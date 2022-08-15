《異動股》碧桂園服務跌逾３％失守１０天線，報１４﹒１元

《經濟通通訊社１５日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１６％，報１４﹒１元，跌
穿１０天線（１４﹒２９元），最低價１４﹒１元，最高價１４﹒７４元；成交１１９０﹒３萬
股，成交金額１﹒７１億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２１０８﹒６９萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１７９９﹒４１萬元，加權平均成交價
１４﹒３７６元；現時最大淨被動賣出券商為中信証券經紀，金額１６２６﹒２６萬元，加權平
均成交價１４﹒３１元。
現時，恒生指數報２０１３０，跌４４點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報６８４７，跌
１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４３４４，跌５點或０﹒１４％；主板成交４５８﹒８４
億元。
上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交２５７６﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２４６３，升４３點或０﹒３５％，成交１７７７﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 １４﹒１００ 變動 －３﹒１６％
最高價 １４﹒７４０ 最低價 １４﹒１００
成交股數 １１９０﹒３萬股 成交金額 １﹒７１億
１０天平均 １４﹒２９０ 歷史波幅％ １１９﹒０３５
２０天平均 １７﹒０８１ 加權平均價 １４﹒３６２
５０天平均 ２５﹒０８８ ＲＳＩ１４ ３０﹒００５
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２１０８﹒６９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） １４﹒１０ －３﹒１６
世茂服務（００８７３） ２﹒２７ －１﹒３０
華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒６５ －１﹒３２
融創服務（０１５１６） ３﹒１０ －１﹒５９
旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒２７ －５﹒３２
中海物業（０２６６９） ７﹒７３ －２﹒１５
綠城服務（０２８６９） ６﹒５３ －０﹒３１
雅生活（０３３１９） ８﹒４３ －１﹒５２
保利物業（０６０４９） ４０﹒７５ －１﹒３３
金科服務（０９６６６） １０﹒５８ －３﹒２９
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（ｅｄ）
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