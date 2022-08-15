《異動股》滙力資源漲逾７４％突破１００天線，報０﹒４７元

《經濟通通訊社１５日專訊》滙力資源（０１３０３）升７４﹒０７％，報０﹒４７元，升

穿１００天線（０﹒２９６元），最高價０﹒４７元，創１個月新高，最低價０﹒２８元；成交

３﹒８萬股，成交金額１﹒２２萬元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２４００元。

現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股，金額３５２０元，加權平均成交價０﹒３２５元；現

時最大淨被動賣出券商為雲鋒證券，金額１１２０元，加權平均成交價０﹒２８元。

現時，恒生指數報２０１４９，跌２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６８５３，跌

４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４３４９，跌不足１點；主板成交４１６﹒８４億元。

上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４７０ 變動 ＋７４﹒０７％

最高價 ０﹒４７０ 最低價 ０﹒２８０

成交股數 ３﹒８萬股 成交金額 １﹒２２萬

１０天平均 ０﹒３０９ 歷史波幅％ １５６﹒０７５

２０天平均 ０﹒３３２ 加權平均價 ０﹒３２０

５０天平均 ０﹒３８６ ＲＳＩ１４ ８４﹒６３８

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出

２４００元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙力資源（０１３０３） ０﹒４７ ＋７４﹒０７

ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） １﹒８９ －０﹒５３

神華（０１０８８） ２２﹒９０ ＋０﹒６６

兗礦能源（０１１７１） ２８﹒８０ ＋２﹒３１

易大宗（０１７３３） １﹒７７ －６﹒８４

中煤能源（０１８９８） ６﹒５４ ＋０﹒３１

中國旭陽集團（０１９０７） ３﹒３６ ＋０﹒６０

久泰邦達能源（０２７９８） １﹒５４ －１﹒２８

兗煤澳大利亞（０３６６８） ２９﹒３５ ＋０﹒５１

伊泰煤炭（０３９４８） １１﹒４６ ＋１﹒０６

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（ｅｄ）

