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01378 中國宏橋
即時 按盤價 跌8.050 -0.250 (-3.012%)
大手異動

15/08/2022 15:10

《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌近３％，報８﹒０６元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌２﹒８９％，報８﹒０６元，最低
價８﹒０５元，最高價８﹒３４元；成交１６１０﹒３８萬股，成交金額１﹒３１億元；主動買
沽比率５３：４７，資金淨主動買入８５９﹒８２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，
金額１２９０﹒７６萬元，加權平均成交價８﹒１３３元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈
市場服務，金額１７４２﹒８萬元，加權平均成交價８﹒１４４元。
　　現時，恒生指數報２００６９，跌１０５點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報６８２２，
跌３５點或０﹒５１％；恒生科技指數報４３１４，跌３５點或０﹒８１％；主板成交
６１０﹒６６億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３８７２﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６０，升４０點或０﹒３３％，成交２５９３﹒９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　８﹒０６０　變動　　　　－２﹒８９％
　　最高價　　　　　　　８﹒３４０　最低價　　　　８﹒０５０
　　成交股數　　１６１０﹒３８萬股　成交金額　　　１﹒３１億
　　１０天平均　　　　　７﹒８４９　歷史波幅％　４１﹒０９３
　　２０天平均　　　　　７﹒９４８　加權平均價　　８﹒１５５
　　５０天平均　　　　　８﹒５２７　ＲＳＩ１４　４９﹒０８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８５９﹒８２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國宏橋（０１３７８）　　８﹒０６０　－２﹒８９
　　興發鋁業（０００９８）　　８﹒１９０　－０﹒７３
　　易生活控股（００２２３）　０﹒１２６　－４﹒５５
　　俄鋁（００４８６）　　　　３﹒１６０　＋０﹒３２
　　榮陽實業（０２０７８）　　０﹒２１５　－０﹒４６
　　中鋁（０２６００）　　　　２﹒８３０　－３﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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