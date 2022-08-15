  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
09961 攜程集團—Ｓ
即時 按盤價 升207.000 +2.400 (+1.173%)
大手異動

15/08/2022 15:53

《大手成交》攜程一手約１４萬股交叉盤，涉資２８１５萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》攜程（０９９６１）於３：５２ｐｍ錄得１手１３﹒６萬股交
叉盤，每股造２０７元，較上日收市價高１﹒１７％，涉資２８１５﹒２萬元。
　　攜程現價升０﹒８８％，報２０６﹒４元；成交１０３﹒８３萬股，成交金額２﹒１７億元
，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入４７４０﹒９３萬元。（ｒｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰15/08/2022 14:14  《大手成交》攜程一手約１０萬股特別盤，涉資２１１０萬元

其他大手異動
More

04/08/2022 09:32  《異動股》攜程等３家公司上午９：３１異動

02/08/2022 09:40  《異動股》攜程等５家公司上午９：３９異動

29/07/2022 11:28  《中概異動》攜程跌逾５％失守２５０天線，報１９７﹒３元

26/07/2022 09:06  《大手成交》騰訊等４家公司上午９：０５市前大手交易

25/07/2022 09:05  《大手成交》龍湖等２家公司上午９：０４市前大手交易

備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金