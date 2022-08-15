《異動股》南方錳業（１０９１）高開逾９％，料中期多賺１９倍

《經濟通通訊社１５日專訊》南方錳業（０１０９１）現價升９﹒３８％，報１﹒０５元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒７％。該股成交約１３４萬股，涉資１４０萬元。

南方錳業公布，預期截至６月３０日止中期盈利不少於４﹒５億元，比去年同期升不少於

１９倍。集團指，利潤表現改善主因主要產品包括電解金屬錳及電解二氧化錳的市場價格在今年

第二季度下跌，但由於各產品在今年第一季度觸及歷史高位，整體銷售單價同比仍錄得大幅提升

，以及加蓬礦石的毛利改善，因期內提升產量及銷量增加。

該集團指，主要產品的市場及價格波動將會對業績產生顯著影響。若其主要產品的市場轉差

及單位銷售價格於未來繼續下跌，也將會業績產生重大負面影響。

現時，恒生指數報２００３８，跌１３７點或跌０﹒６８％，主板成交１０﹒９３億元。國

企指數報６８０９，跌４８點或跌０﹒７０％。恒生科技指數報４３１０，跌３９點或跌

０﹒９１％。

即月期指新報２００６９，跌６０點，高水３１點。即月國指期貨報６８４１，跌１２點，

高水３２點。即月科指期貨新報４３３３，跌１４點，高水２４點。

上證綜合指數報３２６８，跌８點或跌０﹒２６％，成交２９﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１２３９２，跌２６點或跌０﹒２２％，成交５６﹒０９億元人民幣。

（ｈｃ）

