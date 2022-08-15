《異動股》優然牧業（０９８５８）跌近２％創新低，報２﹒５３元

《經濟通通訊社１５日專訊》優然牧業（０９８５８）跌１﹒５６％，報２﹒５３元，最低

價２﹒５３元，創上市新低，最高價２﹒６３元；成交３２６﹒６萬股，成交金額８４４﹒９萬

元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１０６﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為富

途證券國際，金額１３５﹒２５萬元，加權平均成交價２﹒６０４元；現時最大淨被動賣出券商

為花旗環球金融亞洲，金額９５﹒１５萬元，加權平均成交價２﹒５９６元。

現時，恒生指數報２００４４，跌１３０點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６８１６，

跌４０點或０﹒５９％；恒生科技指數報４３１０，跌３９點或０﹒９％；主板成交

６３８﹒４１億元。

上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３８７２﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２４６０，升４０點或０﹒３３％，成交２５９３﹒９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒５３０ 變動 －１﹒５６％

最高價 ２﹒６３０ 最低價 ２﹒５３０

成交股數 ３２６﹒６萬股 成交金額 ８４４﹒９萬

１０天平均 ２﹒５９８ 歷史波幅％ ２７﹒３１０

２０天平均 ２﹒７８３ 加權平均價 ２﹒５８７

５０天平均 ２﹒９５８ ＲＳＩ１４ ２３﹒５５３

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１０６﹒３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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優然牧業（０９８５８） ２﹒５３０ －１﹒５６

阿爾法企業（００９４８） １﹒５８０ －５﹒９５

Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２） １０﹒１００ －１﹒５６

現代牧業（０１１１７） １﹒０６０ －０﹒９３

雅士利國際（０１２３０） １﹒１２０ 無升跌

中國聖牧（０１４３２） ０﹒３５５ ＋１﹒４３

莊園牧場（０１５３３） １０﹒８４０ 無升跌

澳優（０１７１７） ６﹒１８０ －１﹒５９

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒６００ ＋１﹒４７

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０２０ ＋０﹒１４

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（ｅｄ）

