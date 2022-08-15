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06833 興科蓉醫藥
即時 按盤價 跌0.365 -0.775 (-67.982%)
大手異動

15/08/2022 11:46

《異動股》興科蓉醫藥（６８３３）挫近６９％，報０﹒３５５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）跌６８﹒８６％，報０﹒３５５元
，最低價０﹒３元，創５２周新低，最高價１﹒１４元；成交８０７﹒６萬股，成交金額
７２７﹒５５萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１６﹒６８萬元。現時最大淨被
動買入券商為富昌證券，金額１８﹒７萬元，加權平均成交價０﹒９８１元；現時最大淨被動賣
出券商為瑞士信貸證券香港，金額１２８﹒２３萬元，加權平均成交價１﹒０３６元。以現價計
，該股暫連跌４日，累計跌幅７１﹒１４％。
　　現時，恒生指數報２０１１８，跌５７點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６８４２，跌
１５點或０﹒２２％；恒生科技指數報４３３８，跌１２點或０﹒２８％；主板成交
４２７﹒６３億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒３５５　變動　　　　－６８﹒８６％
　　最高價　　　　　１﹒１４０　最低價　　　　　０﹒３００
　　成交股數　　８０７﹒６萬股　成交金額　　７２７﹒５５萬
　　１０天平均　　　１﹒１３４　歷史波幅％　　３６﹒７３５
　　２０天平均　　　１﹒２１４　加權平均價　　　０﹒９０１
　　５０天平均　　　１﹒３１１　ＲＳＩ１４　　１１﹒１４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１６﹒６８萬元；暫連跌
４日，累計跌幅７１﹒１４％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　興科蓉醫藥（０６８３３）　　　０﹒３５５　－６８﹒８６
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒７２０　　＋１﹒０７
　　國藥（０１０９９）　　　　　１７﹒６４０　　　　無升跌
　　金活醫藥集團（０１１１０）　　０﹒４９０　　＋１﹒０３
　　同仁堂國藥（０３６１３）　　　９﹒７１０　　＋１﹒４６
　　中智藥業（０３７３７）　　　　０﹒８７０　　＋４﹒８２
　　新銳醫藥（０６１０８）　　　　０﹒１７４　　－３﹒８７
　　京東健康（０６６１８）　　　６２﹒４５０　　＋１﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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