《異動股》北京燃氣藍天漲逾２５％破２０天線，報０﹒０７４元

《經濟通通訊社１５日專訊》北京燃氣藍天（０６８２８）升２５﹒４２％，報０﹒０７４

元，升穿２０天線（０﹒０７３元），最高價０﹒０７４元，最低價０﹒０６元；成交１億股，

成交金額６８２﹒３７萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２９０﹒８１萬元。現

時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額１５﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒０６８元；

現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額３５﹒８３萬元，加權平均成交價０﹒０６５元。

現時，恒生指數報２０１４４，跌３１點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８４９，跌

７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４３４３，跌６點或０﹒１６％；主板成交５０３﹒４７億

元。

上證綜合指數報３２８３，升６點或０﹒２％，成交２９４６﹒９億元人民幣。

深證成份指數報１２４９４，升７４點或０﹒６％，成交２００９﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０７４ 變動 ＋２５﹒４２％

最高價 ０﹒０７４ 最低價 ０﹒０６０

成交股數 １億股 成交金額 ６８２﹒３７萬

１０天平均 ０﹒０５９ 歷史波幅％ １６６﹒３８９

２０天平均 ０﹒０７３ 加權平均價 ０﹒０６８

５０天平均 ０﹒１０７ ＲＳＩ１４ ４５﹒３１３

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２９０﹒８１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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北京燃氣藍天（０６８２８） ０﹒０７４ ＋２５﹒４２

煤氣（００００３） ８﹒２４０ ＋１﹒３５

昆侖能源（００１３５） ５﹒６８０ －０﹒８７

中國燃氣（００３８４） １１﹒９８０ －０﹒１７

北控（００３９２） ２４﹒６００ －１﹒８０

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒７００ ＋２﹒４９

華潤燃氣（０１１９３） ３３﹒５００ ＋０﹒７５

天倫燃氣（０１６００） ３﹒９１０ －１﹒７６

新奧能源（０２６８８） １２６﹒０００ －１﹒１８

中裕能源（０３６３３） ６﹒６８０ 無升跌

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（ｅｄ）

