《異動股》雲頂新耀－Ｂ挫近１２％穿２０天線，報１４﹒８８元

《經濟通通訊社１６日專訊》雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）跌１１﹒７４％，報１４﹒８８
元，跌穿２０天線（１６﹒６６７元），最低價１４﹒８８元，創１個月新低，最高價１６﹒９
元；成交３９﹒４７萬股，成交金額６２０﹒７１萬元；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動
賣出２１５﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額４０﹒３３萬元，
加權平均成交價１５﹒６８３元；現時最大淨被動賣出券商為ＶＩＲＴＵ ＩＴＧ ＨＫ，金額
６１﹒５３萬元，加權平均成交價１５﹒６９３元。
現時，恒生指數報２０１０６，升６５點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６８５３，升
３９點或０﹒５７％；恒生科技指數報４３３１，升２３點或０﹒５４％；主板成交８４﹒９６
億元。
上證綜合指數報３２８４，升８點或０﹒２５％，成交５２６﹒０１億元人民幣。
深證成份指數報１２４７８，升１８點或０﹒１４％，成交２７６﹒８１億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １４﹒８８０ 變動 －１１﹒７４％
最高價 １６﹒９００ 最低價 １４﹒８８０
成交股數 ３９﹒４７萬股 成交金額 ６２０﹒７１萬
１０天平均 １６﹒１４２ 歷史波幅％ ４６﹒８３３
２０天平均 １６﹒６６７ 加權平均價 １５﹒７２７
５０天平均 １９﹒２４４ ＲＳＩ１４ ３４﹒０９５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線，創１個月新低；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出
２１５﹒６２萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
雲頂新耀－Ｂ（０１９５２） １４﹒８８ －１１﹒７４
阿里健康（００２４１） ４﹒６８ －０﹒４３
中國中藥（００５７０） ３﹒１６ －０﹒９４
國藥（０１０９９） １７﹒２８ －０﹒６９
信達生物（０１８０１） ３６﹒８０ ＋０﹒２７
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒７９ ＋０﹒１７
復星醫藥（０２１９６） ２７﹒４０ －０﹒５４
藥明生物（０２２６９） ６９﹒７０ －０﹒８５
京東健康（０６６１８） ６３﹒０５ ＋０﹒６４
康方生物（０９９２６） ２３﹒６０ －０﹒２１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動