《異動股》東方海外（３１６）挫逾８％，波羅的海指數跌逾半成

《經濟通通訊社１５日專訊》東方海外（００３１６）現價跌８﹒１５％，報２４３﹒４元

，該股成交約２１萬股，涉資５２５６萬元。

匯證發表研究報告，維持東方海外２２５元目標價，惟評級由「持有」降至「減持」。

上周五（１２日）波羅的海乾貨指數（ＢＤＩ）跌逾５％。因印尼禁止礦商出口煤炭，歐盟

對俄羅斯煤炭進口的禁令持續，令巴拿馬型船運價連續１３個交易日呈現減少，使得波羅的海乾

散貨ＢＤＩ指數回跌。

市場傳出已見到船商搶貨、殺價競爭狀況，業界不諱言，傳統第三季旺季已過了一半，運價

走跌趨勢仍未有止穩跡象，旺季效應落空。

現時，恒生指數報２０１３５，跌４０點或跌０﹒２０％，主板成交４０﹒５５億元。國企

指數報６８４１，跌１５點或跌０﹒２３％。恒生科技指數報４３５１，升１點或升０﹒０３％

。

即月期指新報２００９６，跌３３點，低水３９點。即月國指期貨報６８４６，跌７點，高

水４點。即月科指期貨新報４３４７，無升跌，低水１７點。

上證綜合指數報３２７５，跌１點或跌０﹒０５％，成交２９３﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２４２６，升７點或升０﹒０６％，成交５１４﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２４３﹒４０元 跌８﹒１５％

中遠海控（０１９１９） １１﹒５０元 跌２﹒２１％

海豐國際（０１３０８） ２５﹒５０元 跌１﹒３５％

中遠海能（０１１３８） ５﹒７２元 升２﹒６９％

太平洋航運（０２３４３） ３﹒００元 跌０﹒９９％

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（ｈｃ）

