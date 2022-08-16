《經濟通通訊社１６日專訊》申洲國際（０２３１３）於９：５２ａｍ錄得１手５０萬股交
叉盤，每股造８３﹒６元，較上日收市價高１﹒５２％，涉資４１８０萬元。
申洲國際現價升１﹒７％，報８３﹒７５元；成交８９﹒３２萬股，成交金額
７４６１﹒２５萬元，主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出５４３﹒１６萬元。（ｒｗ）
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16/08/2022 09:53
《大手成交》申洲國際一手５０萬股交叉盤，涉資４１８０萬元
《經濟通通訊社１６日專訊》申洲國際（０２３１３）於９：５２ａｍ錄得１手５０萬股交
叉盤，每股造８３﹒６元，較上日收市價高１﹒５２％，涉資４１８０萬元。
申洲國際現價升１﹒７％，報８３﹒７５元；成交８９﹒３２萬股，成交金額
７４６１﹒２５萬元，主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出５４３﹒１６萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰16/08/2022 11:14 《大手成交》申洲國際等２家公司上午１１：１３大手交易
下一篇新聞︰12/08/2022 13:21 《大手成交》申洲國際一手６０萬股交叉盤，涉資５１００萬元
11/08/2022 11:22 《異動股》申洲國際漲逾５％突破１０天線，報８２﹒２元
11/08/2022 10:22 《異動股》申洲國際升近３％突破１０天線，報８０﹒５元
09/08/2022 13:01 《大手成交》申洲國際一手約１０５萬股交叉盤，涉資８３０６萬元
08/08/2022 09:46 《異動股》申洲國際（０２３１３）跌近３％，報７９﹒１元
05/08/2022 09:33 《異動股》申洲國際等２家公司上午９：３２異動
|備註：
|即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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