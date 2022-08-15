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06862 海底撈
即時 按盤價 升17.300 +1.280 (+7.990%)
大手異動

15/08/2022 09:26

《異動股》海底撈（６８６２）跌近１％，料中期轉虧２至３億人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》海底撈（０６８６２）現價跌０﹒８７％，報１５﹒８８元，
該股成交約６萬股，涉資１００萬元。
　　海底撈公布，預期截至６月３０日止中期虧損２﹒２５至２﹒９７億人民幣，去年同期盈利
９６５０萬人民幣。預期收入不低於１６７億人民幣，跌不超過１７％，主因３至５月新冠疫情
影響而導致內地若干餐廳停止營業或暫停堂食服務及客流量減少以及因「啄木鳥計劃」餐廳數目
比去年同期減少。
　　預期虧損主因新冠疫情影響，發生處置長期資產一次性損失、減值損失等合計約２﹒５５億
至３﹒２７億人民幣；停止營業或暫停堂食服務，但仍有固定開支及員工成本產生。該集團指，
６月以來，餐廳經營表現月度環比已明顯好轉。
　　現時，恒生指數報２００３８，跌１３７點或跌０﹒６８％，主板成交１０﹒９３億元。國
企指數報６８０９，跌４８點或跌０﹒７０％。恒生科技指數報４３１０，跌３９點或跌
０﹒９１％。
　　即月期指新報２００８１，跌４８點，高水４３點。即月國指期貨報６８４５，跌８點，高
水３６點。即月科指期貨新報４３３５，跌１２點，高水２４點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　　１５﹒８８元　跌０﹒８７％
　　九毛九（０９９２２）　　　１８﹒９４元　升０﹒５３％
　　呷哺呷哺（００５２０）　　　３﹒０９元　跌２﹒２２％
　　百勝中國（０９９８７）　３８５﹒００元　升０﹒６８％
　　奈雪的茶（０２１５０）　　　５﹒４３元　　　　無升跌
　　海倫司（０９８６９）　　　１３﹒３０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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