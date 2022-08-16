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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升15.920 +2.080 (+15.029%)
大手異動

16/08/2022 09:46

《異動股》碧桂園服務升近１５％突破１０天線，報１５﹒８８元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升１４﹒７４％，報１５﹒８８元
，升穿１０天線（１４﹒３９６元），最高價１５﹒９４元，最低價１４﹒５２元；成交
２０９７﹒０４萬股，成交金額３﹒２２億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入
１９２９﹒３７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２１３９﹒２３萬元，加權平
均成交價１５﹒４２８元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１６１９﹒４４萬元
，加權平均成交價１５﹒３７２元。
　　現時，恒生指數報２０１０３，升６２點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報６８５３，升
３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４３２７，升１９點或０﹒４５％；主板成交
１２０﹒９６億元。
　　上證綜合指數報３２８５，升９點或０﹒２８％，成交７９７﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５００，升３９點或０﹒３２％，成交４３１﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１５﹒８８０　變動　　　　＋１４﹒７４％
　　最高價　　　　　　１５﹒９４０　最低價　　　　１４﹒５２０
　　成交股數　　２０９７﹒０４萬股　成交金額　　　　３﹒２２億
　　１０天平均　　　　１４﹒３９６　歷史波幅％　１１５﹒２０６
　　２０天平均　　　　１６﹒７２０　加權平均價　　１５﹒３７８
　　５０天平均　　　　２４﹒７９７　ＲＳＩ１４　　３９﹒２６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１９２９﹒３７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１５﹒８８　＋１４﹒７４
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒３７　　＋５﹒８０
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒５５　　＋３﹒４４
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒３０　　＋７﹒８４
　　新城悅服務（０１７５５）　　　７﹒００　＋１２﹒７２
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒０７　＋１７﹒６３
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒６５　　＋３﹒９１
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒６８　　＋３﹒７０
　　保利物業（０６０４９）　　　４２﹒１５　　＋３﹒８２
　　金科服務（０９６６６）　　　１１﹒１２　　＋６﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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