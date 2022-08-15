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02211 大健康國際
即時 按盤價 跌0.104 -0.025 (-19.380%)
大手異動

15/08/2022 15:52

《異動股》大健康國際跌近１９％創新低，報０﹒１０５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》大健康國際（０２２１１）跌１８﹒６％，報０﹒１０５元，
最低價０﹒１０５元，創上市新低，最高價０﹒１２３元；成交１１１﹒５萬股，成交金額
１２﹒７１萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２﹒２３萬元。現時最大淨被動買
入券商為中國通海證券，金額２﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒１１６元；現時最大淨被動賣
出券商為東洋證券亞洲，金額２﹒５６萬元，加權平均成交價０﹒１１６元。
　　現時，恒生指數報２００６７，跌１０８點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６８２０，
跌３６點或０﹒５３％；恒生科技指數報４３１０，跌３９點或０﹒９％；主板成交
６８０﹒１５億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３８７２﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６０，升４０點或０﹒３３％，成交２５９３﹒９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒１０５　變動　　　　－１８﹒６０％
　　最高價　　　　　０﹒１２３　最低價　　　　　０﹒１０５
　　成交股數　　１１１﹒５萬股　成交金額　　　１２﹒７１萬
　　１０天平均　　　０﹒１３４　歷史波幅％　　４７﹒３８７
　　２０天平均　　　０﹒１４０　加權平均價　　　０﹒１１４
　　５０天平均　　　０﹒１５１　ＲＳＩ１４　　２０﹒５３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２﹒２３萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大健康國際（０２２１１）　　　０﹒１０５　－１８﹒６０
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒６８０　　＋０﹒２１
　　國藥（０１０９９）　　　　　１７﹒４２０　　－１﹒２５
　　金活醫藥集團（０１１１０）　　０﹒４９５　　＋２﹒０６
　　同仁堂國藥（０３６１３）　　　９﹒５００　　－０﹒７３
　　中智藥業（０３７３７）　　　　０﹒８２０　　－１﹒２０
　　新銳醫藥（０６１０８）　　　　０﹒１７６　　－２﹒７６
　　京東健康（０６６１８）　　　６２﹒４００　　＋１﹒２２
　　興科蓉醫藥（０６８３３）　　　０﹒３５０　－６９﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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