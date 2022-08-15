《異動股》半新股中國石墨升近１９％，報０﹒８９元

《經濟通通訊社１５日專訊》半新股中國石墨（０２２３７）升１８﹒６７％，報０﹒８９

元，最高價０﹒９元，最低價０﹒７４元；成交４９１６萬股，成交金額４１０６﹒３萬元；主

動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８２９﹒２４萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊

亞洲，金額８７﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒７９２元；現時最大淨被動賣出券商為富途證

券國際，金額３１６﹒０５萬元，加權平均成交價０﹒８３６元。以現價計，該股暫連升３日，

累計升幅３６﹒９２％。該股一手１００００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，

每手帳面賺５６５０元。

現時，恒生指數報２０１１８，跌５７點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６８４２，跌

１５點或０﹒２２％；恒生科技指數報４３３５，跌１４點或０﹒３２％；主板成交

４３９﹒４３億元。

上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０６％，成交２４４０﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２４６０，升４１點或０﹒３３％，成交１６９７﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８９０ 變動 ＋１８﹒６７％

最高價 ０﹒９００ 最低價 ０﹒７４０

成交股數 ４９１６萬股 成交金額 ４１０６﹒３萬

１０天平均 ０﹒６４２ 歷史波幅％ －

２０天平均 ０﹒６２０ 加權平均價 ０﹒８３５

５０天平均 － ＲＳＩ１４ ５９﹒３９７

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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入８２９﹒２４萬元；暫連升３日，累計升

幅３６﹒９２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國石墨（０２２３７） ０﹒８９０ ＋１８﹒６７

新時代能源（００１６６） ０﹒１６２ ＋８﹒００

南方錳業（０１０９１） ０﹒９９０ ＋３﹒１２

亞太資源（０１１０４） １﹒０９０ 無升跌

中廣核（０１１６４） ０﹒８４０ －３﹒４５

五礦資源（０１２０８） ２﹒４２０ 無升跌

贛鋒鋰業（０１７７２） ７５﹒６００ ＋２﹒４４

金川國際（０２３６２） ０﹒８１０ －３﹒５７

洛鉬（０３９９３） ３﹒９１０ －０﹒７６

天齊鋰業（０９６９６） ８５﹒８５０ ＋０﹒７０

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（ｅｄ）

