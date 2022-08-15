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01303 滙力資源
即時 按盤價 升0.400 +0.130 (+48.148%)
大手異動

15/08/2022 11:34

《異動股》滙力資源漲逾７４％突破１００天線，報０﹒４７元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》滙力資源（０１３０３）升７４﹒０７％，報０﹒４７元，升
穿１００天線（０﹒２９６元），最高價０﹒４７元，創１個月新高，最低價０﹒２８元；成交
３﹒８萬股，成交金額１﹒２２萬元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２４００元。
現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股，金額３５２０元，加權平均成交價０﹒３２５元；現
時最大淨被動賣出券商為雲鋒證券，金額１１２０元，加權平均成交價０﹒２８元。
　　現時，恒生指數報２０１４９，跌２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６８５３，跌
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４３４９，跌不足１點；主板成交４１６﹒８４億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒４７０　變動　　　　＋７４﹒０７％
　　最高價　　　０﹒４７０　最低價　　　　　０﹒２８０
　　成交股數　　３﹒８萬股　成交金額　　　　１﹒２２萬
　　１０天平均　０﹒３０９　歷史波幅％　１５６﹒０７５
　　２０天平均　０﹒３３２　加權平均價　　　０﹒３２０
　　５０天平均　０﹒３８６　ＲＳＩ１４　　８４﹒６３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出
２４００元
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙力資源（０１３０３）　　　　　　　　　　　０﹒４７　＋７４﹒０７
　　ＭＯＮＧＯＬ　ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）　　１﹒８９　　－０﹒５３
　　神華（０１０８８）　　　　　　　　　　　　２２﹒９０　　＋０﹒６６
　　兗礦能源（０１１７１）　　　　　　　　　　２８﹒８０　　＋２﹒３１
　　易大宗（０１７３３）　　　　　　　　　　　　１﹒７７　　－６﹒８４
　　中煤能源（０１８９８）　　　　　　　　　　　６﹒５４　　＋０﹒３１
　　中國旭陽集團（０１９０７）　　　　　　　　　３﹒３６　　＋０﹒６０
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　　　　　　　　１﹒５４　　－１﹒２８
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　　　　　　　　２９﹒３５　　＋０﹒５１
　　伊泰煤炭（０３９４８）　　　　　　　　　　１１﹒４６　　＋１﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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上一篇新聞︰15/08/2022 11:36  《異動股》滙力資源升逾倍突破１００天線，報０﹒９５元

備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
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