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06828 北京燃氣藍天
即時 按盤價 升0.080 +0.021 (+35.593%)
大手異動

15/08/2022 13:44

《異動股》北京燃氣藍天漲逾２５％破２０天線，報０﹒０７４元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》北京燃氣藍天（０６８２８）升２５﹒４２％，報０﹒０７４
元，升穿２０天線（０﹒０７３元），最高價０﹒０７４元，最低價０﹒０６元；成交１億股，
成交金額６８２﹒３７萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２９０﹒８１萬元。現
時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額１５﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒０６８元；
現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額３５﹒８３萬元，加權平均成交價０﹒０６５元。
　　現時，恒生指數報２０１４４，跌３１點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８４９，跌
７點或０﹒１１％；恒生科技指數報４３４３，跌６點或０﹒１６％；主板成交５０３﹒４７億
元。
　　上證綜合指數報３２８３，升６點或０﹒２％，成交２９４６﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９４，升７４點或０﹒６％，成交２００９﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０７４　變動　　　　＋２５﹒４２％
　　最高價　　　０﹒０７４　最低價　　　　　０﹒０６０
　　成交股數　　　　１億股　成交金額　　６８２﹒３７萬
　　１０天平均　０﹒０５９　歷史波幅％　１６６﹒３８９
　　２０天平均　０﹒０７３　加權平均價　　　０﹒０６８
　　５０天平均　０﹒１０７　ＲＳＩ１４　　４５﹒３１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２９０﹒８１萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北京燃氣藍天（０６８２８）　　　０﹒０７４　＋２５﹒４２
　　煤氣（００００３）　　　　　　　８﹒２４０　　＋１﹒３５
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　５﹒６８０　　－０﹒８７
　　中國燃氣（００３８４）　　　　１１﹒９８０　　－０﹒１７
　　北控（００３９２）　　　　　　２４﹒６００　　－１﹒８０
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　３﹒７００　　＋２﹒４９
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３３﹒５００　　＋０﹒７５
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　３﹒９１０　　－１﹒７６
　　新奧能源（０２６８８）　　　１２６﹒０００　　－１﹒１８
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒６８０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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