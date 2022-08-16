《異動股》興科蓉醫藥（０６８３３）升近１８％，報０﹒４３元

《經濟通通訊社１６日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）升１７﹒８１％，報０﹒４３元，
最高價０﹒４４元，最低價０﹒３６元；成交３９２２萬股，成交金額１５９８﹒８５萬元；主
動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２１０﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞
洲證券，金額４０﹒６１萬元，加權平均成交價０﹒３８４元；現時最大淨被動賣出券商為富途
證券國際，金額５２﹒７９萬元，加權平均成交價０﹒４０８元。
現時，恒生指數報２０１２７，升８６點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報６８６３，升
４８點或０﹒７２％；恒生科技指數報４３３８，升３０點或０﹒７１％；主板成交９７﹒８億
元。
上證綜合指數報３２８５，升９點或０﹒２９％，成交６２３﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２４９３，升３２點或０﹒２６％，成交３２５﹒７２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４３０ 變動 ＋１７﹒８１％
最高價 ０﹒４４０ 最低價 ０﹒３６０
成交股數 ３９２２萬股 成交金額 １５９８﹒８５萬
１０天平均 １﹒０５４ 歷史波幅％ ３９９﹒７６９
２０天平均 １﹒１７１ 加權平均價 ０﹒４０８
５０天平均 １﹒２８７ ＲＳＩ１４ １６﹒２４４
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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２１０﹒７１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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興科蓉醫藥（０６８３３） ０﹒４３ ＋１７﹒８１
阿里健康（００２４１） ４﹒７０ 無升跌
國藥（０１０９９） １７﹒２８ －０﹒６９
同仁堂國藥（０３６１３） ９﹒３１ －２﹒３１
新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７ －２﹒３０
京東健康（０６６１８） ６３﹒２５ ＋０﹒９６
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（ｅｄ）
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