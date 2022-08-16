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02048 易居企業控股
即時 按盤價 升0.800 +0.030 (+3.896%)
大手異動

16/08/2022 09:40

《異動股》易居企業控股漲逾１０％突破２０天線，報０﹒８５元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》易居企業控股（０２０４８）升１０﹒３９％，報０﹒８５元
，升穿２０天線（０﹒７９８元），最高價０﹒８５元，最低價０﹒７８元；成交５３４﹒９９
萬股，成交金額４４３﹒８１萬元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７４﹒１４萬元
。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股，金額３０﹒１７萬元，加權平均成交價０﹒８２６
元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額８１﹒２３萬元，加權平均成交價
０﹒８３１元。
　　現時，恒生指數報２０１３５，升９４點或０﹒４７％；恒生中國企業指數報６８６６，升
５２點或０﹒７７％；恒生科技指數報４３４１，升３３點或０﹒７７％；主板成交９５﹒５１
億元。
　　上證綜合指數報３２８５，升８點或０﹒２７％，成交５９０﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８７，升２７點或０﹒２２％，成交３１４﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒８５０　變動　　　　＋１０﹒３９％
　　最高價　　　　　　０﹒８５０　最低價　　　　　０﹒７８０
　　成交股數　　５３４﹒９９萬股　成交金額　　４４３﹒８１萬
　　１０天平均　　　　０﹒７７８　歷史波幅％　　５１﹒８６６
　　２０天平均　　　　０﹒７９８　加權平均價　　　０﹒８３０
　　５０天平均　　　　０﹒９２４　ＲＳＩ１４　　５２﹒９６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入７４﹒１４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　易居企業控股（０２０４８）　　０﹒８５　＋１０﹒３９
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒３４　　＋４﹒４６
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒２０　　＋２﹒４０
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒２６　　＋６﹒５４
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒９６　＋１５﹒０８
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒６６　　＋４﹒０６
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒６２　　＋２﹒９９
　　保利物業（０６０４９）　　　４２﹒０５　　＋３﹒５７
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１５﹒５８　＋１２﹒５７
　　金科服務（０９６６６）　　　１１﹒０８　　＋６﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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