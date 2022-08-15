《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）跌逾４７％，報０﹒６元

《經濟通通訊社１５日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）跌４７﹒３７％，報０﹒６元，最
低價０﹒６元，創１個月新低，最高價１﹒１４元；成交７３８﹒８萬股，成交金額
７０３﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為富昌證券，金額１９﹒０９萬元，加權平均成交
價１﹒０２３元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１２８﹒２３萬元，加權
平均成交價１﹒０３６元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅５１﹒２２％。
現時，恒生指數報２０１１９，跌５６點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６８４３，跌
１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４３３８，跌１１點或０﹒２６％；主板成交
４２７﹒０４億元。
上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６００ 變動 －４７﹒３７％
最高價 １﹒１４０ 最低價 ０﹒６００
成交股數 ７３８﹒８萬股 成交金額 ７０３﹒６１萬
１０天平均 １﹒１５９ 歷史波幅％ ３６﹒７３５
２０天平均 １﹒２２７ 加權平均價 ０﹒９５２
５０天平均 １﹒３１６ ＲＳＩ１４ １４﹒０５７
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股份狀態：創１個月新低；暫連跌４日，累計跌幅５１﹒２２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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興科蓉醫藥（０６８３３） ０﹒６００ －４７﹒３７
阿里健康（００２４１） ４﹒７１０ ＋０﹒８６
國藥（０１０９９） １７﹒６４０ 無升跌
金活醫藥集團（０１１１０） ０﹒４９０ ＋１﹒０３
同仁堂國藥（０３６１３） ９﹒７１０ ＋１﹒４６
中智藥業（０３７３７） ０﹒８７０ ＋４﹒８２
新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７４ －３﹒８７
京東健康（０６６１８） ６２﹒４５０ ＋１﹒３０
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（ｅｄ）
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