《異動股》雲頂新耀（１９５２）挫１８％，終止乳腺癌藥授權開發

《經濟通通訊社１６日專訊》雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）跌１７﹒７９％，報１３﹒８６

元，跌穿２０天線（１６﹒６１６元），最低價１３﹒７元，創上市新低，最高價１６﹒９元；

成交１１９﹒６１萬股，成交金額１７７９﹒７１萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動

賣出３１５﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１８２﹒８８萬元

，加權平均成交價１４﹒７８２元；現時最大淨被動賣出券商為ＶＩＲＴＵ ＩＴＧ ＨＫ，金

額１８５﹒６６萬元，加權平均成交價１４﹒８５２元。

雲頂新耀全資附屬Ｅｖｅｒｅｓｔ Ｍｅｄｉｃｉｎｅｓ ＩＩ及Ｅｖｅｒｅｓｔ ＳＧ昨

日與Ｉｍｍｕｎｏｍｅｄｉｃｓ（吉利德全資附屬公司）訂立終止及過渡服務協議，可獲取最高

約４﹒５５億美元（約３０﹒６７億元人民幣），當中包括初始預付款及里程碑付款。

該公司公布在過去兩個財政年度，概無授權產品應佔收益或溢利。該公司預期自終止及過渡

服務協議所得最高收益約３﹒１４億美元（約２１﹒１６億元元人民幣）。該公司預期收取款項

淨額最高約４﹒５１億美元（約３０﹒４０億元人民幣），當中３０％用於主要業務發展活動及

拓展藥物管線；１５％用於持續開發Ｎｅｆｅｃｏｎ（治療腎病藥物）；３５％用於現有管線資

產的餘下部分；１０％用於增強發現能力；及１０％用作營運資金及一般行政用途。

現時，恒生指數報２０１００，升５９點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８４５，升

３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４３２１，升１３點或０﹒３％；主板成交１５５﹒６７

億元。

上證綜合指數報３２８５，升９點或０﹒２９％，成交１０４７﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２５０３，升４３點或０﹒３５％，成交５８２﹒３億元人民幣。



基本資料

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現價 １３﹒８６０ 變動 －１７﹒７９％

最高價 １６﹒９００ 最低價 １３﹒７００

成交股數 １１９﹒６１萬股 成交金額 １７７９﹒７１萬

１０天平均 １６﹒０４０ 歷史波幅％ ４６﹒８３３

２０天平均 １６﹒６１６ 加權平均價 １４﹒８７９

５０天平均 １９﹒２２４ ＲＳＩ１４ ３０﹒３２５

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股份狀態：跌穿２０天線，創上市新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出

３１５﹒１５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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雲頂新耀－Ｂ（０１９５２） １３﹒８６ －１７﹒７９

阿里健康（００２４１） ４﹒６７ －０﹒６４

中國中藥（００５７０） ３﹒１５ －１﹒２５

國藥（０１０９９） １７﹒２２ －１﹒０３

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒２９ －０﹒４６

信達生物（０１８０１） ３７﹒２５ ＋１﹒５０

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒８３ ＋０﹒８６

藥明生物（０２２６９） ７０﹒１０ －０﹒２８

京東健康（０６６１８） ６３﹒００ ＋０﹒５６

康方生物（０９９２６） ２３﹒７０ ＋０﹒２１

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（ｈｃ）

