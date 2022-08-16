  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
09968 滙景控股
即時 按盤價 升0.214 +0.005 (+2.392%)
大手異動

16/08/2022 10:03

《異動股》滙景控股升逾１０％突破１０天線，報０﹒２３元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》滙景控股（０９９６８）升１０﹒０５％，報０﹒２３元，升
穿１０天線（０﹒２２１元），最高價０﹒２３１元，最低價０﹒２０９元；成交１﹒４９億股
，成交金額３２９９﹒７４萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入１２０４﹒０６萬
元。現時最大淨被動買入券商為新富證券，金額５３﹒５２萬元，加權平均成交價０﹒２２３元
；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額５１２﹒４６萬元，加權平均成交價
０﹒２２１元。
　　現時，恒生指數報２００８３，升４２點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６８３９，升
２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４３１２，升４點或０﹒１％；主板成交１９０﹒２１億
元。
　　上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２３％，成交１２８７﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９６，升３５點或０﹒２９％，成交７２５﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２３０　變動　　　　　＋１０﹒０５％
　　最高價　　　　０﹒２３１　最低價　　　　　　０﹒２０９
　　成交股數　　１﹒４９億股　成交金額　　３２９９﹒７４萬
　　１０天平均　　０﹒２２１　歷史波幅％　　７８０﹒２９４
　　２０天平均　　０﹒５１４　加權平均價　　　　０﹒２２１
　　５０天平均　　１﹒２７０　ＲＳＩ１４　　　１５﹒８６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入１２０４﹒０６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２３０　＋１０﹒０５
　　新地（０００１６）　　　　　９６﹒３５０　　＋１﹒０５
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒６００　　＋５﹒６４
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１１０　＋１３﹒４４
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒３００　＋１４﹒２２
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８５０　　＋８﹒７８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒３５０　　＋５﹒５６
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６３０　＋１３﹒３６
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒４００　　＋３﹒００
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２３８　　＋３﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰04/08/2022 09:35  《異動股》天臣控股等２家公司上午９：３４異動

其他大手異動
More

03/08/2022 10:17  《異動股》滙景控股（０９９６８）升近２７％，報０﹒２６５元

03/08/2022 10:14  《異動股》滙景控股（０９９６８）升逾２４％，報０﹒２６元

03/08/2022 09:40  《異動股》滙景控股（０９９６８）漲逾１１％，報０﹒２３２元

02/08/2022 09:38  《異動股》滙景控股等７家公司上午９：３７異動

01/08/2022 15:27  《異動股》滙景控股（０９９６８）跌逾１０％，報０﹒２２４元

備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金