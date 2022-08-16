《經濟通通訊社１６日專訊》匯通達網絡（０９８７８）於市前９：０４ａｍ錄得１１手共
３２９﹒８９萬股市前交易，每股造６２元，與上日收市價相同，涉資２﹒０５億元。（ｒｗ）
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16/08/2022 09:05
《大手成交》匯通達網絡多手共３３０萬股市前交易，涉２﹒０５億
《經濟通通訊社１６日專訊》匯通達網絡（０９８７８）於市前９：０４ａｍ錄得１１手共
３２９﹒８９萬股市前交易，每股造６２元，與上日收市價相同，涉資２﹒０５億元。（ｒｗ）
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下一篇新聞︰18/07/2022 09:02 《大手成交》匯通達網絡一手５２萬股市前交易，涉資２７９８萬元
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|備註：
|即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
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