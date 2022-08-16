《異動股》易居企業控股漲逾１０％突破２０天線，報０﹒８５元

《經濟通通訊社１６日專訊》易居企業控股（０２０４８）升１０﹒３９％，報０﹒８５元
，升穿２０天線（０﹒７９８元），最高價０﹒８５元，最低價０﹒７８元；成交５３４﹒９９
萬股，成交金額４４３﹒８１萬元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７４﹒１４萬元
。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股，金額３０﹒１７萬元，加權平均成交價０﹒８２６
元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額８１﹒２３萬元，加權平均成交價
０﹒８３１元。
現時，恒生指數報２０１３５，升９４點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６８６６，升
５２點或０﹒７７％；恒生科技指數報４３４１，升３３點或０﹒７７％；主板成交９５﹒５１
億元。
上證綜合指數報３２８５，升８點或０﹒２７％，成交５９０﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２４８７，升２７點或０﹒２２％，成交３１４﹒５７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒８５０ 變動 ＋１０﹒３９％
最高價 ０﹒８５０ 最低價 ０﹒７８０
成交股數 ５３４﹒９９萬股 成交金額 ４４３﹒８１萬
１０天平均 ０﹒７７８ 歷史波幅％ ５１﹒８６６
２０天平均 ０﹒７９８ 加權平均價 ０﹒８３０
５０天平均 ０﹒９２４ ＲＳＩ１４ ５２﹒９６３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７４﹒１４萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
易居企業控股（０２０４８） ０﹒８５ ＋１０﹒３９
世茂服務（００８７３） ２﹒３４ ＋４﹒４６
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒２０ ＋２﹒４０
融創服務（０１５１６） ３﹒２６ ＋６﹒５４
旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒９６ ＋１５﹒０８
綠城服務（０２８６９） ６﹒６６ ＋４﹒０６
雅生活（０３３１９） ８﹒６２ ＋２﹒９９
保利物業（０６０４９） ４２﹒０５ ＋３﹒５７
碧桂園服務（０６０９８） １５﹒５８ ＋１２﹒５７
金科服務（０９６６６） １１﹒０８ ＋６﹒３３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動