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00008 電訊盈科
即時 按盤價 跌4.150 -0.040 (-0.955%)
大手異動

15/08/2022 09:26

《異動股》電盈升０﹒２４％，中期虧損收窄，派息９﹒５６仙

　　《經濟通通訊社１５日專訊》電盈（００００８）現價升０﹒２４％，報４﹒２元，該股成
交約１５萬股，涉資６５萬元；和電（００２１５）無升跌，報１﹒１９元；數碼通
（００３１５）無升跌，報４﹒１６元；中電信（００７２８）跌０﹒３５％，報２﹒８４元。
　　電盈宣布，截至今年６月底止中期虧損收窄至８８００萬元，去年同期錄得虧損３﹒１５億
元，每股基本虧損４﹒０８仙，派息９﹒５６仙，按年升２﹒１％。
　　期內，收益１７９﹒９８億元，按年跌１﹒４１％；ＥＢＩＴＤＡ增加５％至５７﹒８７億
元。
　　當中，香港電訊ＥＢＩＴＤＡ上升２％至５８﹒３４億元。ＯＴＴ業務ＥＢＩＴＤＡ轉虧為
盈至１８００萬元。受惠於收視及收益上升，免費電視及相關業務錄得７９００萬元
ＥＢＩＴＤＡ，連續第二個半年期間錄得ＥＢＩＴＤＡ正數。
　　現時，恒生指數報２００３８，跌１３７點或跌０﹒６８％，主板成交１０﹒９３億元。國
企指數報６８０９，跌４８點或跌０﹒７０％。恒生科技指數報４３１０，跌３９點或跌
０﹒９１％。
　　即月期指新報２００３１，跌９８點，低水７點。即月國指期貨報６８２７，跌２６點，高
水１８點。即月科指期貨新報４３２６，跌２１點，高水１６點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　電盈（００００８）　　　　４﹒２元　升０﹒２４％
　　和電（００２１５）　　　１﹒１９元　　　　無升跌
　　數碼通（００３１５）　　４﹒１６元　　　　無升跌
　　中電信（００７２８）　　２﹒８４元　跌０﹒３５％
　　中聯通（００７６２）　　３﹒８９元　　　　無升跌
　　中移動（００９４１）　　５２﹒６元　升０﹒１９％
　　香港寬頻（０１３１０）　８﹒４８元　升１﹒１９％
　　中信電訊（０１８８３）　２﹒６８元　升０﹒３７％
　　港亞控股（０１７２３）　０﹒２４元　　　　無升跌
　　中信電訊（０１８８３）　２﹒６８元　升０﹒３７％
　　香港電訊（０６８２３）　　　１１元　升０﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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