《異動股》世茂服務漲逾１０％突破２０天線，報２﹒４７元

《經濟通通訊社１６日專訊》世茂服務（００８７３）升１０﹒２７％，報２﹒４７元，升

穿２０天線（２﹒４６２元），最高價２﹒４８元，最低價２﹒２５元；成交１４１８﹒８萬股

，成交金額３３８２﹒０１萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入８６５﹒２６萬元

。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２３７﹒８１萬元，加權平均成交價２﹒３８３元

；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額５６６﹒０５萬元，加權平均成交價２﹒３９

元。

現時，恒生指數報２０１２９，升８８點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６８５７，升

４２點或０﹒６３％；恒生科技指數報４３２４，升１６點或０﹒３８％；主板成交

２０４﹒１５億元。

上證綜合指數報３２８７，升１１點或０﹒３４％，成交１３５６﹒４３億元人民幣。

深證成份指數報１２５１６，升５６點或０﹒４５％，成交７６２﹒９４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒４７０ 變動 ＋１０﹒２７％

最高價 ２﹒４８０ 最低價 ２﹒２５０

成交股數 １４１８﹒８萬股 成交金額 ３３８２﹒０１萬

１０天平均 ２﹒２６８ 歷史波幅％ ５８﹒５４６

２０天平均 ２﹒４６２ 加權平均價 ２﹒３８４

５０天平均 ３﹒１７３ ＲＳＩ１４ ４３﹒３７２

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入８６５﹒２６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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世茂服務（００８７３） ２﹒４７ ＋１０﹒２７

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒９５ ＋４﹒６４

融創服務（０１５１６） ３﹒３０ ＋７﹒８４

新城悅服務（０１７５５） ６﹒８８ ＋１０﹒７９

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒１８ ＋２０﹒１９

綠城服務（０２８６９） ６﹒６８ ＋４﹒３７

雅生活（０３３１９） ８﹒８２ ＋５﹒３８

保利物業（０６０４９） ４１﹒８５ ＋３﹒０８

碧桂園服務（０６０９８） １６﹒５０ ＋１９﹒２２

金科服務（０９６６６） １１﹒１８ ＋７﹒２９

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（ｅｄ）

