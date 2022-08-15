《異動股》碧桂園（０２００７）跌近３％，報２﹒３６元

《經濟通通訊社１５日專訊》碧桂園（０２００７）跌２﹒８８％，報２﹒３６元，最低價

２﹒３５元，最高價２﹒４７元；成交３６８１﹒２７萬股，成交金額８８３９﹒２２萬元；主

動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１３１﹒７４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投

資信息，金額４１３﹒７４萬元，加權平均成交價２﹒４０３元；現時最大淨被動賣出券商為中

國國際金融，金額４８８﹒２萬元，加權平均成交價２﹒３７９元。

現時，恒生指數報２０１３４，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６８５０，跌

７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４３４２，跌７點或０﹒１７％；主板成交４７０﹒１７億

元。

上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０８％，成交２６６１﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１２４５２，升３３點或０﹒２７％，成交１８２８﹒９２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒３６０ 變動 －２﹒８８％

最高價 ２﹒４７０ 最低價 ２﹒３５０

成交股數 ３６８１﹒２７萬股 成交金額 ８８３９﹒２２萬

１０天平均 ２﹒５３２ 歷史波幅％ ９４﹒４２６

２０天平均 ２﹒８８６ 加權平均價 ２﹒４０１

５０天平均 ３﹒８００ ＲＳＩ１４ ２６﹒８２６

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股份狀態：主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１３１﹒７４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ２﹒３６ －２﹒８８

中海外（００６８８） １９﹒６８ －１﹒０１

中國金茂（００８１７） １﹒６３ －２﹒４０

旭輝控股集團（００８８４） １﹒９０ －３﹒０６

龍湖（００９６０） ２２﹒００ －０﹒２３

新城發展（０１０３０） ２﹒６６ －１﹒１２

潤地（０１１０９） ２９﹒９５ －０﹒５０

萬科企業（０２２０２） １４﹒０４ －０﹒２８

綠城（０３９００） １４﹒２４ －０﹒４２

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８５ ＋０﹒５４

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（ｅｄ）

