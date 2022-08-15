《異動股》滙力資源漲逾７４％突破１００天線，報０﹒４７元

《經濟通通訊社１５日專訊》滙力資源（０１３０３）升７４﹒０７％，報０﹒４７元，升
穿１００天線（０﹒２９６元），最高價０﹒４７元，創１個月新高，最低價０﹒２８元；成交
３﹒８萬股，成交金額１﹒２２萬元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２４００元。
現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股，金額３５２０元，加權平均成交價０﹒３２５元；現
時最大淨被動賣出券商為雲鋒證券，金額１１２０元，加權平均成交價０﹒２８元。
現時，恒生指數報２０１４９，跌２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６８５３，跌
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４３４９，跌不足１點；主板成交４１６﹒８４億元。
上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４７０ 變動 ＋７４﹒０７％
最高價 ０﹒４７０ 最低價 ０﹒２８０
成交股數 ３﹒８萬股 成交金額 １﹒２２萬
１０天平均 ０﹒３０９ 歷史波幅％ １５６﹒０７５
２０天平均 ０﹒３３２ 加權平均價 ０﹒３２０
５０天平均 ０﹒３８６ ＲＳＩ１４ ８４﹒６３８
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出
２４００元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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滙力資源（０１３０３） ０﹒４７ ＋７４﹒０７
ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） １﹒８９ －０﹒５３
神華（０１０８８） ２２﹒９０ ＋０﹒６６
兗礦能源（０１１７１） ２８﹒８０ ＋２﹒３１
易大宗（０１７３３） １﹒７７ －６﹒８４
中煤能源（０１８９８） ６﹒５４ ＋０﹒３１
中國旭陽集團（０１９０７） ３﹒３６ ＋０﹒６０
久泰邦達能源（０２７９８） １﹒５４ －１﹒２８
兗煤澳大利亞（０３６６８） ２９﹒３５ ＋０﹒５１
伊泰煤炭（０３９４８） １１﹒４６ ＋１﹒０６
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（ｅｄ）
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