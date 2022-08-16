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01952 雲頂新耀－Ｂ
即時 按盤價 跌13.640 -3.220 (-19.098%)
大手異動

16/08/2022 09:54

《異動股》雲頂新耀（１９５２）挫１８％，終止乳腺癌藥授權開發

　　《經濟通通訊社１６日專訊》雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）跌１７﹒７９％，報１３﹒８６
元，跌穿２０天線（１６﹒６１６元），最低價１３﹒７元，創上市新低，最高價１６﹒９元；
成交１１９﹒６１萬股，成交金額１７７９﹒７１萬元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動
賣出３１５﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１８２﹒８８萬元
，加權平均成交價１４﹒７８２元；現時最大淨被動賣出券商為ＶＩＲＴＵ　ＩＴＧ　ＨＫ，金
額１８５﹒６６萬元，加權平均成交價１４﹒８５２元。
　　雲頂新耀全資附屬Ｅｖｅｒｅｓｔ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅｓ　ＩＩ及Ｅｖｅｒｅｓｔ　ＳＧ昨
日與Ｉｍｍｕｎｏｍｅｄｉｃｓ（吉利德全資附屬公司）訂立終止及過渡服務協議，可獲取最高
約４﹒５５億美元（約３０﹒６７億元人民幣），當中包括初始預付款及里程碑付款。
　　該公司公布在過去兩個財政年度，概無授權產品應佔收益或溢利。該公司預期自終止及過渡
服務協議所得最高收益約３﹒１４億美元（約２１﹒１６億元元人民幣）。該公司預期收取款項
淨額最高約４﹒５１億美元（約３０﹒４０億元人民幣），當中３０％用於主要業務發展活動及
拓展藥物管線；１５％用於持續開發Ｎｅｆｅｃｏｎ（治療腎病藥物）；３５％用於現有管線資
產的餘下部分；１０％用於增強發現能力；及１０％用作營運資金及一般行政用途。
　　現時，恒生指數報２０１００，升５９點或０﹒３％；恒生中國企業指數報６８４５，升
３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４３２１，升１３點或０﹒３％；主板成交１５５﹒６７
億元。
　　上證綜合指數報３２８５，升９點或０﹒２９％，成交１０４７﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０３，升４３點或０﹒３５％，成交５８２﹒３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１３﹒８６０　變動　　　　　－１７﹒７９％
　　最高價　　　　　１６﹒９００　最低價　　　　　１３﹒７００
　　成交股數　　１１９﹒６１萬股　成交金額　　１７７９﹒７１萬
　　１０天平均　　　１６﹒０４０　歷史波幅％　　　４６﹒８３３
　　２０天平均　　　１６﹒６１６　加權平均價　　　１４﹒８７９
　　５０天平均　　　１９﹒２２４　ＲＳＩ１４　　　３０﹒３２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線，創上市新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出
３１５﹒１５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）　１３﹒８６　－１７﹒７９
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒６７　　－０﹒６４
　　中國中藥（００５７０）　　　　３﹒１５　　－１﹒２５
　　國藥（０１０９９）　　　　　１７﹒２２　　－１﹒０３
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒２９　　－０﹒４６
　　信達生物（０１８０１）　　　３７﹒２５　　＋１﹒５０
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　５﹒８３　　＋０﹒８６
　　藥明生物（０２２６９）　　　７０﹒１０　　－０﹒２８
　　京東健康（０６６１８）　　　６３﹒００　　＋０﹒５６
　　康方生物（０９９２６）　　　２３﹒７０　　＋０﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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