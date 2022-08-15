《異動股》萬里印刷挫近２３％創新低，報０﹒０２７元

《經濟通通訊社１５日專訊》萬里印刷（０８３８５）跌２２﹒８６％，報０﹒０２７元，
最低價０﹒０２６元，創上市新低，最高價０﹒０３２元；成交７００萬股，成交金額２１﹒１
萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２１﹒１萬元。以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅３４﹒１５％。
現時，恒生指數報２００７７，跌９８點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６８２５，跌
３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４３２０，跌２９點或０﹒６７％；主板成交
５６７﹒０４億元。
上證綜合指數報３２７５，跌１點或０﹒０５％，成交３４８２﹒３１億元人民幣。
深證成份指數報１２４５４，升３４點或０﹒２８％，成交２３４６﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０２７ 變動 －２２﹒８６％
最高價 ０﹒０３２ 最低價 ０﹒０２６
成交股數 ７００萬股 成交金額 ２１﹒１萬
１０天平均 ０﹒０４４ 歷史波幅％ １３３﹒０４０
２０天平均 ０﹒０４７ 加權平均價 ０﹒０３０
５０天平均 ０﹒０４２ ＲＳＩ１４ ２２﹒９６６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２１﹒１萬元；暫連跌２日
，累計跌幅３４﹒１５％
（ｅｄ）
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