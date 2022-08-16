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00868 信義玻璃
即時 按盤價 跌15.400 -0.140 (-0.901%)
大手異動

16/08/2022 09:38

《大手成交》信義玻璃一手３７８萬股交叉盤，涉資５８７４萬元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》信義玻璃（００８６８）於９：３７ａｍ錄得１手３７８萬股
交叉盤，每股造１５﹒５４元，與上日收市價相同，涉資５８７４﹒１２萬元。
　　信義玻璃現價升１﹒２９％，報１５﹒７４元；成交４９９﹒１２萬股，成交金額
７７６０﹒８１萬元，主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入３４９﹒７９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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