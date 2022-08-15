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02007 碧桂園
即時 按盤價 跌2.320 -0.110 (-4.527%)
大手異動

15/08/2022 13:18

《異動股》碧桂園（０２００７）跌近３％，報２﹒３６元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》碧桂園（０２００７）跌２﹒８８％，報２﹒３６元，最低價
２﹒３５元，最高價２﹒４７元；成交３６８１﹒２７萬股，成交金額８８３９﹒２２萬元；主
動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１３１﹒７４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投
資信息，金額４１３﹒７４萬元，加權平均成交價２﹒４０３元；現時最大淨被動賣出券商為中
國國際金融，金額４８８﹒２萬元，加權平均成交價２﹒３７９元。
　　現時，恒生指數報２０１３４，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６８５０，跌
７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４３４２，跌７點或０﹒１７％；主板成交４７０﹒１７億
元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０８％，成交２６６１﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５２，升３３點或０﹒２７％，成交１８２８﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒３６０　變動　　　　　　－２﹒８８％
　　最高價　　　　　　　２﹒４７０　最低價　　　　　　２﹒３５０
　　成交股數　　３６８１﹒２７萬股　成交金額　　８８３９﹒２２萬
　　１０天平均　　　　　２﹒５３２　歷史波幅％　　　９４﹒４２６
　　２０天平均　　　　　２﹒８８６　加權平均價　　　　２﹒４０１
　　５０天平均　　　　　３﹒８００　ＲＳＩ１４　　　２６﹒８２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１３１﹒７４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒３６　－２﹒８８
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒６８　－１﹒０１
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒６３　－２﹒４０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９０　－３﹒０６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２２﹒００　－０﹒２３
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６６　－１﹒１２
　　潤地（０１１０９）　　　　　２９﹒９５　－０﹒５０
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒０４　－０﹒２８
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒２４　－０﹒４２
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８５　＋０﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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