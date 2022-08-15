《異動股》滙力資源升逾倍突破１００天線，報０﹒９５元

《經濟通通訊社１５日專訊》滙力資源（０１３０３）升２５１﹒８５％，報０﹒９５元，
升穿１００天線（０﹒３０１元），最高價０﹒９５元，創５２周新高，最低價０﹒２８元；成
交４﹒２萬股，成交金額１﹒６萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１４００元。
現時最大淨被動賣出券商為雲鋒證券，金額１１２０元，加權平均成交價０﹒２８元。
現時，恒生指數報２０１３４，跌４０點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６８４６，跌
１１點或０﹒１６％；恒生科技指數報４３４４，跌５點或０﹒１２％；主板成交４１８﹒６８
億元。
上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒９５０ 變動 ＋２５１﹒８５％
最高價 ０﹒９５０ 最低價 ０﹒２８０
成交股數 ４﹒２萬股 成交金額 １﹒６萬
１０天平均 ０﹒３５７ 歷史波幅％ １５６﹒０７５
２０天平均 ０﹒３５６ 加權平均價 ０﹒３８０
５０天平均 ０﹒３９６ ＲＳＩ１４ ９４﹒７４１
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股份狀態：升穿１００天線，創５２周新高；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
１４００元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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滙力資源（０１３０３） ０﹒９５ ＋２５１﹒８５
ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） １﹒９０ 無升跌
神華（０１０８８） ２２﹒８５ ＋０﹒４４
兗礦能源（０１１７１） ２８﹒７５ ＋２﹒１３
易大宗（０１７３３） １﹒７７ －６﹒８４
中煤能源（０１８９８） ６﹒４９ －０﹒４６
中國旭陽集團（０１９０７） ３﹒３６ ＋０﹒６０
久泰邦達能源（０２７９８） １﹒５４ －１﹒２８
兗煤澳大利亞（０３６６８） ２９﹒３５ ＋０﹒５１
伊泰煤炭（０３９４８） １１﹒４６ ＋１﹒０６
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（ｅｄ）
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