《異動股》微盟集團跌逾１０％失守２０天線，報３﹒８２元

《經濟通通訊社１６日專訊》微盟集團（０２０１３）跌１０﹒３３％，報３﹒８２元，跌
穿２０天線（４﹒１７４元），最低價３﹒８１元，最高價４﹒２３元；成交１５２２萬股，成
交金額６１２８﹒２７萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３４４﹒２２萬元。現
時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３９９﹒１７萬元，加權平均成交價
３﹒９４６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３４５﹒７１萬元，加權平均成交價
４﹒０１３元。
現時，恒生指數報２００９５，升５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６８５０，升
３６點或０﹒５３％；恒生科技指數報４３２３，升１５點或０﹒３６％；主板成交１１６﹒４
億元。
上證綜合指數報３２８５，升９點或０﹒３％，成交７６４﹒２５億元人民幣。
深證成份指數報１２５００，升４０點或０﹒３２％，成交４１５﹒２５億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒８２０ 變動 －１０﹒３３％
最高價 ４﹒２３０ 最低價 ３﹒８１０
成交股數 １５２２萬股 成交金額 ６１２８﹒２７萬
１０天平均 ４﹒０７９ 歷史波幅％ ４８﹒１５８
２０天平均 ４﹒１７４ 加權平均價 ４﹒０２６
５０天平均 ４﹒７５２ ＲＳＩ１４ ３６﹒２２０
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３４４﹒２２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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微盟集團（０２０１３） ３﹒８２ －１０﹒３３
騰訊（００７００） ３００﹒６０ ＋０﹒０７
快手（０１０２４） ７６﹒５０ ＋１﹒７３
小米（０１８１０） １１﹒９０ －１﹒８２
美團（０３６９０） １８２﹒３０ ＋０﹒７７
京東健康（０６６１８） ６２﹒９０ ＋０﹒４０
京東集團（０９６１８） ２２６﹒８０ ＋２﹒０７
百度（０９８８８） １３７﹒４０ ＋１﹒７８
阿里（０９９８８） ９１﹒３０ －０﹒４９
網易（０９９９９） １４５﹒１０ ＋２﹒４７
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（ｅｄ）
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