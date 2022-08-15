《異動股》中芯（９８１）跌逾２％，內地晶片供過於求被逼大劈價

《經濟通通訊社１５日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價跌２﹒１１％，報１６﹒７２元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒６４％。該股成交約５６４萬股，涉資９４１２萬
元。Ａ股（滬：６８８９８１）現價４２﹒５９元人民幣，跌０﹒１２元人民幣，或跌
０﹒２８％，成交２﹒０５億元人民幣，涉及４８４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
１９６﹒２６％。
據內媒報道，前兩年疫情影響下芯片行業供應鏈被打亂，芯片價格出現暴漲，如今芯片市場
上出現降價銷售。
報道指，一款意法半導體芯片是電子控制系統的核心部件，２０２１年市場報價一度上漲至
３５００元人民幣，２０２２年從高位下滑至６００元人民幣，降價幅度超過８０％。另一型號
的芯片，在２０２１年價格２００元人民幣，目前售價僅為每個２０元人民幣左右，只有最高價
的十分一。
現時，恒生指數報２０２１４，升３８點或升０﹒１９％，主板成交１２３﹒９９億元。國
企指數報６８８０，升２３點或升０﹒３４％。恒生科技指數報４３７７，升２７點或升
０﹒６４％。
即月期指新報２０２００，升７１點，低水１４點。即月國指期貨報６８９０，升３７點，
高水９點。即月科指期貨新報４３８２，升３５點，低水３點。
上證綜合指數報３２８４，升８點或升０﹒２５％，成交８１４﹒１９億元人民幣。
深證成份指數報１２４９２，升７３點或升０﹒５９％，成交１３５９﹒１８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中芯（００９８１） １６﹒７２元 跌２﹒１１％
華虹（０１３４７） ２５﹒９０元 跌１﹒１５％
上海復旦（０１３８５） ３３﹒８５元 升２﹒１１％
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６５﹒０５元 跌０﹒１５％
宏光半導體（０６９０８） ４﹒５１元 升０﹒４５％
晶門（０２８７８） ０﹒５４元 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動