  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
03301 融信中國
即時 按盤價 跌0.890 -0.020 (-2.198%)
大手異動

15/08/2022 15:53

《異動股》融信中國（０３３０１）跌逾４％創新低，報０﹒８７元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》融信中國（０３３０１）跌４﹒４％，報０﹒８７元，最低價
０﹒８７元，創上市新低，最高價０﹒９２元；成交１４８﹒６萬股，成交金額１３３﹒２２萬
元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出５５﹒９５萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國創盈市場服務，金額３１﹒６７萬元，加權平均成交價０﹒８９１元；現時最大淨被動賣出券
商為美銀，金額１７﹒６３萬元，加權平均成交價０﹒８９９元。
　　現時，恒生指數報２００７０，跌１０５點或０﹒５２％；恒生中國企業指數報６８２３，
跌３４點或０﹒５％；恒生科技指數報４３１４，跌３５點或０﹒８１％；主板成交
６８３﹒８１億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌不足１點，成交３８７２﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６０，升４０點或０﹒３３％，成交２５９３﹒９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒８７０　變動　　　　　－４﹒４０％
　　最高價　　　　　０﹒９２０　最低價　　　　　０﹒８７０
　　成交股數　　１４８﹒６萬股　成交金額　　１３３﹒２２萬
　　１０天平均　　　０﹒９１５　歷史波幅％　　５８﹒５３８
　　２０天平均　　　１﹒０００　加權平均價　　　０﹒８９６
　　５０天平均　　　１﹒４４２　ＲＳＩ１４　　２４﹒９６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出５５﹒９５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融信中國（０３３０１）　　　　０﹒８７　－４﹒４０
　　恒隆地產（００１０１）　　　１３﹒２８　－０﹒７５
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒５２　－１﹒８１
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒６１　－３﹒５９
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒８７　－４﹒５９
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６２　－２﹒６０
　　潤地（０１１０９）　　　　　２９﹒７５　－１﹒１６
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒３１　－４﹒９４
　　萬科企業（０２２０２）　　　１３﹒９８　－０﹒７１
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒１４　－１﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰10/08/2022 13:03  《異動股》融信中國等２家公司下午１：０２異動

其他大手異動
More

02/08/2022 09:33  《異動股》中國電力等６家公司上午９：３２異動

01/08/2022 09:43  《異動股》百威亞太等３家公司上午９：４２異動

29/07/2022 10:28  《異動股》融信中國（０３３０１）微跌創新低，報１﹒０４元

27/07/2022 15:12  《異動股》融信中國挫近１０％穿１０天線兼創新低報１﹒０４元

27/07/2022 13:06  《異動股》碧桂園服務等２家公司下午１：０５異動

備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金