《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）跌逾２０％，報０﹒９１元

《經濟通通訊社１５日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）跌２０﹒１８％，報０﹒９１元，

最低價０﹒９元，創１個月新低，最高價１﹒１４元；成交４５３﹒２萬股，成交金額

４６５﹒４１萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１５１﹒８萬元。現時最大淨被

動買入券商為富昌證券，金額１８﹒７５萬元，加權平均成交價１﹒０２７元；現時最大淨被動

賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１２０﹒９５萬元，加權平均成交價１﹒０４６元。以現價

計，該股暫連跌４日，累計跌幅２６﹒０２％。

現時，恒生指數報２０１４１，跌３４點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８４９，跌

８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３４６，跌３點或０﹒０９％；主板成交４１７﹒７２億

元。

上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒９１０ 變動 －２０﹒１８％

最高價 １﹒１４０ 最低價 ０﹒９００

成交股數 ４５３﹒２萬股 成交金額 ４６５﹒４１萬

１０天平均 １﹒１９０ 歷史波幅％ ３６﹒７３５

２０天平均 １﹒２４２ 加權平均價 １﹒０２７

５０天平均 １﹒３２２ ＲＳＩ１４ ２１﹒０２５

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１５１﹒８萬元；暫連跌

４日，累計跌幅２６﹒０２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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興科蓉醫藥（０６８３３） ０﹒９１０ －２０﹒１８

阿里健康（００２４１） ４﹒７３０ ＋１﹒２８

國藥（０１０９９） １７﹒５２０ －０﹒６８

金活醫藥集團（０１１１０） ０﹒４９０ ＋１﹒０３

同仁堂國藥（０３６１３） ９﹒７３０ ＋１﹒６７

中智藥業（０３７３７） ０﹒８７０ ＋４﹒８２

新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７４ －３﹒８７

京東健康（０６６１８） ６２﹒４５０ ＋１﹒３０

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（ｅｄ）

