《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）跌逾２０％，報０﹒９１元

《經濟通通訊社１５日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）跌２０﹒１８％，報０﹒９１元，
最低價０﹒９元，創１個月新低，最高價１﹒１４元；成交４５３﹒２萬股，成交金額
４６５﹒４１萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１５１﹒８萬元。現時最大淨被
動買入券商為富昌證券，金額１８﹒７５萬元，加權平均成交價１﹒０２７元；現時最大淨被動
賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１２０﹒９５萬元，加權平均成交價１﹒０４６元。以現價
計，該股暫連跌４日，累計跌幅２６﹒０２％。
現時，恒生指數報２０１４１，跌３４點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８４９，跌
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３４６，跌３點或０﹒０９％；主板成交４１７﹒７２億
元。
上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒９１０ 變動 －２０﹒１８％
最高價 １﹒１４０ 最低價 ０﹒９００
成交股數 ４５３﹒２萬股 成交金額 ４６５﹒４１萬
１０天平均 １﹒１９０ 歷史波幅％ ３６﹒７３５
２０天平均 １﹒２４２ 加權平均價 １﹒０２７
５０天平均 １﹒３２２ ＲＳＩ１４ ２１﹒０２５
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１５１﹒８萬元；暫連跌
４日，累計跌幅２６﹒０２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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興科蓉醫藥（０６８３３） ０﹒９１０ －２０﹒１８
阿里健康（００２４１） ４﹒７３０ ＋１﹒２８
國藥（０１０９９） １７﹒５２０ －０﹒６８
金活醫藥集團（０１１１０） ０﹒４９０ ＋１﹒０３
同仁堂國藥（０３６１３） ９﹒７３０ ＋１﹒６７
中智藥業（０３７３７） ０﹒８７０ ＋４﹒８２
新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７４ －３﹒８７
京東健康（０６６１８） ６２﹒４５０ ＋１﹒３０
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（ｅｄ）
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