《異動股》中芯（９８１）跌逾２％，內地晶片供過於求被逼大劈價

《經濟通通訊社１５日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價跌２﹒１１％，報１６﹒７２元

，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒６４％。該股成交約５６４萬股，涉資９４１２萬

元。Ａ股（滬：６８８９８１）現價４２﹒５９元人民幣，跌０﹒１２元人民幣，或跌

０﹒２８％，成交２﹒０５億元人民幣，涉及４８４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

１９６﹒２６％。

據內媒報道，前兩年疫情影響下芯片行業供應鏈被打亂，芯片價格出現暴漲，如今芯片市場

上出現降價銷售。

報道指，一款意法半導體芯片是電子控制系統的核心部件，２０２１年市場報價一度上漲至

３５００元人民幣，２０２２年從高位下滑至６００元人民幣，降價幅度超過８０％。另一型號

的芯片，在２０２１年價格２００元人民幣，目前售價僅為每個２０元人民幣左右，只有最高價

的十分一。

現時，恒生指數報２０２１４，升３８點或升０﹒１９％，主板成交１２３﹒９９億元。國

企指數報６８８０，升２３點或升０﹒３４％。恒生科技指數報４３７７，升２７點或升

０﹒６４％。

即月期指新報２０２００，升７１點，低水１４點。即月國指期貨報６８９０，升３７點，

高水９點。即月科指期貨新報４３８２，升３５點，低水３點。

上證綜合指數報３２８４，升８點或升０﹒２５％，成交８１４﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１２４９２，升７３點或升０﹒５９％，成交１３５９﹒１８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １６﹒７２元 跌２﹒１１％

華虹（０１３４７） ２５﹒９０元 跌１﹒１５％

上海復旦（０１３８５） ３３﹒８５元 升２﹒１１％

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６５﹒０５元 跌０﹒１５％

宏光半導體（０６９０８） ４﹒５１元 升０﹒４５％

晶門（０２８７８） ０﹒５４元 無升跌

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（ｈｃ）

