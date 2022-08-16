《異動股》德琪醫藥（６９９６）跌逾１％創新低，報４﹒４８元

《經濟通通訊社１６日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌１﹒３２％，報４﹒４８元，最低

價４﹒４８元，創上市新低，最高價４﹒５９元；成交４萬股，成交金額１８﹒０３萬元；主動

買沽比率５：９５，資金淨主動賣出１５﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場

服務，金額９﹒５１萬元，加權平均成交價４﹒５０６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通

，金額４５２０元，加權平均成交價４﹒５２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

９﹒１３％。

現時，恒生指數報２００８３，升４２點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６８３９，升

２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４３１２，升３點或０﹒０９％；主板成交１６０﹒４７

億元。

上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２３％，成交１０８１﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２４９１，升３０點或０﹒２５％，成交６００﹒９８億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒４８０ 變動 －１﹒３２％

最高價 ４﹒５９０ 最低價 ４﹒４８０

成交股數 ４萬股 成交金額 １８﹒０３萬

１０天平均 ４﹒８０２ 歷史波幅％ ５２﹒８５９

２０天平均 ５﹒１１８ 加權平均價 ４﹒５０８

５０天平均 ６﹒１２５ ＲＳＩ１４ ２６﹒８８０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出１５﹒９９萬元；暫連跌３日

，累計跌幅９﹒１３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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德琪醫藥（０６９９６） ４﹒４８ －１﹒３２

信達生物（０１８０１） ３７﹒３０ ＋１﹒６３

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒８２ ＋０﹒６９

雲頂新耀－Ｂ（０１９５２） １３﹒８０ －１８﹒１５

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ８﹒８９ －１﹒１１

藥明生物（０２２６９） ７０﹒０５ －０﹒３６

泰格醫藥（０３３４７） ７６﹒２５ －２﹒２４

康希諾（０６１８５） ６１﹒８０ －０﹒４０

康方生物（０９９２６） ２３﹒６０ －０﹒２１

開拓藥業（０９９３９） １４﹒３４ －３﹒５０

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（ｅｄ）

