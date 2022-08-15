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01313 華潤水泥控股
即時 按盤價 升4.770 +0.020 (+0.421%)
大手異動

15/08/2022 09:25

《異動股》潤泥低開１％，中期盈利跌５０％，派息１２仙

　　《經濟通通訊社１５日專訊》潤泥（０１３１３）現價跌１﹒０５％，報４﹒７元，該股成
交約３萬股，涉資１４萬元；山水水泥（００６９１）無升跌，報１﹒９９元；亞洲水泥（中國
）（００７４３）無升跌，報３﹒９２元；海螺水泥（００９１４）跌１﹒２９％，報
３０﹒５５元。
　　華潤水泥公布，截至６月３０日止中期盈利１８﹒０５億元，跌５０﹒３％，每股盈利
２５﹒８仙，派中期股息每股１２仙。
　　該集團指，營業額約１６１億元，跌２０％，綜合毛利３３﹒０３億元，較去年同期減少
４７﹒４％，而綜合毛利率為２０﹒５％，減少１０﹒６個百分點，因水泥產品生產成本增加及
運輸成本由銷售及分銷費用重分類至銷售成本所致。
　　該集團指，期內水泥、熟料及混凝土對外銷量分別減少２６﹒３％、增加４﹒６％及減少
２３﹒４％，平均售價較去年同期分別增加５﹒４％、２８﹒９％及５﹒４％。
　　現時，恒生指數報２００３８，跌１３７點或跌０﹒６８％，主板成交１０﹒９３億元。國
企指數報６８０９，跌４８點或跌０﹒７０％。恒生科技指數報４３１０，跌３９點或跌
０﹒９１％。
　　即月期指新報２０００３，跌１２６點，低水３５點。即月國指期貨報６８１６，跌３７點
，高水７點。即月科指期貨新報４３１５，跌３２點，高水５點。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤泥（０１３１３）　　　　　　　　　４﹒７元　跌１﹒０５％
　　山水水泥（００６９１）　　　　　　１﹒９９元　　　　無升跌
　　亞洲水泥（中國）（００７４３）　　３﹒９２元　　　　無升跌
　　海螺水泥（００９１４）　　　　　３０﹒５５元　跌１﹒２９％
　　中國天瑞水泥（０１２５２）　　　　５﹒４６元　　　　無升跌
　　西部水泥（０２２３３）　　　　　　０﹒９１元　　　　無升跌
　　中建材（０３３２３）　　　　　　　７﹒６９元　跌０﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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