《經濟通通訊社１５日專訊》美團（０３６９０）於２：１８ｐｍ錄得１手２７萬股非自動
對盤，每股造１８１﹒６元，較上日收市價高１﹒４％，涉資４９０３﹒２萬元。
美團現價升２﹒０１％，報１８２﹒７元；成交１１１８﹒１４萬股，成交金額２０﹒３６
億元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１９４１﹒７７萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
15/08/2022 14:19
《大手成交》美團一手２７萬股非自動對盤，涉資４９０３萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》美團（０３６９０）於２：１８ｐｍ錄得１手２７萬股非自動
對盤，每股造１８１﹒６元，較上日收市價高１﹒４％，涉資４９０３﹒２萬元。
美團現價升２﹒０１％，報１８２﹒７元；成交１１１８﹒１４萬股，成交金額２０﹒３６
億元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１９４１﹒７７萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰15/08/2022 13:13 《中概異動》美團升逾３％突破２０天線，報１８４﹒７元
15/08/2022 09:01 《大手成交》美團等５家公司上午９：００市前大手交易
11/08/2022 14:03 《大手成交》美團一手約２２萬股交叉盤，涉資３９００萬元
11/08/2022 13:42 《中概異動》美團升逾３％突破１００天線，報１７４﹒７元
11/08/2022 11:51 《大手成交》美團一手２５萬股交叉盤，涉資４３５６萬元
11/08/2022 09:23 《中概異動》阿里巴巴高開３％，軟銀提前結算預付遠期合約
|備註：
|即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰