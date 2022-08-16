《經濟通通訊社１６日專訊》信義玻璃（００８６８）於９：３７ａｍ錄得１手３７８萬股
交叉盤，每股造１５﹒５４元，與上日收市價相同，涉資５８７４﹒１２萬元。
信義玻璃現價升１﹒２９％，報１５﹒７４元；成交４９９﹒１２萬股，成交金額
７７６０﹒８１萬元，主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入３４９﹒７９萬元。（ｒｗ）
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16/08/2022 09:38
《大手成交》信義玻璃一手３７８萬股交叉盤，涉資５８７４萬元
《經濟通通訊社１６日專訊》信義玻璃（００８６８）於９：３７ａｍ錄得１手３７８萬股
交叉盤，每股造１５﹒５４元，與上日收市價相同，涉資５８７４﹒１２萬元。
信義玻璃現價升１﹒２９％，報１５﹒７４元；成交４９９﹒１２萬股，成交金額
７７６０﹒８１萬元，主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入３４９﹒７９萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
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