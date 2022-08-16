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01238 寶龍地產
即時 按盤價 升1.010 +0.040 (+4.124%)
大手異動

16/08/2022 09:44

《異動股》寶龍地產漲逾１０％突破２０天線，報１﹒０７元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》寶龍地產（０１２３８）升１０﹒３１％，報１﹒０７元，升
穿２０天線（１﹒０４４元），最高價１﹒０７元，最低價０﹒９８元；成交９６１﹒５萬股，
成交金額９８０﹒６３萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２２２﹒５８萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２０﹒５１萬元，加權平均成交價１﹒０５元；現時最
大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３８﹒５１萬元，加權平均成交價１﹒０４５元。
　　現時，恒生指數報２０１０１，升６０點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８５１，升
３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４３２５，升１６點或０﹒３９％；主板成交
１１１﹒９９億元。
　　上證綜合指數報３２８６，升１０點或０﹒３２％，成交７２７﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９８，升３８點或０﹒３１％，成交３９０﹒４４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒０７０　變動　　　　＋１０﹒３１％
　　最高價　　　　　１﹒０７０　最低價　　　　　０﹒９８０
　　成交股數　　９６１﹒５萬股　成交金額　　９８０﹒６３萬
　　１０天平均　　　１﹒００５　歷史波幅％　　６０﹒４５７
　　２０天平均　　　１﹒０４４　加權平均價　　　１﹒０２０
　　５０天平均　　　１﹒３２８　ＲＳＩ１４　　４５﹒５９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２２２﹒５８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寶龍地產（０１２３８）　　　　１﹒０７　＋１０﹒３１
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒５０　　＋５﹒１３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１１　＋１３﹒４４
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒０５　＋１３﹒０９
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８４　　＋８﹒４０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒２０　　＋５﹒０５
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６１　＋１２﹒５０
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒５０　　＋３﹒７２
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒００　　＋６﹒２３
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８９　　＋１﹒６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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