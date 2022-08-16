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06996 德琪醫藥－Ｂ
即時 按盤價 跌4.060 -0.480 (-10.573%)
大手異動

16/08/2022 09:55

《異動股》德琪醫藥（６９９６）跌逾１％創新低，報４﹒４８元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌１﹒３２％，報４﹒４８元，最低
價４﹒４８元，創上市新低，最高價４﹒５９元；成交４萬股，成交金額１８﹒０３萬元；主動
買沽比率５：９５，資金淨主動賣出１５﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場
服務，金額９﹒５１萬元，加權平均成交價４﹒５０６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通
，金額４５２０元，加權平均成交價４﹒５２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
９﹒１３％。
　　現時，恒生指數報２００８３，升４２點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６８３９，升
２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４３１２，升３點或０﹒０９％；主板成交１６０﹒４７
億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２３％，成交１０８１﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９１，升３０點或０﹒２５％，成交６００﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　４﹒４８０　變動　　　　－１﹒３２％
　　最高價　　　４﹒５９０　最低價　　　　４﹒４８０
　　成交股數　　　　４萬股　成交金額　　１８﹒０３萬
　　１０天平均　４﹒８０２　歷史波幅％　５２﹒８５９
　　２０天平均　５﹒１１８　加權平均價　　４﹒５０８
　　５０天平均　６﹒１２５　ＲＳＩ１４　２６﹒８８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出１５﹒９９萬元；暫連跌３日
，累計跌幅９﹒１３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德琪醫藥（０６９９６）　　　　４﹒４８　　－１﹒３２
　　信達生物（０１８０１）　　　３７﹒３０　　＋１﹒６３
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　５﹒８２　　＋０﹒６９
　　雲頂新耀－Ｂ（０１９５２）　１３﹒８０　－１８﹒１５
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　８﹒８９　　－１﹒１１
　　藥明生物（０２２６９）　　　７０﹒０５　　－０﹒３６
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　７６﹒２５　　－２﹒２４
　　康希諾（０６１８５）　　　　６１﹒８０　　－０﹒４０
　　康方生物（０９９２６）　　　２３﹒６０　　－０﹒２１
　　開拓藥業（０９９３９）　　　１４﹒３４　　－３﹒５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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