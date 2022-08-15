《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌近３％，報８﹒０６元

《經濟通通訊社１５日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌２﹒８９％，報８﹒０６元，最低
價８﹒０５元，最高價８﹒３４元；成交１６１０﹒３８萬股，成交金額１﹒３１億元；主動買
沽比率５３：４７，資金淨主動買入８５９﹒８２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，
金額１２９０﹒７６萬元，加權平均成交價８﹒１３３元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈
市場服務，金額１７４２﹒８萬元，加權平均成交價８﹒１４４元。
現時，恒生指數報２００６９，跌１０５點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報６８２２，
跌３５點或０﹒５１％；恒生科技指數報４３１４，跌３５點或０﹒８１％；主板成交
６１０﹒６６億元。
上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３８７２﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２４６０，升４０點或０﹒３３％，成交２５９３﹒９億元人民幣。
基本資料
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現價 ８﹒０６０ 變動 －２﹒８９％
最高價 ８﹒３４０ 最低價 ８﹒０５０
成交股數 １６１０﹒３８萬股 成交金額 １﹒３１億
１０天平均 ７﹒８４９ 歷史波幅％ ４１﹒０９３
２０天平均 ７﹒９４８ 加權平均價 ８﹒１５５
５０天平均 ８﹒５２７ ＲＳＩ１４ ４９﹒０８２
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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８５９﹒８２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國宏橋（０１３７８） ８﹒０６０ －２﹒８９
興發鋁業（０００９８） ８﹒１９０ －０﹒７３
易生活控股（００２２３） ０﹒１２６ －４﹒５５
俄鋁（００４８６） ３﹒１６０ ＋０﹒３２
榮陽實業（０２０７８） ０﹒２１５ －０﹒４６
中鋁（０２６００） ２﹒８３０ －３﹒０８
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（ｅｄ）
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