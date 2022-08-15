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00316 東方海外國際
即時 按盤價 跌226.000 -39.000 (-14.717%)
大手異動

15/08/2022 09:38

《異動股》東方海外（３１６）挫逾８％，波羅的海指數跌逾半成

　　《經濟通通訊社１５日專訊》東方海外（００３１６）現價跌８﹒１５％，報２４３﹒４元
，該股成交約２１萬股，涉資５２５６萬元。
　　匯證發表研究報告，維持東方海外２２５元目標價，惟評級由「持有」降至「減持」。
　　上周五（１２日）波羅的海乾貨指數（ＢＤＩ）跌逾５％。因印尼禁止礦商出口煤炭，歐盟
對俄羅斯煤炭進口的禁令持續，令巴拿馬型船運價連續１３個交易日呈現減少，使得波羅的海乾
散貨ＢＤＩ指數回跌。
　　市場傳出已見到船商搶貨、殺價競爭狀況，業界不諱言，傳統第三季旺季已過了一半，運價
走跌趨勢仍未有止穩跡象，旺季效應落空。
　　現時，恒生指數報２０１３５，跌４０點或跌０﹒２０％，主板成交４０﹒５５億元。國企
指數報６８４１，跌１５點或跌０﹒２３％。恒生科技指數報４３５１，升１點或升０﹒０３％

　　即月期指新報２００９６，跌３３點，低水３９點。即月國指期貨報６８４６，跌７點，高
水４點。即月科指期貨新報４３４７，無升跌，低水１７點。
　　上證綜合指數報３２７５，跌１點或跌０﹒０５％，成交２９３﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２６，升７點或升０﹒０６％，成交５１４﹒９１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　２４３﹒４０元　跌８﹒１５％
　　中遠海控（０１９１９）　　　１１﹒５０元　跌２﹒２１％
　　海豐國際（０１３０８）　　　２５﹒５０元　跌１﹒３５％
　　中遠海能（０１１３８）　　　　５﹒７２元　升２﹒６９％
　　太平洋航運（０２３４３）　　　３﹒００元　跌０﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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