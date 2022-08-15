《異動股》優然牧業（０９８５８）跌近２％創新低，報２﹒５３元

《經濟通通訊社１５日專訊》優然牧業（０９８５８）跌１﹒５６％，報２﹒５３元，最低
價２﹒５３元，創上市新低，最高價２﹒６３元；成交３２６﹒６萬股，成交金額８４４﹒９萬
元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１０６﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為富
途證券國際，金額１３５﹒２５萬元，加權平均成交價２﹒６０４元；現時最大淨被動賣出券商
為花旗環球金融亞洲，金額９５﹒１５萬元，加權平均成交價２﹒５９６元。
現時，恒生指數報２００４４，跌１３０點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６８１６，
跌４０點或０﹒５９％；恒生科技指數報４３１０，跌３９點或０﹒９％；主板成交
６３８﹒４１億元。
上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３８７２﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２４６０，升４０點或０﹒３３％，成交２５９３﹒９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒５３０ 變動 －１﹒５６％
最高價 ２﹒６３０ 最低價 ２﹒５３０
成交股數 ３２６﹒６萬股 成交金額 ８４４﹒９萬
１０天平均 ２﹒５９８ 歷史波幅％ ２７﹒３１０
２０天平均 ２﹒７８３ 加權平均價 ２﹒５８７
５０天平均 ２﹒９５８ ＲＳＩ１４ ２３﹒５５３
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１０６﹒３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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優然牧業（０９８５８） ２﹒５３０ －１﹒５６
阿爾法企業（００９４８） １﹒５８０ －５﹒９５
Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２） １０﹒１００ －１﹒５６
現代牧業（０１１１７） １﹒０６０ －０﹒９３
雅士利國際（０１２３０） １﹒１２０ 無升跌
中國聖牧（０１４３２） ０﹒３５５ ＋１﹒４３
莊園牧場（０１５３３） １０﹒８４０ 無升跌
澳優（０１７１７） ６﹒１８０ －１﹒５９
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒６００ ＋１﹒４７
中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０２０ ＋０﹒１４
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（ｅｄ）
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