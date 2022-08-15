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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 升180.900 +1.800 (+1.005%)
大手異動

15/08/2022 14:19

《大手成交》美團一手２７萬股非自動對盤，涉資４９０３萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美團（０３６９０）於２：１８ｐｍ錄得１手２７萬股非自動
對盤，每股造１８１﹒６元，較上日收市價高１﹒４％，涉資４９０３﹒２萬元。
　　美團現價升２﹒０１％，報１８２﹒７元；成交１１１８﹒１４萬股，成交金額２０﹒３６
億元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１９４１﹒７７萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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