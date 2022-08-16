《異動股》德琪醫藥（６９９６）跌逾１％創新低，報４﹒４８元

《經濟通通訊社１６日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌１﹒３２％，報４﹒４８元，最低
價４﹒４８元，創上市新低，最高價４﹒５９元；成交４萬股，成交金額１８﹒０３萬元；主動
買沽比率５：９５，資金淨主動賣出１５﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場
服務，金額９﹒５１萬元，加權平均成交價４﹒５０６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通
，金額４５２０元，加權平均成交價４﹒５２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
９﹒１３％。
現時，恒生指數報２００８３，升４２點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６８３９，升
２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４３１２，升３點或０﹒０９％；主板成交１６０﹒４７
億元。
上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２３％，成交１０８１﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２４９１，升３０點或０﹒２５％，成交６００﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒４８０ 變動 －１﹒３２％
最高價 ４﹒５９０ 最低價 ４﹒４８０
成交股數 ４萬股 成交金額 １８﹒０３萬
１０天平均 ４﹒８０２ 歷史波幅％ ５２﹒８５９
２０天平均 ５﹒１１８ 加權平均價 ４﹒５０８
５０天平均 ６﹒１２５ ＲＳＩ１４ ２６﹒８８０
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出１５﹒９９萬元；暫連跌３日
，累計跌幅９﹒１３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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德琪醫藥（０６９９６） ４﹒４８ －１﹒３２
信達生物（０１８０１） ３７﹒３０ ＋１﹒６３
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒８２ ＋０﹒６９
雲頂新耀－Ｂ（０１９５２） １３﹒８０ －１８﹒１５
騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ８﹒８９ －１﹒１１
藥明生物（０２２６９） ７０﹒０５ －０﹒３６
泰格醫藥（０３３４７） ７６﹒２５ －２﹒２４
康希諾（０６１８５） ６１﹒８０ －０﹒４０
康方生物（０９９２６） ２３﹒６０ －０﹒２１
開拓藥業（０９９３９） １４﹒３４ －３﹒５０
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（ｅｄ）
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