《異動股》綠地香港升近９％突破２０天線，報０﹒９７元

《經濟通通訊社１６日專訊》綠地香港（００３３７）升８﹒９９％，報０﹒９７元，升穿

２０天線（０﹒９０９元），最高價０﹒９８元，最低價０﹒９元；成交２５４﹒９萬股，成交

金額２４１﹒７２萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１３４﹒７萬元。現時最大

淨被動買入券商為大華繼顯香港，金額２５﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒９５６元；現時最

大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額７８﹒８４萬元，加權平均成交價０﹒９４３元。

現時，恒生指數報２００５５，升１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６８２９，升

１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４３０２，跌５點或０﹒１３％；主板成交１８２﹒４８

億元。

上證綜合指數報３２８２，升５點或０﹒１８％，成交１２３５﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２４８５，升２５點或０﹒２％，成交６９５﹒８６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒９７０ 變動 ＋８﹒９９％

最高價 ０﹒９８０ 最低價 ０﹒９００

成交股數 ２５４﹒９萬股 成交金額 ２４１﹒７２萬

１０天平均 ０﹒８８２ 歷史波幅％ ４４﹒６１２

２０天平均 ０﹒９０９ 加權平均價 ０﹒９４８

５０天平均 １﹒０７１ ＲＳＩ１４ ５２﹒７５１

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１３４﹒７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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綠地香港（００３３７） ０﹒９７０ ＋８﹒９９

中海外（００６８８） ２０﹒５５０ ＋５﹒３８

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１００ ＋１２﹒９０

龍湖（００９６０） ２５﹒１００ ＋１３﹒３２

新城發展（０１０３０） ２﹒８４０ ＋８﹒４０

潤地（０１１０９） ３１﹒３００ ＋５﹒３９

碧桂園（０２００７） ２﹒６３０ ＋１３﹒３６

萬科企業（０２２０２） １４﹒３４０ ＋２﹒５８

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３９ ＋３﹒４６

滙景控股（０９９６８） ０﹒２２６ ＋８﹒１３

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（ｅｄ）

