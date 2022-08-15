《異動股》東方海外（３１６）挫逾８％，波羅的海指數跌逾半成

《經濟通通訊社１５日專訊》東方海外（００３１６）現價跌８﹒１５％，報２４３﹒４元
，該股成交約２１萬股，涉資５２５６萬元。
匯證發表研究報告，維持東方海外２２５元目標價，惟評級由「持有」降至「減持」。
上周五（１２日）波羅的海乾貨指數（ＢＤＩ）跌逾５％。因印尼禁止礦商出口煤炭，歐盟
對俄羅斯煤炭進口的禁令持續，令巴拿馬型船運價連續１３個交易日呈現減少，使得波羅的海乾
散貨ＢＤＩ指數回跌。
市場傳出已見到船商搶貨、殺價競爭狀況，業界不諱言，傳統第三季旺季已過了一半，運價
走跌趨勢仍未有止穩跡象，旺季效應落空。
現時，恒生指數報２０１３５，跌４０點或跌０﹒２０％，主板成交４０﹒５５億元。國企
指數報６８４１，跌１５點或跌０﹒２３％。恒生科技指數報４３５１，升１點或升０﹒０３％
。
即月期指新報２００９６，跌３３點，低水３９點。即月國指期貨報６８４６，跌７點，高
水４點。即月科指期貨新報４３４７，無升跌，低水１７點。
上證綜合指數報３２７５，跌１點或跌０﹒０５％，成交２９３﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２４２６，升７點或升０﹒０６％，成交５１４﹒９１億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東方海外（００３１６） ２４３﹒４０元 跌８﹒１５％
中遠海控（０１９１９） １１﹒５０元 跌２﹒２１％
海豐國際（０１３０８） ２５﹒５０元 跌１﹒３５％
中遠海能（０１１３８） ５﹒７２元 升２﹒６９％
太平洋航運（０２３４３） ３﹒００元 跌０﹒９９％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動