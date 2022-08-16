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02013 微盟集團
即時 按盤價 跌3.600 -0.660 (-15.493%)
大手異動

16/08/2022 09:45

《異動股》微盟集團跌逾１０％失守２０天線，報３﹒８２元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》微盟集團（０２０１３）跌１０﹒３３％，報３﹒８２元，跌
穿２０天線（４﹒１７４元），最低價３﹒８１元，最高價４﹒２３元；成交１５２２萬股，成
交金額６１２８﹒２７萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３４４﹒２２萬元。現
時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３９９﹒１７萬元，加權平均成交價
３﹒９４６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３４５﹒７１萬元，加權平均成交價
４﹒０１３元。
　　現時，恒生指數報２００９５，升５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６８５０，升
３６點或０﹒５３％；恒生科技指數報４３２３，升１５點或０﹒３６％；主板成交１１６﹒４
億元。
　　上證綜合指數報３２８５，升９點或０﹒３％，成交７６４﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５００，升４０點或０﹒３２％，成交４１５﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３﹒８２０　變動　　　　　－１０﹒３３％
　　最高價　　　　４﹒２３０　最低價　　　　　　３﹒８１０
　　成交股數　　１５２２萬股　成交金額　　６１２８﹒２７萬
　　１０天平均　　４﹒０７９　歷史波幅％　　　４８﹒１５８
　　２０天平均　　４﹒１７４　加權平均價　　　　４﹒０２６
　　５０天平均　　４﹒７５２　ＲＳＩ１４　　　３６﹒２２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３４４﹒２２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微盟集團（０２０１３）　　　３﹒８２　－１０﹒３３
　　騰訊（００７００）　　　３００﹒６０　　＋０﹒０７
　　快手（０１０２４）　　　　７６﹒５０　　＋１﹒７３
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒９０　　－１﹒８２
　　美團（０３６９０）　　　１８２﹒３０　　＋０﹒７７
　　京東健康（０６６１８）　　６２﹒９０　　＋０﹒４０
　　京東集團（０９６１８）　２２６﹒８０　　＋２﹒０７
　　百度（０９８８８）　　　１３７﹒４０　　＋１﹒７８
　　阿里（０９９８８）　　　　９１﹒３０　　－０﹒４９
　　網易（０９９９９）　　　１４５﹒１０　　＋２﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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