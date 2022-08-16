《異動股》雲頂新耀－Ｂ挫近１２％穿２０天線，報１４﹒８８元

《經濟通通訊社１６日專訊》雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）跌１１﹒７４％，報１４﹒８８

元，跌穿２０天線（１６﹒６６７元），最低價１４﹒８８元，創１個月新低，最高價１６﹒９

元；成交３９﹒４７萬股，成交金額６２０﹒７１萬元；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動

賣出２１５﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額４０﹒３３萬元，

加權平均成交價１５﹒６８３元；現時最大淨被動賣出券商為ＶＩＲＴＵ ＩＴＧ ＨＫ，金額

６１﹒５３萬元，加權平均成交價１５﹒６９３元。

現時，恒生指數報２０１０６，升６５點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６８５３，升

３９點或０﹒５７％；恒生科技指數報４３３１，升２３點或０﹒５４％；主板成交８４﹒９６

億元。

上證綜合指數報３２８４，升８點或０﹒２５％，成交５２６﹒０１億元人民幣。

深證成份指數報１２４７８，升１８點或０﹒１４％，成交２７６﹒８１億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １４﹒８８０ 變動 －１１﹒７４％

最高價 １６﹒９００ 最低價 １４﹒８８０

成交股數 ３９﹒４７萬股 成交金額 ６２０﹒７１萬

１０天平均 １６﹒１４２ 歷史波幅％ ４６﹒８３３

２０天平均 １６﹒６６７ 加權平均價 １５﹒７２７

５０天平均 １９﹒２４４ ＲＳＩ１４ ３４﹒０９５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿２０天線，創１個月新低；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出

２１５﹒６２萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

雲頂新耀－Ｂ（０１９５２） １４﹒８８ －１１﹒７４

阿里健康（００２４１） ４﹒６８ －０﹒４３

中國中藥（００５７０） ３﹒１６ －０﹒９４

國藥（０１０９９） １７﹒２８ －０﹒６９

信達生物（０１８０１） ３６﹒８０ ＋０﹒２７

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒７９ ＋０﹒１７

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒４０ －０﹒５４

藥明生物（０２２６９） ６９﹒７０ －０﹒８５

京東健康（０６６１８） ６３﹒０５ ＋０﹒６４

康方生物（０９９２６） ２３﹒６０ －０﹒２１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

