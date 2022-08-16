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00337 綠地香港
即時 按盤價 升0.950 +0.060 (+6.742%)
大手異動

16/08/2022 10:01

《異動股》綠地香港升近９％突破２０天線，報０﹒９７元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》綠地香港（００３３７）升８﹒９９％，報０﹒９７元，升穿
２０天線（０﹒９０９元），最高價０﹒９８元，最低價０﹒９元；成交２５４﹒９萬股，成交
金額２４１﹒７２萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１３４﹒７萬元。現時最大
淨被動買入券商為大華繼顯香港，金額２５﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒９５６元；現時最
大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額７８﹒８４萬元，加權平均成交價０﹒９４３元。
　　現時，恒生指數報２００５５，升１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６８２９，升
１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４３０２，跌５點或０﹒１３％；主板成交１８２﹒４８
億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升５點或０﹒１８％，成交１２３５﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８５，升２５點或０﹒２％，成交６９５﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒９７０　變動　　　　　＋８﹒９９％
　　最高價　　　　　０﹒９８０　最低價　　　　　０﹒９００
　　成交股數　　２５４﹒９萬股　成交金額　　２４１﹒７２萬
　　１０天平均　　　０﹒８８２　歷史波幅％　　４４﹒６１２
　　２０天平均　　　０﹒９０９　加權平均價　　　０﹒９４８
　　５０天平均　　　１﹒０７１　ＲＳＩ１４　　５２﹒７５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１３４﹒７萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　綠地香港（００３３７）　　　　０﹒９７０　　＋８﹒９９
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒５５０　　＋５﹒３８
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１００　＋１２﹒９０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒１００　＋１３﹒３２
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８４０　　＋８﹒４０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒３００　　＋５﹒３９
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６３０　＋１３﹒３６
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒３４０　　＋２﹒５８
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２３９　　＋３﹒４６
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２２６　　＋８﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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