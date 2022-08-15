《異動股》碧桂園服務跌逾３％失守１０天線，報１４﹒１元

《經濟通通訊社１５日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１６％，報１４﹒１元，跌

穿１０天線（１４﹒２９元），最低價１４﹒１元，最高價１４﹒７４元；成交１１９０﹒３萬

股，成交金額１﹒７１億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２１０８﹒６９萬元。

現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１７９９﹒４１萬元，加權平均成交價

１４﹒３７６元；現時最大淨被動賣出券商為中信証券經紀，金額１６２６﹒２６萬元，加權平

均成交價１４﹒３１元。

現時，恒生指數報２０１３０，跌４４點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報６８４７，跌

１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４３４４，跌５點或０﹒１４％；主板成交４５８﹒８４

億元。

上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交２５７６﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２４６３，升４３點或０﹒３５％，成交１７７７﹒９８億元人民幣。



基本資料

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現價 １４﹒１００ 變動 －３﹒１６％

最高價 １４﹒７４０ 最低價 １４﹒１００

成交股數 １１９０﹒３萬股 成交金額 １﹒７１億

１０天平均 １４﹒２９０ 歷史波幅％ １１９﹒０３５

２０天平均 １７﹒０８１ 加權平均價 １４﹒３６２

５０天平均 ２５﹒０８８ ＲＳＩ１４ ３０﹒００５

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２１０８﹒６９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １４﹒１０ －３﹒１６

世茂服務（００８７３） ２﹒２７ －１﹒３０

華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒６５ －１﹒３２

融創服務（０１５１６） ３﹒１０ －１﹒５９

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒２７ －５﹒３２

中海物業（０２６６９） ７﹒７３ －２﹒１５

綠城服務（０２８６９） ６﹒５３ －０﹒３１

雅生活（０３３１９） ８﹒４３ －１﹒５２

保利物業（０６０４９） ４０﹒７５ －１﹒３３

金科服務（０９６６６） １０﹒５８ －３﹒２９

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（ｅｄ）

