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06833 興科蓉醫藥
即時 按盤價 跌0.365 -0.775 (-67.982%)
大手異動

15/08/2022 11:35

《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）跌逾２０％，報０﹒９１元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）跌２０﹒１８％，報０﹒９１元，
最低價０﹒９元，創１個月新低，最高價１﹒１４元；成交４５３﹒２萬股，成交金額
４６５﹒４１萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１５１﹒８萬元。現時最大淨被
動買入券商為富昌證券，金額１８﹒７５萬元，加權平均成交價１﹒０２７元；現時最大淨被動
賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１２０﹒９５萬元，加權平均成交價１﹒０４６元。以現價
計，該股暫連跌４日，累計跌幅２６﹒０２％。
　　現時，恒生指數報２０１４１，跌３４點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８４９，跌
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３４６，跌３點或０﹒０９％；主板成交４１７﹒７２億
元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒９１０　變動　　　　－２０﹒１８％
　　最高價　　　　　１﹒１４０　最低價　　　　　０﹒９００
　　成交股數　　４５３﹒２萬股　成交金額　　４６５﹒４１萬
　　１０天平均　　　１﹒１９０　歷史波幅％　　３６﹒７３５
　　２０天平均　　　１﹒２４２　加權平均價　　　１﹒０２７
　　５０天平均　　　１﹒３２２　ＲＳＩ１４　　２１﹒０２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１５１﹒８萬元；暫連跌
４日，累計跌幅２６﹒０２％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　興科蓉醫藥（０６８３３）　　　０﹒９１０　－２０﹒１８
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒７３０　　＋１﹒２８
　　國藥（０１０９９）　　　　　１７﹒５２０　　－０﹒６８
　　金活醫藥集團（０１１１０）　　０﹒４９０　　＋１﹒０３
　　同仁堂國藥（０３６１３）　　　９﹒７３０　　＋１﹒６７
　　中智藥業（０３７３７）　　　　０﹒８７０　　＋４﹒８２
　　新銳醫藥（０６１０８）　　　　０﹒１７４　　－３﹒８７
　　京東健康（０６６１８）　　　６２﹒４５０　　＋１﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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