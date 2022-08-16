《異動股》財訊傳媒升近５７％突破２５０天線，報０﹒７２元

《經濟通通訊社１６日專訊》財訊傳媒（００２０５）升５６﹒５２％，報０﹒７２元，升

穿２５０天線（０﹒４７２元），最高價０﹒７２元，創１個月新高，最低價０﹒５１元；成交

８１萬股，成交金額４７﹒７７萬元；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入４５﹒３７萬元

。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１﹒２萬元，加權平均成交價０﹒６元；現時

最大淨被動賣出券商為恒生證券，金額１８﹒８６萬元，加權平均成交價０﹒５５５元。

現時，恒生指數報２０１００，升５９點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８４７，升

３３點或０﹒４９％；恒生科技指數報４３３６，升２８點或０﹒６６％；主板成交４９﹒０８

億元。

上證綜合指數報３２８１，升４點或０﹒１５％，成交３１０﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１２４５１，跌９點或０﹒０７％，成交１４９﹒９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒７２０ 變動 ＋５６﹒５２％

最高價 ０﹒７２０ 最低價 ０﹒５１０

成交股數 ８１萬股 成交金額 ４７﹒７７萬

１０天平均 ０﹒４９４ 歷史波幅％ １５４﹒４３３

２０天平均 ０﹒３６６ 加權平均價 ０﹒５９０

５０天平均 ０﹒２７４ ＲＳＩ１４ ８１﹒１７２

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入

４５﹒３７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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財訊傳媒（００２０５） ０﹒７２０ ＋５６﹒５２

中國寶力科技（００１６４） ０﹒１５５ －０﹒６４

虎視傳媒（０１１６３） ０﹒４５５ －７６﹒７９

毛記葵涌（０１７１６） ０﹒６４０ 無升跌

ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ４﹒０６０ －０﹒２５

奧傳思維控股（０８０９１） ０﹒０４４ 無升跌

惠陶集團（０８２３８） ０﹒１８５ ＋０﹒５４

冰雪集團（０８４２９） ０﹒１３９ ＋１０﹒３２

旅橙文化（０８６２７） ０﹒１９３ ＋１﹒０５

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（ｅｄ）

