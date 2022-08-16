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00388 香港交易所
即時 按盤價 跌346.600 -0.200 (-0.058%)
大手異動

16/08/2022 09:03

《大手成交》港交所兩手共３０萬股市前交易，涉資１﹒０４億元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港交所（００３８８）於市前９：０２ａｍ錄得２手共３０萬
股市前交易，每股造３４７﹒４５９元至３４７﹒４６元，較上日收市價高０﹒１９％，涉資
１﹒０４億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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