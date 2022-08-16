《異動股》世茂服務漲逾１０％突破２０天線，報２﹒４７元

《經濟通通訊社１６日專訊》世茂服務（００８７３）升１０﹒２７％，報２﹒４７元，升
穿２０天線（２﹒４６２元），最高價２﹒４８元，最低價２﹒２５元；成交１４１８﹒８萬股
，成交金額３３８２﹒０１萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入８６５﹒２６萬元
。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２３７﹒８１萬元，加權平均成交價２﹒３８３元
；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額５６６﹒０５萬元，加權平均成交價２﹒３９
元。
現時，恒生指數報２０１２９，升８８點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６８５７，升
４２點或０﹒６３％；恒生科技指數報４３２４，升１６點或０﹒３８％；主板成交
２０４﹒１５億元。
上證綜合指數報３２８７，升１１點或０﹒３４％，成交１３５６﹒４３億元人民幣。
深證成份指數報１２５１６，升５６點或０﹒４５％，成交７６２﹒９４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒４７０ 變動 ＋１０﹒２７％
最高價 ２﹒４８０ 最低價 ２﹒２５０
成交股數 １４１８﹒８萬股 成交金額 ３３８２﹒０１萬
１０天平均 ２﹒２６８ 歷史波幅％ ５８﹒５４６
２０天平均 ２﹒４６２ 加權平均價 ２﹒３８４
５０天平均 ３﹒１７３ ＲＳＩ１４ ４３﹒３７２
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入８６５﹒２６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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世茂服務（００８７３） ２﹒４７ ＋１０﹒２７
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒９５ ＋４﹒６４
融創服務（０１５１６） ３﹒３０ ＋７﹒８４
新城悅服務（０１７５５） ６﹒８８ ＋１０﹒７９
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒１８ ＋２０﹒１９
綠城服務（０２８６９） ６﹒６８ ＋４﹒３７
雅生活（０３３１９） ８﹒８２ ＋５﹒３８
保利物業（０６０４９） ４１﹒８５ ＋３﹒０８
碧桂園服務（０６０９８） １６﹒５０ ＋１９﹒２２
金科服務（０９６６６） １１﹒１８ ＋７﹒２９
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（ｅｄ）
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