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06833 興科蓉醫藥
即時 按盤價 跌0.365 -0.775 (-67.982%)
大手異動

15/08/2022 11:45

《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）跌逾４７％，報０﹒６元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）跌４７﹒３７％，報０﹒６元，最
低價０﹒６元，創１個月新低，最高價１﹒１４元；成交７３８﹒８萬股，成交金額
７０３﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為富昌證券，金額１９﹒０９萬元，加權平均成交
價１﹒０２３元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１２８﹒２３萬元，加權
平均成交價１﹒０３６元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅５１﹒２２％。
　　現時，恒生指數報２０１１９，跌５６點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６８４３，跌
１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４３３８，跌１１點或０﹒２６％；主板成交
４２７﹒０４億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒６００　變動　　　　－４７﹒３７％
　　最高價　　　　　１﹒１４０　最低價　　　　　０﹒６００
　　成交股數　　７３８﹒８萬股　成交金額　　７０３﹒６１萬
　　１０天平均　　　１﹒１５９　歷史波幅％　　３６﹒７３５
　　２０天平均　　　１﹒２２７　加權平均價　　　０﹒９５２
　　５０天平均　　　１﹒３１６　ＲＳＩ１４　　１４﹒０５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；暫連跌４日，累計跌幅５１﹒２２％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　興科蓉醫藥（０６８３３）　　　０﹒６００　－４７﹒３７
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒７１０　　＋０﹒８６
　　國藥（０１０９９）　　　　　１７﹒６４０　　　　無升跌
　　金活醫藥集團（０１１１０）　　０﹒４９０　　＋１﹒０３
　　同仁堂國藥（０３６１３）　　　９﹒７１０　　＋１﹒４６
　　中智藥業（０３７３７）　　　　０﹒８７０　　＋４﹒８２
　　新銳醫藥（０６１０８）　　　　０﹒１７４　　－３﹒８７
　　京東健康（０６６１８）　　　６２﹒４５０　　＋１﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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