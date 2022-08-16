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09878 匯通達網絡
即時 按盤價 升62.400 +0.400 (+0.645%)
大手異動

16/08/2022 09:05

《大手成交》匯通達網絡多手共３３０萬股市前交易，涉２﹒０５億

　　《經濟通通訊社１６日專訊》匯通達網絡（０９８７８）於市前９：０４ａｍ錄得１１手共
３２９﹒８９萬股市前交易，每股造６２元，與上日收市價相同，涉資２﹒０５億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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