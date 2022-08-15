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01928 金沙中國有限公司
即時 按盤價 不變17.800 0.000 (0.000%)
大手異動

15/08/2022 10:01

《異動股》金沙（１９２８）升逾１％，中期ＥＢＩＴＤＡ虧損收窄

　　《經濟通通訊社１５日專訊》金沙（０１９２８）現價升１﹒１２％，報１８元，該股成交
約５２萬股，涉資９３３萬元。
　　金沙中國公布，截至２０２２年６月３０日止中期虧損擴大至７﹒６億美元，而去年同期虧
損３﹒８１億美元；每股基本虧損９﹒３９美仙，不派中期息。
　　期內淨收益９﹒１５億美元，跌４３﹒５２％，經調整物業ＥＢＩＴＤＡ虧損為１﹒２億美
元，而去年上半年的經調整物業ＥＢＩＴＤＡ則為２﹒３４億美元，淨收益總額為９﹒１５億美
美元，按年減少４３﹒５％，娛樂場淨收益為５﹒６８億美元，按年減少５１﹒９％。
　　現時，恒生指數報２０２３７，升６１點或升０﹒３０％，主板成交１５０﹒１１億元。國
企指數報６８９２，升３４點或升０﹒５１％。恒生科技指數報４３８８，升３８點或升
０﹒８９％。
　　即月期指新報２０２１０，升８１點，低水２７點。即月國指期貨報６８９７，升４４點，
高水５點。即月科指期貨新報４３９０，升４３點，高水１４點。
　　上證綜合指數報３２８６，升９點或升０﹒２８％，成交９５１﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１８，升９９點或升０﹒８０％，成交１５６４﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　１８﹒００元　升１﹒１２％
　　銀娛（０００２７）　　　４８﹒２０元　升１﹒１５％
　　永利澳門（０１１２８）　　４﹒９７元　升２﹒９０％
　　澳博（００８８０）　　　　２﹒９２元　升０﹒６９％
　　新濠（００２００）　　　　５﹒３０元　升０﹒３８％
　　美高梅（０２２８２）　　　４﹒１１元　升０﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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