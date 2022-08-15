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00981 中芯國際
即時 按盤價 跌16.040 -1.040 (-6.089%)
大手異動

15/08/2022 09:48

《異動股》中芯（９８１）跌逾２％，內地晶片供過於求被逼大劈價

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價跌２﹒１１％，報１６﹒７２元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒６４％。該股成交約５６４萬股，涉資９４１２萬
元。Ａ股（滬：６８８９８１）現價４２﹒５９元人民幣，跌０﹒１２元人民幣，或跌
０﹒２８％，成交２﹒０５億元人民幣，涉及４８４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
１９６﹒２６％。
　　據內媒報道，前兩年疫情影響下芯片行業供應鏈被打亂，芯片價格出現暴漲，如今芯片市場
上出現降價銷售。
　　報道指，一款意法半導體芯片是電子控制系統的核心部件，２０２１年市場報價一度上漲至
３５００元人民幣，２０２２年從高位下滑至６００元人民幣，降價幅度超過８０％。另一型號
的芯片，在２０２１年價格２００元人民幣，目前售價僅為每個２０元人民幣左右，只有最高價
的十分一。
　　現時，恒生指數報２０２１４，升３８點或升０﹒１９％，主板成交１２３﹒９９億元。國
企指數報６８８０，升２３點或升０﹒３４％。恒生科技指數報４３７７，升２７點或升
０﹒６４％。
　　即月期指新報２０２００，升７１點，低水１４點。即月國指期貨報６８９０，升３７點，
高水９點。即月科指期貨新報４３８２，升３５點，低水３點。
　　上證綜合指數報３２８４，升８點或升０﹒２５％，成交８１４﹒１９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９２，升７３點或升０﹒５９％，成交１３５９﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒７２元　跌２﹒１１％
　　華虹（０１３４７）　　　　２５﹒９０元　跌１﹒１５％
　　上海復旦（０１３８５）　　３３﹒８５元　升２﹒１１％
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６５﹒０５元　跌０﹒１５％
　　宏光半導體（０６９０８）　　４﹒５１元　升０﹒４５％
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５４元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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