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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌91.750 -1.150 (-1.238%)
大手異動

15/08/2022 14:30

《大手成交》阿里一手３６萬股交叉盤，涉資３３３８萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》阿里（０９９８８）於２：２９ｐｍ錄得１手３６萬股交叉盤
，每股造９２﹒７２５元，較上日收市價低０﹒１９％，涉資３３３８﹒１萬元。
　　阿里現價跌０﹒２２％，報９２﹒７元；成交１３８９﹒６５萬股，成交金額１２﹒８９億
元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入８７５８﹒９８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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