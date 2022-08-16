《異動股》寶龍地產漲逾１０％突破２０天線，報１﹒０７元

《經濟通通訊社１６日專訊》寶龍地產（０１２３８）升１０﹒３１％，報１﹒０７元，升
穿２０天線（１﹒０４４元），最高價１﹒０７元，最低價０﹒９８元；成交９６１﹒５萬股，
成交金額９８０﹒６３萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２２２﹒５８萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２０﹒５１萬元，加權平均成交價１﹒０５元；現時最
大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３８﹒５１萬元，加權平均成交價１﹒０４５元。
現時，恒生指數報２０１０１，升６０點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８５１，升
３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４３２５，升１６點或０﹒３９％；主板成交
１１１﹒９９億元。
上證綜合指數報３２８６，升１０點或０﹒３２％，成交７２７﹒４４億元人民幣。
深證成份指數報１２４９８，升３８點或０﹒３１％，成交３９０﹒４４億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒０７０ 變動 ＋１０﹒３１％
最高價 １﹒０７０ 最低價 ０﹒９８０
成交股數 ９６１﹒５萬股 成交金額 ９８０﹒６３萬
１０天平均 １﹒００５ 歷史波幅％ ６０﹒４５７
２０天平均 １﹒０４４ 加權平均價 １﹒０２０
５０天平均 １﹒３２８ ＲＳＩ１４ ４５﹒５９２
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２２２﹒５８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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寶龍地產（０１２３８） １﹒０７ ＋１０﹒３１
中海外（００６８８） ２０﹒５０ ＋５﹒１３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１１ ＋１３﹒４４
龍湖（００９６０） ２５﹒０５ ＋１３﹒０９
新城發展（０１０３０） ２﹒８４ ＋８﹒４０
潤地（０１１０９） ３１﹒２０ ＋５﹒０５
碧桂園（０２００７） ２﹒６１ ＋１２﹒５０
萬科企業（０２２０２） １４﹒５０ ＋３﹒７２
綠城（０３９００） １５﹒００ ＋６﹒２３
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８９ ＋１﹒６１
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（ｅｄ）
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