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01303 滙力資源
即時 按盤價 升0.400 +0.130 (+48.148%)
大手異動

15/08/2022 11:36

《異動股》滙力資源升逾倍突破１００天線，報０﹒９５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》滙力資源（０１３０３）升２５１﹒８５％，報０﹒９５元，
升穿１００天線（０﹒３０１元），最高價０﹒９５元，創５２周新高，最低價０﹒２８元；成
交４﹒２萬股，成交金額１﹒６萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１４００元。
現時最大淨被動賣出券商為雲鋒證券，金額１１２０元，加權平均成交價０﹒２８元。
　　現時，恒生指數報２０１３４，跌４０點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６８４６，跌
１１點或０﹒１６％；恒生科技指數報４３４４，跌５點或０﹒１２％；主板成交４１８﹒６８
億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒９５０　變動　　　　＋２５１﹒８５％
　　最高價　　　０﹒９５０　最低價　　　　　　０﹒２８０
　　成交股數　　４﹒２萬股　成交金額　　　　　　１﹒６萬
　　１０天平均　０﹒３５７　歷史波幅％　　１５６﹒０７５
　　２０天平均　０﹒３５６　加權平均價　　　　０﹒３８０
　　５０天平均　０﹒３９６　ＲＳＩ１４　　　９４﹒７４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創５２周新高；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
１４００元
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙力資源（０１３０３）　　　　　　　　　　　０﹒９５　＋２５１﹒８５
　　ＭＯＮＧＯＬ　ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）　　１﹒９０　　　　　無升跌
　　神華（０１０８８）　　　　　　　　　　　　２２﹒８５　　　＋０﹒４４
　　兗礦能源（０１１７１）　　　　　　　　　　２８﹒７５　　　＋２﹒１３
　　易大宗（０１７３３）　　　　　　　　　　　　１﹒７７　　　－６﹒８４
　　中煤能源（０１８９８）　　　　　　　　　　　６﹒４９　　　－０﹒４６
　　中國旭陽集團（０１９０７）　　　　　　　　　３﹒３６　　　＋０﹒６０
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　　　　　　　　１﹒５４　　　－１﹒２８
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　　　　　　　　２９﹒３５　　　＋０﹒５１
　　伊泰煤炭（０３９４８）　　　　　　　　　　１１﹒４６　　　＋１﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
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