《異動股》大健康國際跌近１９％創新低，報０﹒１０５元

《經濟通通訊社１５日專訊》大健康國際（０２２１１）跌１８﹒６％，報０﹒１０５元，
最低價０﹒１０５元，創上市新低，最高價０﹒１２３元；成交１１１﹒５萬股，成交金額
１２﹒７１萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２﹒２３萬元。現時最大淨被動買
入券商為中國通海證券，金額２﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒１１６元；現時最大淨被動賣
出券商為東洋證券亞洲，金額２﹒５６萬元，加權平均成交價０﹒１１６元。
現時，恒生指數報２００６７，跌１０８點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６８２０，
跌３６點或０﹒５３％；恒生科技指數報４３１０，跌３９點或０﹒９％；主板成交
６８０﹒１５億元。
上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３８７２﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２４６０，升４０點或０﹒３３％，成交２５９３﹒９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１０５ 變動 －１８﹒６０％
最高價 ０﹒１２３ 最低價 ０﹒１０５
成交股數 １１１﹒５萬股 成交金額 １２﹒７１萬
１０天平均 ０﹒１３４ 歷史波幅％ ４７﹒３８７
２０天平均 ０﹒１４０ 加權平均價 ０﹒１１４
５０天平均 ０﹒１５１ ＲＳＩ１４ ２０﹒５３９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２﹒２３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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大健康國際（０２２１１） ０﹒１０５ －１８﹒６０
阿里健康（００２４１） ４﹒６８０ ＋０﹒２１
國藥（０１０９９） １７﹒４２０ －１﹒２５
金活醫藥集團（０１１１０） ０﹒４９５ ＋２﹒０６
同仁堂國藥（０３６１３） ９﹒５００ －０﹒７３
中智藥業（０３７３７） ０﹒８２０ －１﹒２０
新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７６ －２﹒７６
京東健康（０６６１８） ６２﹒４００ ＋１﹒２２
興科蓉醫藥（０６８３３） ０﹒３５０ －６９﹒３０
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（ｅｄ）
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