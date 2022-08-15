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08385 萬里印刷
即時 按盤價 跌0.030 -0.005 (-14.286%)
大手異動

15/08/2022 14:36

《異動股》萬里印刷挫近２３％創新低，報０﹒０２７元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》萬里印刷（０８３８５）跌２２﹒８６％，報０﹒０２７元，
最低價０﹒０２６元，創上市新低，最高價０﹒０３２元；成交７００萬股，成交金額２１﹒１
萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２１﹒１萬元。以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅３４﹒１５％。
　　現時，恒生指數報２００７７，跌９８點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６８２５，跌
３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４３２０，跌２９點或０﹒６７％；主板成交
５６７﹒０４億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３４８２﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５４，升３４點或０﹒２８％，成交２３４６﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０２７　變動　　　　－２２﹒８６％
　　最高價　　　０﹒０３２　最低價　　　　　０﹒０２６
　　成交股數　　７００萬股　成交金額　　　　２１﹒１萬
　　１０天平均　０﹒０４４　歷史波幅％　１３３﹒０４０
　　２０天平均　０﹒０４７　加權平均價　　　０﹒０３０
　　５０天平均　０﹒０４２　ＲＳＩ１４　　２２﹒９６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２１﹒１萬元；暫連跌２日
，累計跌幅３４﹒１５％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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