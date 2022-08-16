《異動股》碧桂園服務升近１５％突破１０天線，報１５﹒８８元

《經濟通通訊社１６日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升１４﹒７４％，報１５﹒８８元

，升穿１０天線（１４﹒３９６元），最高價１５﹒９４元，最低價１４﹒５２元；成交

２０９７﹒０４萬股，成交金額３﹒２２億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入

１９２９﹒３７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２１３９﹒２３萬元，加權平

均成交價１５﹒４２８元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１６１９﹒４４萬元

，加權平均成交價１５﹒３７２元。

現時，恒生指數報２０１０３，升６２點或０﹒３１％；恒生中國企業指數報６８５３，升

３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４３２７，升１９點或０﹒４５％；主板成交

１２０﹒９６億元。

上證綜合指數報３２８５，升９點或０﹒２８％，成交７９７﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２５００，升３９點或０﹒３２％，成交４３１﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒８８０ 變動 ＋１４﹒７４％

最高價 １５﹒９４０ 最低價 １４﹒５２０

成交股數 ２０９７﹒０４萬股 成交金額 ３﹒２２億

１０天平均 １４﹒３９６ 歷史波幅％ １１５﹒２０６

２０天平均 １６﹒７２０ 加權平均價 １５﹒３７８

５０天平均 ２４﹒７９７ ＲＳＩ１４ ３９﹒２６４

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１９２９﹒３７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １５﹒８８ ＋１４﹒７４

世茂服務（００８７３） ２﹒３７ ＋５﹒８０

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒５５ ＋３﹒４４

融創服務（０１５１６） ３﹒３０ ＋７﹒８４

新城悅服務（０１７５５） ７﹒００ ＋１２﹒７２

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒０７ ＋１７﹒６３

綠城服務（０２８６９） ６﹒６５ ＋３﹒９１

雅生活（０３３１９） ８﹒６８ ＋３﹒７０

保利物業（０６０４９） ４２﹒１５ ＋３﹒８２

金科服務（０９６６６） １１﹒１２ ＋６﹒７２

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（ｅｄ）

