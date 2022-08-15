《異動股》電盈升０﹒２４％，中期虧損收窄，派息９﹒５６仙

《經濟通通訊社１５日專訊》電盈（００００８）現價升０﹒２４％，報４﹒２元，該股成

交約１５萬股，涉資６５萬元；和電（００２１５）無升跌，報１﹒１９元；數碼通

（００３１５）無升跌，報４﹒１６元；中電信（００７２８）跌０﹒３５％，報２﹒８４元。

電盈宣布，截至今年６月底止中期虧損收窄至８８００萬元，去年同期錄得虧損３﹒１５億

元，每股基本虧損４﹒０８仙，派息９﹒５６仙，按年升２﹒１％。

期內，收益１７９﹒９８億元，按年跌１﹒４１％；ＥＢＩＴＤＡ增加５％至５７﹒８７億

元。

當中，香港電訊ＥＢＩＴＤＡ上升２％至５８﹒３４億元。ＯＴＴ業務ＥＢＩＴＤＡ轉虧為

盈至１８００萬元。受惠於收視及收益上升，免費電視及相關業務錄得７９００萬元

ＥＢＩＴＤＡ，連續第二個半年期間錄得ＥＢＩＴＤＡ正數。

現時，恒生指數報２００３８，跌１３７點或跌０﹒６８％，主板成交１０﹒９３億元。國

企指數報６８０９，跌４８點或跌０﹒７０％。恒生科技指數報４３１０，跌３９點或跌

０﹒９１％。

即月期指新報２００３１，跌９８點，低水７點。即月國指期貨報６８２７，跌２６點，高

水１８點。即月科指期貨新報４３２６，跌２１點，高水１６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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電盈（００００８） ４﹒２元 升０﹒２４％

和電（００２１５） １﹒１９元 無升跌

數碼通（００３１５） ４﹒１６元 無升跌

中電信（００７２８） ２﹒８４元 跌０﹒３５％

中聯通（００７６２） ３﹒８９元 無升跌

中移動（００９４１） ５２﹒６元 升０﹒１９％

香港寬頻（０１３１０） ８﹒４８元 升１﹒１９％

中信電訊（０１８８３） ２﹒６８元 升０﹒３７％

港亞控股（０１７２３） ０﹒２４元 無升跌

中信電訊（０１８８３） ２﹒６８元 升０﹒３７％

香港電訊（０６８２３） １１元 升０﹒７３％

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（ｅｒ）

