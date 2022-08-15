  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
09858 優然牧業
即時 按盤價 跌2.540 -0.030 (-1.167%)
大手異動

15/08/2022 15:28

《異動股》優然牧業（０９８５８）跌近２％創新低，報２﹒５３元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》優然牧業（０９８５８）跌１﹒５６％，報２﹒５３元，最低
價２﹒５３元，創上市新低，最高價２﹒６３元；成交３２６﹒６萬股，成交金額８４４﹒９萬
元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１０６﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為富
途證券國際，金額１３５﹒２５萬元，加權平均成交價２﹒６０４元；現時最大淨被動賣出券商
為花旗環球金融亞洲，金額９５﹒１５萬元，加權平均成交價２﹒５９６元。
　　現時，恒生指數報２００４４，跌１３０點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６８１６，
跌４０點或０﹒５９％；恒生科技指數報４３１０，跌３９點或０﹒９％；主板成交
６３８﹒４１億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３８７２﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６０，升４０點或０﹒３３％，成交２５９３﹒９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒５３０　變動　　　　－１﹒５６％
　　最高價　　　　　２﹒６３０　最低價　　　　２﹒５３０
　　成交股數　　３２６﹒６萬股　成交金額　　８４４﹒９萬
　　１０天平均　　　２﹒５９８　歷史波幅％　２７﹒３１０
　　２０天平均　　　２﹒７８３　加權平均價　　２﹒５８７
　　５０天平均　　　２﹒９５８　ＲＳＩ１４　２３﹒５５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１０６﹒３萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　優然牧業（０９８５８）　　　　　２﹒５３０　－１﹒５６
　　阿爾法企業（００９４８）　　　　１﹒５８０　－５﹒９５
　　Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）　１０﹒１００　－１﹒５６
　　現代牧業（０１１１７）　　　　　１﹒０６０　－０﹒９３
　　雅士利國際（０１２３０）　　　　１﹒１２０　　　無升跌
　　中國聖牧（０１４３２）　　　　　０﹒３５５　＋１﹒４３
　　莊園牧場（０１５３３）　　　　１０﹒８４０　　　無升跌
　　澳優（０１７１７）　　　　　　　６﹒１８０　－１﹒５９
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　　３４﹒６００　＋１﹒４７
　　中國飛鶴（０６１８６）　　　　　７﹒０２０　＋０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰10/08/2022 10:25  《異動股》李寧等２家公司上午１０：２４異動

其他大手異動
More

09/08/2022 14:27  《異動股》優然牧業（９８５８）跌逾１％創新低，報２﹒５７元

04/08/2022 09:45  《異動股》優然牧業（０９８５８）微跌創新低，報２﹒５９元

03/08/2022 10:16  《異動股》固生堂等２家公司上午１０：１５異動

02/08/2022 09:37  《異動股》信義玻璃等７家公司上午９：３６異動

01/08/2022 09:41  《異動股》海倫司等３家公司上午９：４０異動

備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金