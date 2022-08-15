《異動股》潤泥低開１％，中期盈利跌５０％，派息１２仙

《經濟通通訊社１５日專訊》潤泥（０１３１３）現價跌１﹒０５％，報４﹒７元，該股成

交約３萬股，涉資１４萬元；山水水泥（００６９１）無升跌，報１﹒９９元；亞洲水泥（中國

）（００７４３）無升跌，報３﹒９２元；海螺水泥（００９１４）跌１﹒２９％，報

３０﹒５５元。

華潤水泥公布，截至６月３０日止中期盈利１８﹒０５億元，跌５０﹒３％，每股盈利

２５﹒８仙，派中期股息每股１２仙。

該集團指，營業額約１６１億元，跌２０％，綜合毛利３３﹒０３億元，較去年同期減少

４７﹒４％，而綜合毛利率為２０﹒５％，減少１０﹒６個百分點，因水泥產品生產成本增加及

運輸成本由銷售及分銷費用重分類至銷售成本所致。

該集團指，期內水泥、熟料及混凝土對外銷量分別減少２６﹒３％、增加４﹒６％及減少

２３﹒４％，平均售價較去年同期分別增加５﹒４％、２８﹒９％及５﹒４％。

現時，恒生指數報２００３８，跌１３７點或跌０﹒６８％，主板成交１０﹒９３億元。國

企指數報６８０９，跌４８點或跌０﹒７０％。恒生科技指數報４３１０，跌３９點或跌

０﹒９１％。

即月期指新報２０００３，跌１２６點，低水３５點。即月國指期貨報６８１６，跌３７點

，高水７點。即月科指期貨新報４３１５，跌３２點，高水５點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

潤泥（０１３１３） ４﹒７元 跌１﹒０５％

山水水泥（００６９１） １﹒９９元 無升跌

亞洲水泥（中國）（００７４３） ３﹒９２元 無升跌

海螺水泥（００９１４） ３０﹒５５元 跌１﹒２９％

中國天瑞水泥（０１２５２） ５﹒４６元 無升跌

西部水泥（０２２３３） ０﹒９１元 無升跌

中建材（０３３２３） ７﹒６９元 跌０﹒７７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

