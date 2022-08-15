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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 升180.900 +1.800 (+1.005%)
大手異動

15/08/2022 13:13

《中概異動》美團升逾３％突破２０天線，報１８４﹒７元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美團（０３６９０）升３﹒１３％，報１８４﹒７元，較
ＡＤＲ收市高出３﹒０４％，升穿２０天線（１８３﹒２６元），最高價１８５元，最低價
１７８﹒５元；成交８８５﹒３萬股，成交金額１６﹒０９億元；主動買沽比率５１：４９，資
金淨主動買入２２６５﹒１４萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額１﹒２１億
元，加權平均成交價１８１﹒９４９元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額
６７２１﹒１９萬元，加權平均成交價１８２﹒４５２元。以現價計，該股暫連升３日，累計升
幅８﹒９％。
　　現時，恒生指數報２０１５０，跌２５點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報６８５７，升
不足１點；恒生科技指數報４３５０，升不足１點；主板成交４６３﹒８４億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交２６１０﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５９，升３９點或０﹒３２％，成交１７９８﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１８４﹒７００　變動　　　　　＋３﹒１３％
　　最高價　　　１８５﹒０００　最低價　　　１７８﹒５００
　　成交股數　　８８５﹒３萬股　成交金額　　　１６﹒０９億
　　１０天平均　１７８﹒６００　歷史波幅％　　４５﹒２３３
　　２０天平均　１８３﹒２６０　加權平均價　１８１﹒７００
　　５０天平均　１９０﹒１３８　ＲＳＩ１４　　５１﹒４８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入２２６５﹒１４萬元；暫
連升３日，累計升幅８﹒９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１８４﹒７０　＋３﹒１３
　　騰訊（００７００）　　　３０１﹒４０　－０﹒９２
　　快手（０１０２４）　　　　７５﹒６０　－０﹒１３
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒１６　＋０﹒１６
　　理想汽車（０２０１５）　１２４﹒７０　－１﹒３４
　　京東集團（０９６１８）　２２５﹒２０　＋１﹒１７
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９３﹒１５　－１﹒８４
　　百度（０９８８８）　　　１３６﹒００　－０﹒２９
　　阿里（０９９８８）　　　　９３﹒０５　＋０﹒１６
　　網易（０９９９９）　　　１４２﹒９０　＋０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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