《異動股》快狗（２２４６）跌２％，料中期虧損擴至逾１０億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》快狗打車（０２２４６）現價跌２﹒３８％，報６﹒９８元，

該股成交約３萬股，涉資２０萬元。

快狗打車公布，預期截至６月３０日止中期虧損介乎１０﹒１５億至１１﹒５１億人民幣，

比去年同期虧損約２﹒４７億人民幣有所擴大。

集團指，虧損增加主因以股份為基礎的酬金費用因於去年８月１８日採納股份激勵計劃而增

加約５﹒８億人民幣，可轉換可贖回優先股公允價值變動虧損因估值增加而增加約１﹒５８億人

民幣，以及上市開支增加約３３５０萬人民幣。

集團預期期內收入介乎約３﹒１４億至３﹒５９億人民幣，比去年同期的約３億人民幣有所

增長，並預期中期經調整虧損淨額介乎約１﹒１５億至１﹒３億人民幣，比去年同期經調整虧損

淨額約８８１０萬人民幣有所擴大，主因僱員人數增加導致不包括以股份為基礎酬金費用的僱員

福利開支增加，以及分包費用增加。

現時，恒生指數報２００３８，跌１３７點或跌０﹒６８％，主板成交１０﹒９３億元。國

企指數報６８０９，跌４８點或跌０﹒７０％。恒生科技指數報４３１０，跌３９點或跌

０﹒９１％。

即月期指新報２００９７，跌３２點，高水５９點。即月國指期貨報６８５２，跌１點，高

水４３點。即月科指期貨新報４３４０，跌７點，高水２４點。

上證綜合指數報３２６８，跌８點或跌０﹒２６％，成交２９﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１２３９２，跌２６點或跌０﹒２２％，成交５６﹒０９億元人民幣。

（ｈｃ）

