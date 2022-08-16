《異動股》財訊傳媒升近５７％突破２５０天線，報０﹒７２元

《經濟通通訊社１６日專訊》財訊傳媒（００２０５）升５６﹒５２％，報０﹒７２元，升
穿２５０天線（０﹒４７２元），最高價０﹒７２元，創１個月新高，最低價０﹒５１元；成交
８１萬股，成交金額４７﹒７７萬元；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入４５﹒３７萬元
。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１﹒２萬元，加權平均成交價０﹒６元；現時
最大淨被動賣出券商為恒生證券，金額１８﹒８６萬元，加權平均成交價０﹒５５５元。
現時，恒生指數報２０１００，升５９點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８４７，升
３３點或０﹒４９％；恒生科技指數報４３３６，升２８點或０﹒６６％；主板成交４９﹒０８
億元。
上證綜合指數報３２８１，升４點或０﹒１５％，成交３１０﹒９６億元人民幣。
深證成份指數報１２４５１，跌９點或０﹒０７％，成交１４９﹒９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒７２０ 變動 ＋５６﹒５２％
最高價 ０﹒７２０ 最低價 ０﹒５１０
成交股數 ８１萬股 成交金額 ４７﹒７７萬
１０天平均 ０﹒４９４ 歷史波幅％ １５４﹒４３３
２０天平均 ０﹒３６６ 加權平均價 ０﹒５９０
５０天平均 ０﹒２７４ ＲＳＩ１４ ８１﹒１７２
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入
４５﹒３７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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財訊傳媒（００２０５） ０﹒７２０ ＋５６﹒５２
中國寶力科技（００１６４） ０﹒１５５ －０﹒６４
虎視傳媒（０１１６３） ０﹒４５５ －７６﹒７９
毛記葵涌（０１７１６） ０﹒６４０ 無升跌
ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ４﹒０６０ －０﹒２５
奧傳思維控股（０８０９１） ０﹒０４４ 無升跌
惠陶集團（０８２３８） ０﹒１８５ ＋０﹒５４
冰雪集團（０８４２９） ０﹒１３９ ＋１０﹒３２
旅橙文化（０８６２７） ０﹒１９３ ＋１﹒０５
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（ｅｄ）
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