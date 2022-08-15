《異動股》興科蓉醫藥（６８３３）挫近６９％，報０﹒３５５元

《經濟通通訊社１５日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）跌６８﹒８６％，報０﹒３５５元

，最低價０﹒３元，創５２周新低，最高價１﹒１４元；成交８０７﹒６萬股，成交金額

７２７﹒５５萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１６﹒６８萬元。現時最大淨被

動買入券商為富昌證券，金額１８﹒７萬元，加權平均成交價０﹒９８１元；現時最大淨被動賣

出券商為瑞士信貸證券香港，金額１２８﹒２３萬元，加權平均成交價１﹒０３６元。以現價計

，該股暫連跌４日，累計跌幅７１﹒１４％。

現時，恒生指數報２０１１８，跌５７點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６８４２，跌

１５點或０﹒２２％；恒生科技指數報４３３８，跌１２點或０﹒２８％；主板成交

４２７﹒６３億元。

上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３５５ 變動 －６８﹒８６％

最高價 １﹒１４０ 最低價 ０﹒３００

成交股數 ８０７﹒６萬股 成交金額 ７２７﹒５５萬

１０天平均 １﹒１３４ 歷史波幅％ ３６﹒７３５

２０天平均 １﹒２１４ 加權平均價 ０﹒９０１

５０天平均 １﹒３１１ ＲＳＩ１４ １１﹒１４０

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１６﹒６８萬元；暫連跌

４日，累計跌幅７１﹒１４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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興科蓉醫藥（０６８３３） ０﹒３５５ －６８﹒８６

阿里健康（００２４１） ４﹒７２０ ＋１﹒０７

國藥（０１０９９） １７﹒６４０ 無升跌

金活醫藥集團（０１１１０） ０﹒４９０ ＋１﹒０３

同仁堂國藥（０３６１３） ９﹒７１０ ＋１﹒４６

中智藥業（０３７３７） ０﹒８７０ ＋４﹒８２

新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７４ －３﹒８７

京東健康（０６６１８） ６２﹒４５０ ＋１﹒３０

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（ｅｄ）

