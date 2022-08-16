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06833 興科蓉醫藥
即時 按盤價 升0.510 +0.145 (+39.726%)
大手異動

16/08/2022 09:41

《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）升近１８％，報０﹒４３元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）升１７﹒８１％，報０﹒４３元，
最高價０﹒４４元，最低價０﹒３６元；成交３９２２萬股，成交金額１５９８﹒８５萬元；主
動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２１０﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞
洲證券，金額４０﹒６１萬元，加權平均成交價０﹒３８４元；現時最大淨被動賣出券商為富途
證券國際，金額５２﹒７９萬元，加權平均成交價０﹒４０８元。
　　現時，恒生指數報２０１２７，升８６點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報６８６３，升
４８點或０﹒７２％；恒生科技指數報４３３８，升３０點或０﹒７１％；主板成交９７﹒８億
元。
　　上證綜合指數報３２８５，升９點或０﹒２９％，成交６２３﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９３，升３２點或０﹒２６％，成交３２５﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒４３０　變動　　　　　＋１７﹒８１％
　　最高價　　　　０﹒４４０　最低價　　　　　　０﹒３６０
　　成交股數　　３９２２萬股　成交金額　　１５９８﹒８５萬
　　１０天平均　　１﹒０５４　歷史波幅％　　３９９﹒７６９
　　２０天平均　　１﹒１７１　加權平均價　　　　０﹒４０８
　　５０天平均　　１﹒２８７　ＲＳＩ１４　　　１６﹒２４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２１０﹒７１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　興科蓉醫藥（０６８３３）　　０﹒４３　＋１７﹒８１
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒７０　　　　無升跌
　　國藥（０１０９９）　　　　１７﹒２８　　－０﹒６９
　　同仁堂國藥（０３６１３）　　９﹒３１　　－２﹒３１
　　新銳醫藥（０６１０８）　　　０﹒１７　　－２﹒３０
　　京東健康（０６６１８）　　６３﹒２５　　＋０﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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