵬汽車現價跌１﹒４８％，報９３﹒５元；成交２３８﹒０９萬股，成交金額２﹒２２億
元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３８９﹒７９萬元。（ｒｗ）
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15/08/2022 11:19
《大手成交》小鵬汽車一手２５萬股交叉盤，涉資２３３５萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》小鵬汽車（０９８６８）於１１：１８ａｍ錄得１手２５萬股
交叉盤，每股造９３﹒４元，較上日收市價低１﹒５８％，涉資２３３５萬元。
小鵬汽車現價跌１﹒４８％，報９３﹒５元；成交２３８﹒０９萬股，成交金額２﹒２２億
元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３８９﹒７９萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
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