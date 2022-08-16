《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）升近１８％，報０﹒４３元

《經濟通通訊社１６日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）升１７﹒８１％，報０﹒４３元，

最高價０﹒４４元，最低價０﹒３６元；成交３９２２萬股，成交金額１５９８﹒８５萬元；主

動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２１０﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞

洲證券，金額４０﹒６１萬元，加權平均成交價０﹒３８４元；現時最大淨被動賣出券商為富途

證券國際，金額５２﹒７９萬元，加權平均成交價０﹒４０８元。

現時，恒生指數報２０１２７，升８６點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報６８６３，升

４８點或０﹒７２％；恒生科技指數報４３３８，升３０點或０﹒７１％；主板成交９７﹒８億

元。

上證綜合指數報３２８５，升９點或０﹒２９％，成交６２３﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２４９３，升３２點或０﹒２６％，成交３２５﹒７２億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒４３０ 變動 ＋１７﹒８１％

最高價 ０﹒４４０ 最低價 ０﹒３６０

成交股數 ３９２２萬股 成交金額 １５９８﹒８５萬

１０天平均 １﹒０５４ 歷史波幅％ ３９９﹒７６９

２０天平均 １﹒１７１ 加權平均價 ０﹒４０８

５０天平均 １﹒２８７ ＲＳＩ１４ １６﹒２４４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２１０﹒７１萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

興科蓉醫藥（０６８３３） ０﹒４３ ＋１７﹒８１

阿里健康（００２４１） ４﹒７０ 無升跌

國藥（０１０９９） １７﹒２８ －０﹒６９

同仁堂國藥（０３６１３） ９﹒３１ －２﹒３１

新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７ －２﹒３０

京東健康（０６６１８） ６３﹒２５ ＋０﹒９６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

