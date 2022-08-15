《異動股》碧桂園服務挫逾５％失守１０天線，報１３﹒７６元

《經濟通通訊社１５日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒４９％，報１３﹒７６元，
跌穿１０天線（１４﹒２５６元），最低價１３﹒７６元，最高價１４﹒７４元；成交
１７９３﹒４３萬股，成交金額２﹒５５億元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入
１１８９﹒２４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１８６９﹒０２萬元，加權
平均成交價１４﹒３５９元；現時最大淨被動賣出券商為中信証券經紀，金額２９４１﹒０３萬
元，加權平均成交價１４﹒１４６元。
現時，恒生指數報２０１１６，跌５９點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８３８，跌
１９點或０﹒２８％；恒生科技指數報４３３０，跌１９點或０﹒４５％；主板成交
５１８﹒７１億元。
上證綜合指數報３２７７，升不足１點，成交３０６９﹒９８億元人民幣。
深證成份指數報１２４７０，升５０點或０﹒４１％，成交２０８１﹒７３億元人民幣。
基本資料
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現價 １３﹒７６０ 變動 －５﹒４９％
最高價 １４﹒７４０ 最低價 １３﹒７６０
成交股數 １７９３﹒４３萬股 成交金額 ２﹒５５億
１０天平均 １４﹒２５６ 歷史波幅％ １１９﹒０３５
２０天平均 １７﹒０６４ 加權平均價 １４﹒２１５
５０天平均 ２５﹒０８２ ＲＳＩ１４ ２９﹒２５８
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１１８９﹒２４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） １３﹒７６ －５﹒４９
世茂服務（００８７３） ２﹒２５ －２﹒１７
華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒４５ －１﹒９１
融創服務（０１５１６） ３﹒０８ －２﹒２２
旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒２９ －４﹒８８
中海物業（０２６６９） ７﹒７１ －２﹒４０
綠城服務（０２８６９） ６﹒４１ －２﹒１４
雅生活（０３３１９） ８﹒３６ －２﹒３４
保利物業（０６０４９） ４０﹒６５ －１﹒５７
金科服務（０９６６６） １０﹒４６ －４﹒３９
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（ｅｄ）
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