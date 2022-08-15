《異動股》滙力資源升逾倍突破１００天線，報０﹒９５元

《經濟通通訊社１５日專訊》滙力資源（０１３０３）升２５１﹒８５％，報０﹒９５元，

升穿１００天線（０﹒３０１元），最高價０﹒９５元，創５２周新高，最低價０﹒２８元；成

交４﹒２萬股，成交金額１﹒６萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１４００元。

現時最大淨被動賣出券商為雲鋒證券，金額１１２０元，加權平均成交價０﹒２８元。

現時，恒生指數報２０１３４，跌４０點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６８４６，跌

１１點或０﹒１６％；恒生科技指數報４３４４，跌５點或０﹒１２％；主板成交４１８﹒６８

億元。

上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒９５０ 變動 ＋２５１﹒８５％

最高價 ０﹒９５０ 最低價 ０﹒２８０

成交股數 ４﹒２萬股 成交金額 １﹒６萬

１０天平均 ０﹒３５７ 歷史波幅％ １５６﹒０７５

２０天平均 ０﹒３５６ 加權平均價 ０﹒３８０

５０天平均 ０﹒３９６ ＲＳＩ１４ ９４﹒７４１

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股份狀態：升穿１００天線，創５２周新高；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入

１４００元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙力資源（０１３０３） ０﹒９５ ＋２５１﹒８５

ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） １﹒９０ 無升跌

神華（０１０８８） ２２﹒８５ ＋０﹒４４

兗礦能源（０１１７１） ２８﹒７５ ＋２﹒１３

易大宗（０１７３３） １﹒７７ －６﹒８４

中煤能源（０１８９８） ６﹒４９ －０﹒４６

中國旭陽集團（０１９０７） ３﹒３６ ＋０﹒６０

久泰邦達能源（０２７９８） １﹒５４ －１﹒２８

兗煤澳大利亞（０３６６８） ２９﹒３５ ＋０﹒５１

伊泰煤炭（０３９４８） １１﹒４６ ＋１﹒０６

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（ｅｄ）

