《異動股》易居企業控股漲逾１０％突破２０天線，報０﹒８５元

《經濟通通訊社１６日專訊》易居企業控股（０２０４８）升１０﹒３９％，報０﹒８５元

，升穿２０天線（０﹒７９８元），最高價０﹒８５元，最低價０﹒７８元；成交５３４﹒９９

萬股，成交金額４４３﹒８１萬元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７４﹒１４萬元

。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股，金額３０﹒１７萬元，加權平均成交價０﹒８２６

元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額８１﹒２３萬元，加權平均成交價

０﹒８３１元。

現時，恒生指數報２０１３５，升９４點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６８６６，升

５２點或０﹒７７％；恒生科技指數報４３４１，升３３點或０﹒７７％；主板成交９５﹒５１

億元。

上證綜合指數報３２８５，升８點或０﹒２７％，成交５９０﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２４８７，升２７點或０﹒２２％，成交３１４﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８５０ 變動 ＋１０﹒３９％

最高價 ０﹒８５０ 最低價 ０﹒７８０

成交股數 ５３４﹒９９萬股 成交金額 ４４３﹒８１萬

１０天平均 ０﹒７７８ 歷史波幅％ ５１﹒８６６

２０天平均 ０﹒７９８ 加權平均價 ０﹒８３０

５０天平均 ０﹒９２４ ＲＳＩ１４ ５２﹒９６３

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７４﹒１４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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易居企業控股（０２０４８） ０﹒８５ ＋１０﹒３９

世茂服務（００８７３） ２﹒３４ ＋４﹒４６

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒２０ ＋２﹒４０

融創服務（０１５１６） ３﹒２６ ＋６﹒５４

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒９６ ＋１５﹒０８

綠城服務（０２８６９） ６﹒６６ ＋４﹒０６

雅生活（０３３１９） ８﹒６２ ＋２﹒９９

保利物業（０６０４９） ４２﹒０５ ＋３﹒５７

碧桂園服務（０６０９８） １５﹒５８ ＋１２﹒５７

金科服務（０９６６６） １１﹒０８ ＋６﹒３３

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（ｅｄ）

