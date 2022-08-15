《異動股》５國企擬從美國退市，國壽低開２％，中鋁低開逾１％

《經濟通通訊社１５日專訊》國壽（０２６２８）Ｈ股現價跌２﹒０４％，報１１﹒５２元
，該股成交約４４萬股，涉資５１１萬元。
上周五（１２日）收市後，５家中資企業陸續分別宣布，計劃將其美國存託股份（ＡＤＲ）
自美國退市，將於本月尾向美國證交會申請，預計生效日期為９月初。當中包括國壽
（０２６２８）、中石油（００８５７）、中石化（００３８６）、上石化（００３３８）及中
國鋁業（０２６００）。
自美國退市國企股集體低開，中鋁（０２６００）跌１﹒３７％，報２﹒８８元；中石油
（００８５７）跌０﹒８５％，報３﹒４９元；中石化（００３８６）跌１﹒６１％，報
３﹒６７元；上石化（００３３８）跌１﹒５７％，報１﹒２５元。
＊中證監：退市選擇出於企業自身商業考慮＊
中證監回應指，上市和退市都屬於資本市場常態。根據相關企業公告信息，這些企業在美國
上市以來嚴格遵守美國資本市場規則和監管要求，作出退市選擇是出於自身商業考慮。這些企業
都在多地上市，在美上市的證券佔比很小，目前的退市計劃不影響企業繼續利用境內外資本市場
融資發展。
《上海證券報》引述專業人士、從業者及接近監管的權威人士認為，５家企業主動退市，不
會對中概股、對中美兩個資本市場構成大的影響或衝擊，應當理性看待、不必過度解讀。對於中
美是否會脫勾一說，接近監管的權威人士指出，中國著力構建雙循環發展格局，積極融入全球市
場，不會主動推進金融「脫勾」。
現時，恒生指數報２００３８，跌１３７點或跌０﹒６８％，主板成交１０﹒９３億元。國
企指數報６８０９，跌４８點或跌０﹒７０％。恒生科技指數報４３１０，跌３９點或跌
０﹒９１％。
即月期指新報１９９８４，跌１４５點，低水５４點。即月國指期貨報６８１０，跌４３點
，高水１點。即月科指期貨新報４３０８，跌３９點，高水２４點。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
國壽（０２６２８） １１﹒５２元 跌２﹒０４％
中鋁（０２６００） ２﹒８８元 跌１﹒３７％
中石油（００８５７） ３﹒４９元 跌０﹒８５％
中石化（００３８６） ３﹒６７元 跌１﹒６１％
上石化（００３３８） １﹒２５元 跌１﹒５７％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動