《經濟通通訊社１５日專訊》攜程（０９９６１）於３：５２ｐｍ錄得１手１３﹒６萬股交
叉盤，每股造２０７元，較上日收市價高１﹒１７％，涉資２８１５﹒２萬元。
攜程現價升０﹒８８％，報２０６﹒４元；成交１０３﹒８３萬股，成交金額２﹒１７億元
，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入４７４０﹒９３萬元。（ｒｗ）
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15/08/2022 15:53
《大手成交》攜程一手約１４萬股交叉盤，涉資２８１５萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》攜程（０９９６１）於３：５２ｐｍ錄得１手１３﹒６萬股交
叉盤，每股造２０７元，較上日收市價高１﹒１７％，涉資２８１５﹒２萬元。
攜程現價升０﹒８８％，報２０６﹒４元；成交１０３﹒８３萬股，成交金額２﹒１７億元
，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入４７４０﹒９３萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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