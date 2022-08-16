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00205 財訊傳媒
即時 按盤價 升0.600 +0.140 (+30.435%)
大手異動

16/08/2022 09:34

《異動股》財訊傳媒升近５７％突破２５０天線，報０﹒７２元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》財訊傳媒（００２０５）升５６﹒５２％，報０﹒７２元，升
穿２５０天線（０﹒４７２元），最高價０﹒７２元，創１個月新高，最低價０﹒５１元；成交
８１萬股，成交金額４７﹒７７萬元；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入４５﹒３７萬元
。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１﹒２萬元，加權平均成交價０﹒６元；現時
最大淨被動賣出券商為恒生證券，金額１８﹒８６萬元，加權平均成交價０﹒５５５元。
　　現時，恒生指數報２０１００，升５９點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８４７，升
３３點或０﹒４９％；恒生科技指數報４３３６，升２８點或０﹒６６％；主板成交４９﹒０８
億元。
　　上證綜合指數報３２８１，升４點或０﹒１５％，成交３１０﹒９６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５１，跌９點或０﹒０７％，成交１４９﹒９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒７２０　變動　　　　＋５６﹒５２％
　　最高價　　　０﹒７２０　最低價　　　　　０﹒５１０
　　成交股數　　　８１萬股　成交金額　　　４７﹒７７萬
　　１０天平均　０﹒４９４　歷史波幅％　１５４﹒４３３
　　２０天平均　０﹒３６６　加權平均價　　　０﹒５９０
　　５０天平均　０﹒２７４　ＲＳＩ１４　　８１﹒１７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入
４５﹒３７萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　財訊傳媒（００２０５）　　　　　０﹒７２０　＋５６﹒５２
　　中國寶力科技（００１６４）　　　０﹒１５５　　－０﹒６４
　　虎視傳媒（０１１６３）　　　　　０﹒４５５　－７６﹒７９
　　毛記葵涌（０１７１６）　　　　　０﹒６４０　　　　無升跌
　　ＵＪＵ　ＨＬＤＧ（０１９４８）　４﹒０６０　　－０﹒２５
　　奧傳思維控股（０８０９１）　　　０﹒０４４　　　　無升跌
　　惠陶集團（０８２３８）　　　　　０﹒１８５　　＋０﹒５４
　　冰雪集團（０８４２９）　　　　　０﹒１３９　＋１０﹒３２
　　旅橙文化（０８６２７）　　　　　０﹒１９３　　＋１﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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