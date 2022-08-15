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02237 中國石墨
即時 按盤價 升0.980 +0.230 (+30.667%)
大手異動

15/08/2022 13:00

《異動股》半新股中國石墨升近１９％，報０﹒８９元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》半新股中國石墨（０２２３７）升１８﹒６７％，報０﹒８９
元，最高價０﹒９元，最低價０﹒７４元；成交４９１６萬股，成交金額４１０６﹒３萬元；主
動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８２９﹒２４萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊
亞洲，金額８７﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒７９２元；現時最大淨被動賣出券商為富途證
券國際，金額３１６﹒０５萬元，加權平均成交價０﹒８３６元。以現價計，該股暫連升３日，
累計升幅３６﹒９２％。該股一手１００００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，
每手帳面賺５６５０元。
　　現時，恒生指數報２０１１８，跌５７點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６８４２，跌
１５點或０﹒２２％；恒生科技指數報４３３５，跌１４點或０﹒３２％；主板成交
４３９﹒４３億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒８９０　變動　　　　＋１８﹒６７％
　　最高價　　　　０﹒９００　最低價　　　　　０﹒７４０
　　成交股數　　４９１６萬股　成交金額　　４１０６﹒３萬
　　１０天平均　　０﹒６４２　歷史波幅％　　　　　　　－
　　２０天平均　　０﹒６２０　加權平均價　　　０﹒８３５
　　５０天平均　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　５９﹒３９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８２９﹒２４萬元；暫連升３日，累計升
幅３６﹒９２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國石墨（０２２３７）　　　０﹒８９０　＋１８﹒６７
　　新時代能源（００１６６）　　０﹒１６２　　＋８﹒００
　　南方錳業（０１０９１）　　　０﹒９９０　　＋３﹒１２
　　亞太資源（０１１０４）　　　１﹒０９０　　　　無升跌
　　中廣核（０１１６４）　　　　０﹒８４０　　－３﹒４５
　　五礦資源（０１２０８）　　　２﹒４２０　　　　無升跌
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７５﹒６００　　＋２﹒４４
　　金川國際（０２３６２）　　　０﹒８１０　　－３﹒５７
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　３﹒９１０　　－０﹒７６
　　天齊鋰業（０９６９６）　　８５﹒８５０　　＋０﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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