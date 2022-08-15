《異動股》５國企擬從美國退市，國壽低開２％，中鋁低開逾１％

《經濟通通訊社１５日專訊》國壽（０２６２８）Ｈ股現價跌２﹒０４％，報１１﹒５２元

，該股成交約４４萬股，涉資５１１萬元。

上周五（１２日）收市後，５家中資企業陸續分別宣布，計劃將其美國存託股份（ＡＤＲ）

自美國退市，將於本月尾向美國證交會申請，預計生效日期為９月初。當中包括國壽

（０２６２８）、中石油（００８５７）、中石化（００３８６）、上石化（００３３８）及中

國鋁業（０２６００）。

自美國退市國企股集體低開，中鋁（０２６００）跌１﹒３７％，報２﹒８８元；中石油

（００８５７）跌０﹒８５％，報３﹒４９元；中石化（００３８６）跌１﹒６１％，報

３﹒６７元；上石化（００３３８）跌１﹒５７％，報１﹒２５元。



＊中證監：退市選擇出於企業自身商業考慮＊



中證監回應指，上市和退市都屬於資本市場常態。根據相關企業公告信息，這些企業在美國

上市以來嚴格遵守美國資本市場規則和監管要求，作出退市選擇是出於自身商業考慮。這些企業

都在多地上市，在美上市的證券佔比很小，目前的退市計劃不影響企業繼續利用境內外資本市場

融資發展。

《上海證券報》引述專業人士、從業者及接近監管的權威人士認為，５家企業主動退市，不

會對中概股、對中美兩個資本市場構成大的影響或衝擊，應當理性看待、不必過度解讀。對於中

美是否會脫勾一說，接近監管的權威人士指出，中國著力構建雙循環發展格局，積極融入全球市

場，不會主動推進金融「脫勾」。

現時，恒生指數報２００３８，跌１３７點或跌０﹒６８％，主板成交１０﹒９３億元。國

企指數報６８０９，跌４８點或跌０﹒７０％。恒生科技指數報４３１０，跌３９點或跌

０﹒９１％。

即月期指新報１９９８４，跌１４５點，低水５４點。即月國指期貨報６８１０，跌４３點

，高水１點。即月科指期貨新報４３０８，跌３９點，高水２４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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國壽（０２６２８） １１﹒５２元 跌２﹒０４％

中鋁（０２６００） ２﹒８８元 跌１﹒３７％

中石油（００８５７） ３﹒４９元 跌０﹒８５％

中石化（００３８６） ３﹒６７元 跌１﹒６１％

上石化（００３３８） １﹒２５元 跌１﹒５７％

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（ｈｃ）

