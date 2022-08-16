《異動股》微盟集團跌逾１０％失守２０天線，報３﹒８２元

《經濟通通訊社１６日專訊》微盟集團（０２０１３）跌１０﹒３３％，報３﹒８２元，跌

穿２０天線（４﹒１７４元），最低價３﹒８１元，最高價４﹒２３元；成交１５２２萬股，成

交金額６１２８﹒２７萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３４４﹒２２萬元。現

時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額３９９﹒１７萬元，加權平均成交價

３﹒９４６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３４５﹒７１萬元，加權平均成交價

４﹒０１３元。

現時，恒生指數報２００９５，升５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６８５０，升

３６點或０﹒５３％；恒生科技指數報４３２３，升１５點或０﹒３６％；主板成交１１６﹒４

億元。

上證綜合指數報３２８５，升９點或０﹒３％，成交７６４﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２５００，升４０點或０﹒３２％，成交４１５﹒２５億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒８２０ 變動 －１０﹒３３％

最高價 ４﹒２３０ 最低價 ３﹒８１０

成交股數 １５２２萬股 成交金額 ６１２８﹒２７萬

１０天平均 ４﹒０７９ 歷史波幅％ ４８﹒１５８

２０天平均 ４﹒１７４ 加權平均價 ４﹒０２６

５０天平均 ４﹒７５２ ＲＳＩ１４ ３６﹒２２０

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出３４４﹒２２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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微盟集團（０２０１３） ３﹒８２ －１０﹒３３

騰訊（００７００） ３００﹒６０ ＋０﹒０７

快手（０１０２４） ７６﹒５０ ＋１﹒７３

小米（０１８１０） １１﹒９０ －１﹒８２

美團（０３６９０） １８２﹒３０ ＋０﹒７７

京東健康（０６６１８） ６２﹒９０ ＋０﹒４０

京東集團（０９６１８） ２２６﹒８０ ＋２﹒０７

百度（０９８８８） １３７﹒４０ ＋１﹒７８

阿里（０９９８８） ９１﹒３０ －０﹒４９

網易（０９９９９） １４５﹒１０ ＋２﹒４７

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（ｅｄ）

