《異動股》碧桂園服務挫逾５％失守１０天線，報１３﹒７６元

《經濟通通訊社１５日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒４９％，報１３﹒７６元，

跌穿１０天線（１４﹒２５６元），最低價１３﹒７６元，最高價１４﹒７４元；成交

１７９３﹒４３萬股，成交金額２﹒５５億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入

１１８９﹒２４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１８６９﹒０２萬元，加權

平均成交價１４﹒３５９元；現時最大淨被動賣出券商為中信証券經紀，金額２９４１﹒０３萬

元，加權平均成交價１４﹒１４６元。

現時，恒生指數報２０１１６，跌５９點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８３８，跌

１９點或０﹒２８％；恒生科技指數報４３３０，跌１９點或０﹒４５％；主板成交

５１８﹒７１億元。

上證綜合指數報３２７７，升不足１點，成交３０６９﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１２４７０，升５０點或０﹒４１％，成交２０８１﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 １３﹒７６０ 變動 －５﹒４９％

最高價 １４﹒７４０ 最低價 １３﹒７６０

成交股數 １７９３﹒４３萬股 成交金額 ２﹒５５億

１０天平均 １４﹒２５６ 歷史波幅％ １１９﹒０３５

２０天平均 １７﹒０６４ 加權平均價 １４﹒２１５

５０天平均 ２５﹒０８２ ＲＳＩ１４ ２９﹒２５８

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１１８９﹒２４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １３﹒７６ －５﹒４９

世茂服務（００８７３） ２﹒２５ －２﹒１７

華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒４５ －１﹒９１

融創服務（０１５１６） ３﹒０８ －２﹒２２

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒２９ －４﹒８８

中海物業（０２６６９） ７﹒７１ －２﹒４０

綠城服務（０２８６９） ６﹒４１ －２﹒１４

雅生活（０３３１９） ８﹒３６ －２﹒３４

保利物業（０６０４９） ４０﹒６５ －１﹒５７

金科服務（０９６６６） １０﹒４６ －４﹒３９

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（ｅｄ）

