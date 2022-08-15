《異動股》大健康國際跌近１９％創新低，報０﹒１０５元

《經濟通通訊社１５日專訊》大健康國際（０２２１１）跌１８﹒６％，報０﹒１０５元，

最低價０﹒１０５元，創上市新低，最高價０﹒１２３元；成交１１１﹒５萬股，成交金額

１２﹒７１萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２﹒２３萬元。現時最大淨被動買

入券商為中國通海證券，金額２﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒１１６元；現時最大淨被動賣

出券商為東洋證券亞洲，金額２﹒５６萬元，加權平均成交價０﹒１１６元。

現時，恒生指數報２００６７，跌１０８點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６８２０，

跌３６點或０﹒５３％；恒生科技指數報４３１０，跌３９點或０﹒９％；主板成交

６８０﹒１５億元。

上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３８７２﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２４６０，升４０點或０﹒３３％，成交２５９３﹒９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１０５ 變動 －１８﹒６０％

最高價 ０﹒１２３ 最低價 ０﹒１０５

成交股數 １１１﹒５萬股 成交金額 １２﹒７１萬

１０天平均 ０﹒１３４ 歷史波幅％ ４７﹒３８７

２０天平均 ０﹒１４０ 加權平均價 ０﹒１１４

５０天平均 ０﹒１５１ ＲＳＩ１４ ２０﹒５３９

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２﹒２３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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大健康國際（０２２１１） ０﹒１０５ －１８﹒６０

阿里健康（００２４１） ４﹒６８０ ＋０﹒２１

國藥（０１０９９） １７﹒４２０ －１﹒２５

金活醫藥集團（０１１１０） ０﹒４９５ ＋２﹒０６

同仁堂國藥（０３６１３） ９﹒５００ －０﹒７３

中智藥業（０３７３７） ０﹒８２０ －１﹒２０

新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７６ －２﹒７６

京東健康（０６６１８） ６２﹒４００ ＋１﹒２２

興科蓉醫藥（０６８３３） ０﹒３５０ －６９﹒３０

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（ｅｄ）

