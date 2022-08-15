《異動股》融信中國（０３３０１）跌逾４％創新低，報０﹒８７元

《經濟通通訊社１５日專訊》融信中國（０３３０１）跌４﹒４％，報０﹒８７元，最低價

０﹒８７元，創上市新低，最高價０﹒９２元；成交１４８﹒６萬股，成交金額１３３﹒２２萬

元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出５５﹒９５萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國創盈市場服務，金額３１﹒６７萬元，加權平均成交價０﹒８９１元；現時最大淨被動賣出券

商為美銀，金額１７﹒６３萬元，加權平均成交價０﹒８９９元。

現時，恒生指數報２００７０，跌１０５點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報６８２３，

跌３４點或０﹒５％；恒生科技指數報４３１４，跌３５點或０﹒８１％；主板成交

６８３﹒８１億元。

上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３８７２﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２４６０，升４０點或０﹒３３％，成交２５９３﹒９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８７０ 變動 －４﹒４０％

最高價 ０﹒９２０ 最低價 ０﹒８７０

成交股數 １４８﹒６萬股 成交金額 １３３﹒２２萬

１０天平均 ０﹒９１５ 歷史波幅％ ５８﹒５３８

２０天平均 １﹒０００ 加權平均價 ０﹒８９６

５０天平均 １﹒４４２ ＲＳＩ１４ ２４﹒９６５

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出５５﹒９５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融信中國（０３３０１） ０﹒８７ －４﹒４０

恒隆地產（００１０１） １３﹒２８ －０﹒７５

中海外（００６８８） １９﹒５２ －１﹒８１

中國金茂（００８１７） １﹒６１ －３﹒５９

旭輝控股集團（００８８４） １﹒８７ －４﹒５９

新城發展（０１０３０） ２﹒６２ －２﹒６０

潤地（０１１０９） ２９﹒７５ －１﹒１６

碧桂園（０２００７） ２﹒３１ －４﹒９４

萬科企業（０２２０２） １３﹒９８ －０﹒７１

綠城（０３９００） １４﹒１４ －１﹒１２

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（ｅｄ）

