《異動股》呷哺呷哺低開２％，料中期虧損最多２﹒９億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》呷哺呷哺（００５２０）現價跌２﹒２２％，報３﹒０９元，

該股成交約６萬股，涉資１９萬元；快餐帝國（０１８４３）無升跌，報０﹒３５５元；奈雪的

茶（０２１５０）無升跌，報５﹒４３元；海底撈（０６８６２）跌０﹒８７％，報１５﹒８８

元。

呷哺呷哺公布，預期截至６月３０日止中期虧損２﹒７億至２﹒９億元人民幣，比去年同期

虧損４７００萬元有所擴大。

該集團指，淨虧損主因期內大部分地區餐廳仍受新型冠疫情影響而無法充分營業。在營城市

１１６個，其中受疫情影響城市９２個，佔比約７９％，預計收入２１﹒６億元人民幣，同比下

降約２９％。

該集團指，與餐廳出租方溝通以作出免租或減租談判；在本月將推出新的會員系統，下半年

度新開餐廳選址將陸續採取更科學化選址系統。至於上半年新開業餐廳２１家，全年新開業餐廳

預計約１００家。

該集團預期於本月底前公布業績。

現時，恒生指數報２００３８，跌１３７點或跌０﹒６８％，主板成交１０﹒９３億元。國

企指數報６８０９，跌４８點或跌０﹒７０％。恒生科技指數報４３１０，跌３９點或跌

０﹒９１％。

即月期指新報１９９９３，跌１３６點，低水４５點。即月國指期貨報６８１４，跌３９點

，高水５點。即月科指期貨新報４３１３，跌３４點，高水３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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呷哺呷哺（００５２０） ３﹒０９元 跌２﹒２２％

快餐帝國（０１８４３） ０﹒３５５元 無升跌

奈雪的茶（０２１５０） ５﹒４３元 無升跌

海底撈（０６８６２） １５﹒８８元 跌０﹒８７％

聚利寶控股（０８５２７） １﹒４３元 無升跌

海倫司（０９８６９） １３﹒３元 無升跌

九毛九（０９９２２） １８﹒９４元 升０﹒５３％

百勝中國（０９９８７） ３８５元 升０﹒６８％

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（ｅｒ）

