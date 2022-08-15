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01585 雅迪控股
即時 按盤價 不變16.420 0.000 (0.000%)
大手異動

15/08/2022 13:59

《大手成交》雅迪控股一手約８４萬股交叉盤，涉資１３９４萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》雅迪控股（０１５８５）於１：５８ｐｍ錄得１手８４﹒４萬
股交叉盤，每股造１６﹒５２元，較上日收市價高０﹒６１％，涉資１３９４﹒２９萬元。
　　雅迪控股現價升０﹒３７％，報１６﹒４８元；成交３１４﹒６萬股，成交金額
５２００﹒６４萬元，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入５６１﹒９１萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
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