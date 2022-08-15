《異動股》萬里印刷挫近２３％創新低，報０﹒０２７元

《經濟通通訊社１５日專訊》萬里印刷（０８３８５）跌２２﹒８６％，報０﹒０２７元，

最低價０﹒０２６元，創上市新低，最高價０﹒０３２元；成交７００萬股，成交金額２１﹒１

萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２１﹒１萬元。以現價計，該股暫連跌２日，

累計跌幅３４﹒１５％。

現時，恒生指數報２００７７，跌９８點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６８２５，跌

３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４３２０，跌２９點或０﹒６７％；主板成交

５６７﹒０４億元。

上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３４８２﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１２４５４，升３４點或０﹒２８％，成交２３４６﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０２７ 變動 －２２﹒８６％

最高價 ０﹒０３２ 最低價 ０﹒０２６

成交股數 ７００萬股 成交金額 ２１﹒１萬

１０天平均 ０﹒０４４ 歷史波幅％ １３３﹒０４０

２０天平均 ０﹒０４７ 加權平均價 ０﹒０３０

５０天平均 ０﹒０４２ ＲＳＩ１４ ２２﹒９６６

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２１﹒１萬元；暫連跌２日

，累計跌幅３４﹒１５％



（ｅｄ）

