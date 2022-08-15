《中概異動》美團升逾３％突破２０天線，報１８４﹒７元

《經濟通通訊社１５日專訊》美團（０３６９０）升３﹒１３％，報１８４﹒７元，較
ＡＤＲ收市高出３﹒０４％，升穿２０天線（１８３﹒２６元），最高價１８５元，最低價
１７８﹒５元；成交８８５﹒３萬股，成交金額１６﹒０９億元；主動買沽比率５１：４９，資
金淨主動買入２２６５﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額１﹒２１億
元，加權平均成交價１８１﹒９４９元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額
６７２１﹒１９萬元，加權平均成交價１８２﹒４５２元。以現價計，該股暫連升３日，累計升
幅８﹒９％。
現時，恒生指數報２０１５０，跌２５點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６８５７，升
不足１點；恒生科技指數報４３５０，升不足１點；主板成交４６３﹒８４億元。
上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交２６１０﹒２５億元人民幣。
深證成份指數報１２４５９，升３９點或０﹒３２％，成交１７９８﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 １８４﹒７００ 變動 ＋３﹒１３％
最高價 １８５﹒０００ 最低價 １７８﹒５００
成交股數 ８８５﹒３萬股 成交金額 １６﹒０９億
１０天平均 １７８﹒６００ 歷史波幅％ ４５﹒２３３
２０天平均 １８３﹒２６０ 加權平均價 １８１﹒７００
５０天平均 １９０﹒１３８ ＲＳＩ１４ ５１﹒４８４
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入２２６５﹒１４萬元；暫
連升３日，累計升幅８﹒９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １８４﹒７０ ＋３﹒１３
騰訊（００７００） ３０１﹒４０ －０﹒９２
快手（０１０２４） ７５﹒６０ －０﹒１３
小米（０１８１０） １２﹒１６ ＋０﹒１６
理想汽車（０２０１５） １２４﹒７０ －１﹒３４
京東集團（０９６１８） ２２５﹒２０ ＋１﹒１７
小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒１５ －１﹒８４
百度（０９８８８） １３６﹒００ －０﹒２９
阿里（０９９８８） ９３﹒０５ ＋０﹒１６
網易（０９９９９） １４２﹒９０ ＋０﹒１４
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（ｅｄ）
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