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01952 雲頂新耀－Ｂ
即時 按盤價 跌13.640 -3.220 (-19.098%)
大手異動

16/08/2022 09:39

《異動股》雲頂新耀－Ｂ挫近１２％穿２０天線，報１４﹒８８元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）跌１１﹒７４％，報１４﹒８８
元，跌穿２０天線（１６﹒６６７元），最低價１４﹒８８元，創１個月新低，最高價１６﹒９
元；成交３９﹒４７萬股，成交金額６２０﹒７１萬元；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動
賣出２１５﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額４０﹒３３萬元，
加權平均成交價１５﹒６８３元；現時最大淨被動賣出券商為ＶＩＲＴＵ　ＩＴＧ　ＨＫ，金額
６１﹒５３萬元，加權平均成交價１５﹒６９３元。
　　現時，恒生指數報２０１０６，升６５點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６８５３，升
３９點或０﹒５７％；恒生科技指數報４３３１，升２３點或０﹒５４％；主板成交８４﹒９６
億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升８點或０﹒２５％，成交５２６﹒０１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７８，升１８點或０﹒１４％，成交２７６﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１４﹒８８０　變動　　　　－１１﹒７４％
　　最高價　　　　１６﹒９００　最低價　　　　１４﹒８８０
　　成交股數　　３９﹒４７萬股　成交金額　　６２０﹒７１萬
　　１０天平均　　１６﹒１４２　歷史波幅％　　４６﹒８３３
　　２０天平均　　１６﹒６６７　加權平均價　　１５﹒７２７
　　５０天平均　　１９﹒２４４　ＲＳＩ１４　　３４﹒０９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線，創１個月新低；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出
２１５﹒６２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）　１４﹒８８　－１１﹒７４
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒６８　　－０﹒４３
　　中國中藥（００５７０）　　　　３﹒１６　　－０﹒９４
　　國藥（０１０９９）　　　　　１７﹒２８　　－０﹒６９
　　信達生物（０１８０１）　　　３６﹒８０　　＋０﹒２７
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　５﹒７９　　＋０﹒１７
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２７﹒４０　　－０﹒５４
　　藥明生物（０２２６９）　　　６９﹒７０　　－０﹒８５
　　京東健康（０６６１８）　　　６３﹒０５　　＋０﹒６４
　　康方生物（０９９２６）　　　２３﹒６０　　－０﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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