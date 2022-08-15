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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌13.840 -0.720 (-4.945%)
大手異動

15/08/2022 13:10

《異動股》碧桂園服務跌逾３％失守１０天線，報１４﹒１元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１６％，報１４﹒１元，跌
穿１０天線（１４﹒２９元），最低價１４﹒１元，最高價１４﹒７４元；成交１１９０﹒３萬
股，成交金額１﹒７１億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２１０８﹒６９萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１７９９﹒４１萬元，加權平均成交價
１４﹒３７６元；現時最大淨被動賣出券商為中信証券經紀，金額１６２６﹒２６萬元，加權平
均成交價１４﹒３１元。
　　現時，恒生指數報２０１３０，跌４４點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報６８４７，跌
１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４３４４，跌５點或０﹒１４％；主板成交４５８﹒８４
億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交２５７６﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６３，升４３點或０﹒３５％，成交１７７７﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１４﹒１００　變動　　　　　－３﹒１６％
　　最高價　　　　　１４﹒７４０　最低價　　　　１４﹒１００
　　成交股數　　１１９０﹒３萬股　成交金額　　　　１﹒７１億
　　１０天平均　　　１４﹒２９０　歷史波幅％　１１９﹒０３５
　　２０天平均　　　１７﹒０８１　加權平均價　　１４﹒３６２
　　５０天平均　　　２５﹒０８８　ＲＳＩ１４　　３０﹒００５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２１０８﹒６９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１４﹒１０　－３﹒１６
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒２７　－１﹒３０
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３３﹒６５　－１﹒３２
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒１０　－１﹒５９
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒２７　－５﹒３２
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒７３　－２﹒１５
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒５３　－０﹒３１
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒４３　－１﹒５２
　　保利物業（０６０４９）　　　４０﹒７５　－１﹒３３
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒５８　－３﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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