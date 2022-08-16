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02313 申洲國際
即時 按盤價 升82.800 +0.450 (+0.546%)
大手異動

16/08/2022 09:53

《大手成交》申洲國際一手５０萬股交叉盤，涉資４１８０萬元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》申洲國際（０２３１３）於９：５２ａｍ錄得１手５０萬股交
叉盤，每股造８３﹒６元，較上日收市價高１﹒５２％，涉資４１８０萬元。
　　申洲國際現價升１﹒７％，報８３﹒７５元；成交８９﹒３２萬股，成交金額
７４６１﹒２５萬元，主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出５４３﹒１６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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