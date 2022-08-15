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02628 中國人壽
即時 按盤價 跌11.480 -0.280 (-2.381%)
大手異動

15/08/2022 09:26

《異動股》５國企擬從美國退市，國壽低開２％，中鋁低開逾１％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國壽（０２６２８）Ｈ股現價跌２﹒０４％，報１１﹒５２元
，該股成交約４４萬股，涉資５１１萬元。
　　上周五（１２日）收市後，５家中資企業陸續分別宣布，計劃將其美國存託股份（ＡＤＲ）
自美國退市，將於本月尾向美國證交會申請，預計生效日期為９月初。當中包括國壽
（０２６２８）、中石油（００８５７）、中石化（００３８６）、上石化（００３３８）及中
國鋁業（０２６００）。
　　自美國退市國企股集體低開，中鋁（０２６００）跌１﹒３７％，報２﹒８８元；中石油
（００８５７）跌０﹒８５％，報３﹒４９元；中石化（００３８６）跌１﹒６１％，報
３﹒６７元；上石化（００３３８）跌１﹒５７％，報１﹒２５元。
　
＊中證監：退市選擇出於企業自身商業考慮＊
　
　　中證監回應指，上市和退市都屬於資本市場常態。根據相關企業公告信息，這些企業在美國
上市以來嚴格遵守美國資本市場規則和監管要求，作出退市選擇是出於自身商業考慮。這些企業
都在多地上市，在美上市的證券佔比很小，目前的退市計劃不影響企業繼續利用境內外資本市場
融資發展。
　　《上海證券報》引述專業人士、從業者及接近監管的權威人士認為，５家企業主動退市，不
會對中概股、對中美兩個資本市場構成大的影響或衝擊，應當理性看待、不必過度解讀。對於中
美是否會脫勾一說，接近監管的權威人士指出，中國著力構建雙循環發展格局，積極融入全球市
場，不會主動推進金融「脫勾」。
　　現時，恒生指數報２００３８，跌１３７點或跌０﹒６８％，主板成交１０﹒９３億元。國
企指數報６８０９，跌４８點或跌０﹒７０％。恒生科技指數報４３１０，跌３９點或跌
０﹒９１％。
　　即月期指新報１９９８４，跌１４５點，低水５４點。即月國指期貨報６８１０，跌４３點
，高水１點。即月科指期貨新報４３０８，跌３９點，高水２４點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國壽（０２６２８）　　１１﹒５２元　跌２﹒０４％
　　中鋁（０２６００）　　　２﹒８８元　跌１﹒３７％
　　中石油（００８５７）　　３﹒４９元　跌０﹒８５％
　　中石化（００３８６）　　３﹒６７元　跌１﹒６１％
　　上石化（００３３８）　　１﹒２５元　跌１﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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