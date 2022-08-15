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02246 快狗打車
即時 按盤價 跌5.870 -1.280 (-17.902%)
大手異動

15/08/2022 09:27

《異動股》快狗（２２４６）跌２％，料中期虧損擴至逾１０億人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》快狗打車（０２２４６）現價跌２﹒３８％，報６﹒９８元，
該股成交約３萬股，涉資２０萬元。
　　快狗打車公布，預期截至６月３０日止中期虧損介乎１０﹒１５億至１１﹒５１億人民幣，
比去年同期虧損約２﹒４７億人民幣有所擴大。
　　集團指，虧損增加主因以股份為基礎的酬金費用因於去年８月１８日採納股份激勵計劃而增
加約５﹒８億人民幣，可轉換可贖回優先股公允價值變動虧損因估值增加而增加約１﹒５８億人
民幣，以及上市開支增加約３３５０萬人民幣。
　　集團預期期內收入介乎約３﹒１４億至３﹒５９億人民幣，比去年同期的約３億人民幣有所
增長，並預期中期經調整虧損淨額介乎約１﹒１５億至１﹒３億人民幣，比去年同期經調整虧損
淨額約８８１０萬人民幣有所擴大，主因僱員人數增加導致不包括以股份為基礎酬金費用的僱員
福利開支增加，以及分包費用增加。
　　現時，恒生指數報２００３８，跌１３７點或跌０﹒６８％，主板成交１０﹒９３億元。國
企指數報６８０９，跌４８點或跌０﹒７０％。恒生科技指數報４３１０，跌３９點或跌
０﹒９１％。
　　即月期指新報２００９７，跌３２點，高水５９點。即月國指期貨報６８５２，跌１點，高
水４３點。即月科指期貨新報４３４０，跌７點，高水２４點。
　　上證綜合指數報３２６８，跌８點或跌０﹒２６％，成交２９﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９２，跌２６點或跌０﹒２２％，成交５６﹒０９億元人民幣。
（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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