《經濟通通訊社１５日專訊》阿里（０９９８８）於２：２９ｐｍ錄得１手３６萬股交叉盤
，每股造９２﹒７２５元，較上日收市價低０﹒１９％，涉資３３３８﹒１萬元。
阿里現價跌０﹒２２％，報９２﹒７元；成交１３８９﹒６５萬股，成交金額１２﹒８９億
元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入８７５８﹒９８萬元。（ｒｗ）
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15/08/2022 14:30
《大手成交》阿里一手３６萬股交叉盤，涉資３３３８萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》阿里（０９９８８）於２：２９ｐｍ錄得１手３６萬股交叉盤
，每股造９２﹒７２５元，較上日收市價低０﹒１９％，涉資３３３８﹒１萬元。
阿里現價跌０﹒２２％，報９２﹒７元；成交１３８９﹒６５萬股，成交金額１２﹒８９億
元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入８７５８﹒９８萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
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