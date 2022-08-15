《中概異動》美團升逾３％突破２０天線，報１８４﹒７元

《經濟通通訊社１５日專訊》美團（０３６９０）升３﹒１３％，報１８４﹒７元，較

ＡＤＲ收市高出３﹒０４％，升穿２０天線（１８３﹒２６元），最高價１８５元，最低價

１７８﹒５元；成交８８５﹒３萬股，成交金額１６﹒０９億元；主動買沽比率５１：４９，資

金淨主動買入２２６５﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額１﹒２１億

元，加權平均成交價１８１﹒９４９元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額

６７２１﹒１９萬元，加權平均成交價１８２﹒４５２元。以現價計，該股暫連升３日，累計升

幅８﹒９％。

現時，恒生指數報２０１５０，跌２５點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６８５７，升

不足１點；恒生科技指數報４３５０，升不足１點；主板成交４６３﹒８４億元。

上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交２６１０﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２４５９，升３９點或０﹒３２％，成交１７９８﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 １８４﹒７００ 變動 ＋３﹒１３％

最高價 １８５﹒０００ 最低價 １７８﹒５００

成交股數 ８８５﹒３萬股 成交金額 １６﹒０９億

１０天平均 １７８﹒６００ 歷史波幅％ ４５﹒２３３

２０天平均 １８３﹒２６０ 加權平均價 １８１﹒７００

５０天平均 １９０﹒１３８ ＲＳＩ１４ ５１﹒４８４

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入２２６５﹒１４萬元；暫

連升３日，累計升幅８﹒９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １８４﹒７０ ＋３﹒１３

騰訊（００７００） ３０１﹒４０ －０﹒９２

快手（０１０２４） ７５﹒６０ －０﹒１３

小米（０１８１０） １２﹒１６ ＋０﹒１６

理想汽車（０２０１５） １２４﹒７０ －１﹒３４

京東集團（０９６１８） ２２５﹒２０ ＋１﹒１７

小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒１５ －１﹒８４

百度（０９８８８） １３６﹒００ －０﹒２９

阿里（０９９８８） ９３﹒０５ ＋０﹒１６

網易（０９９９９） １４２﹒９０ ＋０﹒１４

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（ｅｄ）

