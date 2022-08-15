《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌近３％，報８﹒０６元

《經濟通通訊社１５日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌２﹒８９％，報８﹒０６元，最低

價８﹒０５元，最高價８﹒３４元；成交１６１０﹒３８萬股，成交金額１﹒３１億元；主動買

沽比率５３：４７，資金淨主動買入８５９﹒８２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，

金額１２９０﹒７６萬元，加權平均成交價８﹒１３３元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈

市場服務，金額１７４２﹒８萬元，加權平均成交價８﹒１４４元。

現時，恒生指數報２００６９，跌１０５點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報６８２２，

跌３５點或０﹒５１％；恒生科技指數報４３１４，跌３５點或０﹒８１％；主板成交

６１０﹒６６億元。

上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３８７２﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２４６０，升４０點或０﹒３３％，成交２５９３﹒９億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒０６０ 變動 －２﹒８９％

最高價 ８﹒３４０ 最低價 ８﹒０５０

成交股數 １６１０﹒３８萬股 成交金額 １﹒３１億

１０天平均 ７﹒８４９ 歷史波幅％ ４１﹒０９３

２０天平均 ７﹒９４８ 加權平均價 ８﹒１５５

５０天平均 ８﹒５２７ ＲＳＩ１４ ４９﹒０８２

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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８５９﹒８２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國宏橋（０１３７８） ８﹒０６０ －２﹒８９

興發鋁業（０００９８） ８﹒１９０ －０﹒７３

易生活控股（００２２３） ０﹒１２６ －４﹒５５

俄鋁（００４８６） ３﹒１６０ ＋０﹒３２

榮陽實業（０２０７８） ０﹒２１５ －０﹒４６

中鋁（０２６００） ２﹒８３０ －３﹒０８

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（ｅｄ）

