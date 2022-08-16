《異動股》綠地香港升近９％突破２０天線，報０﹒９７元

《經濟通通訊社１６日專訊》綠地香港（００３３７）升８﹒９９％，報０﹒９７元，升穿
２０天線（０﹒９０９元），最高價０﹒９８元，最低價０﹒９元；成交２５４﹒９萬股，成交
金額２４１﹒７２萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１３４﹒７萬元。現時最大
淨被動買入券商為大華繼顯香港，金額２５﹒９５萬元，加權平均成交價０﹒９５６元；現時最
大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額７８﹒８４萬元，加權平均成交價０﹒９４３元。
現時，恒生指數報２００５５，升１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６８２９，升
１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４３０２，跌５點或０﹒１３％；主板成交１８２﹒４８
億元。
上證綜合指數報３２８２，升５點或０﹒１８％，成交１２３５﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２４８５，升２５點或０﹒２％，成交６９５﹒８６億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒９７０ 變動 ＋８﹒９９％
最高價 ０﹒９８０ 最低價 ０﹒９００
成交股數 ２５４﹒９萬股 成交金額 ２４１﹒７２萬
１０天平均 ０﹒８８２ 歷史波幅％ ４４﹒６１２
２０天平均 ０﹒９０９ 加權平均價 ０﹒９４８
５０天平均 １﹒０７１ ＲＳＩ１４ ５２﹒７５１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１３４﹒７萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
綠地香港（００３３７） ０﹒９７０ ＋８﹒９９
中海外（００６８８） ２０﹒５５０ ＋５﹒３８
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１００ ＋１２﹒９０
龍湖（００９６０） ２５﹒１００ ＋１３﹒３２
新城發展（０１０３０） ２﹒８４０ ＋８﹒４０
潤地（０１１０９） ３１﹒３００ ＋５﹒３９
碧桂園（０２００７） ２﹒６３０ ＋１３﹒３６
萬科企業（０２２０２） １４﹒３４０ ＋２﹒５８
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３９ ＋３﹒４６
滙景控股（０９９６８） ０﹒２２６ ＋８﹒１３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動