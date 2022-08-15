《異動股》金沙（１９２８）升逾１％，中期ＥＢＩＴＤＡ虧損收窄

《經濟通通訊社１５日專訊》金沙（０１９２８）現價升１﹒１２％，報１８元，該股成交
約５２萬股，涉資９３３萬元。
金沙中國公布，截至２０２２年６月３０日止中期虧損擴大至７﹒６億美元，而去年同期虧
損３﹒８１億美元；每股基本虧損９﹒３９美仙，不派中期息。
期內淨收益９﹒１５億美元，跌４３﹒５２％，經調整物業ＥＢＩＴＤＡ虧損為１﹒２億美
元，而去年上半年的經調整物業ＥＢＩＴＤＡ則為２﹒３４億美元，淨收益總額為９﹒１５億美
美元，按年減少４３﹒５％，娛樂場淨收益為５﹒６８億美元，按年減少５１﹒９％。
現時，恒生指數報２０２３７，升６１點或升０﹒３０％，主板成交１５０﹒１１億元。國
企指數報６８９２，升３４點或升０﹒５１％。恒生科技指數報４３８８，升３８點或升
０﹒８９％。
即月期指新報２０２１０，升８１點，低水２７點。即月國指期貨報６８９７，升４４點，
高水５點。即月科指期貨新報４３９０，升４３點，高水１４點。
上證綜合指數報３２８６，升９點或升０﹒２８％，成交９５１﹒９５億元人民幣。
深證成份指數報１２５１８，升９９點或升０﹒８０％，成交１５６４﹒８９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金沙（０１９２８） １８﹒００元 升１﹒１２％
銀娛（０００２７） ４８﹒２０元 升１﹒１５％
永利澳門（０１１２８） ４﹒９７元 升２﹒９０％
澳博（００８８０） ２﹒９２元 升０﹒６９％
新濠（００２００） ５﹒３０元 升０﹒３８％
美高梅（０２２８２） ４﹒１１元 升０﹒２４％
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（ｈｃ）
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