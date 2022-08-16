《異動股》滙景控股升逾１０％突破１０天線，報０﹒２３元

《經濟通通訊社１６日專訊》滙景控股（０９９６８）升１０﹒０５％，報０﹒２３元，升
穿１０天線（０﹒２２１元），最高價０﹒２３１元，最低價０﹒２０９元；成交１﹒４９億股
，成交金額３２９９﹒７４萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入１２０４﹒０６萬
元。現時最大淨被動買入券商為新富證券，金額５３﹒５２萬元，加權平均成交價０﹒２２３元
；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額５１２﹒４６萬元，加權平均成交價
０﹒２２１元。
現時，恒生指數報２００８３，升４２點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６８３９，升
２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４３１２，升４點或０﹒１％；主板成交１９０﹒２１億
元。
上證綜合指數報３２８３，升７點或０﹒２３％，成交１２８７﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２４９６，升３５點或０﹒２９％，成交７２５﹒２４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２３０ 變動 ＋１０﹒０５％
最高價 ０﹒２３１ 最低價 ０﹒２０９
成交股數 １﹒４９億股 成交金額 ３２９９﹒７４萬
１０天平均 ０﹒２２１ 歷史波幅％ ７８０﹒２９４
２０天平均 ０﹒５１４ 加權平均價 ０﹒２２１
５０天平均 １﹒２７０ ＲＳＩ１４ １５﹒８６３
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入１２０４﹒０６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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滙景控股（０９９６８） ０﹒２３０ ＋１０﹒０５
新地（０００１６） ９６﹒３５０ ＋１﹒０５
中海外（００６８８） ２０﹒６００ ＋５﹒６４
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１１０ ＋１３﹒４４
龍湖（００９６０） ２５﹒３００ ＋１４﹒２２
新城發展（０１０３０） ２﹒８５０ ＋８﹒７８
潤地（０１１０９） ３１﹒３５０ ＋５﹒５６
碧桂園（０２００７） ２﹒６３０ ＋１３﹒３６
萬科企業（０２２０２） １４﹒４００ ＋３﹒００
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３８ ＋３﹒０３
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（ｅｄ）
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