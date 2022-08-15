《異動股》中手游低開近３％，料半年盈轉虧最多六千萬人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》中手游（００３０２）現價跌２﹒７６％，報２﹒１１元，該

股成交約１０萬股，涉資２０萬元；騰訊（００７００）跌０﹒７９％，報３０１﹒８元；中移

動（００９４１）升０﹒１９％，報５２﹒６元；創夢天地（０１１１９）無升跌，報４﹒８元

。

中手游科技預期截至今年６月３０日止六個月淨虧損不多於６０００萬元人民幣，而上年同

期淨溢利為３﹒７８３億元人民幣，由盈轉虧由於上半年收益按年減少約４２％至４５％，上半

年上線的多款遊戲遲於預期取得版號及若干已進入其生命周期後期的遊戲所產生的收益減少，以

及上半年的研發開支增加約６０％至８０％，主要由於集團對新遊戲項目的研發開支增加。

該公司董事會認為，儘管上半年的經營業績下滑，但通過持續資源整合及優化以降低成本及

提高效率，加上集團已獲得及將獲得用於新遊戲發行的版號，集團２０２２年下半年的經營業績

將有所改善。

該公司將於８月底公布業績。

現時，恒生指數報２００３８，跌１３７點或跌０﹒６８％，主板成交１０﹒９３億元。國

企指數報６８０９，跌４８點或跌０﹒７０％。恒生科技指數報４３１０，跌３９點或跌

０﹒９１％。

即月期指新報１９９９２，跌１３７點，低水４６點。即月國指期貨報６８１２，跌４１點

，高水３點。即月科指期貨新報４３１０，跌３７點，平水。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中手游（００３０２） ２﹒１１元 跌２﹒７６％

騰訊（００７００） ３０１﹒８元 跌０﹒７９％

中移動（００９４１） ５２﹒６元 升０﹒１９％

創夢天地（０１１１９） ４﹒８元 無升跌

心動公司（０２４００） ２０元 無升跌

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９８﹒５元 無升跌

網易（０９９９９） １３９﹒６元 跌２﹒１７％

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（ｅｒ）

