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00873 世茂服務
即時 按盤價 升2.390 +0.150 (+6.696%)
大手異動

16/08/2022 10:06

《異動股》世茂服務漲逾１０％突破２０天線，報２﹒４７元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》世茂服務（００８７３）升１０﹒２７％，報２﹒４７元，升
穿２０天線（２﹒４６２元），最高價２﹒４８元，最低價２﹒２５元；成交１４１８﹒８萬股
，成交金額３３８２﹒０１萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入８６５﹒２６萬元
。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２３７﹒８１萬元，加權平均成交價２﹒３８３元
；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額５６６﹒０５萬元，加權平均成交價２﹒３９
元。
　　現時，恒生指數報２０１２９，升８８點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６８５７，升
４２點或０﹒６３％；恒生科技指數報４３２４，升１６點或０﹒３８％；主板成交
２０４﹒１５億元。
　　上證綜合指數報３２８７，升１１點或０﹒３４％，成交１３５６﹒４３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１６，升５６點或０﹒４５％，成交７６２﹒９４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒４７０　變動　　　　　＋１０﹒２７％
　　最高價　　　　　　２﹒４８０　最低價　　　　　　２﹒２５０
　　成交股數　　１４１８﹒８萬股　成交金額　　３３８２﹒０１萬
　　１０天平均　　　　２﹒２６８　歷史波幅％　　　５８﹒５４６
　　２０天平均　　　　２﹒４６２　加權平均價　　　　２﹒３８４
　　５０天平均　　　　３﹒１７３　ＲＳＩ１４　　　４３﹒３７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入８６５﹒２６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒４７　＋１０﹒２７
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒９５　　＋４﹒６４
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒３０　　＋７﹒８４
　　新城悅服務（０１７５５）　　　６﹒８８　＋１０﹒７９
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒１８　＋２０﹒１９
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒６８　　＋４﹒３７
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒８２　　＋５﹒３８
　　保利物業（０６０４９）　　　４１﹒８５　　＋３﹒０８
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１６﹒５０　＋１９﹒２２
　　金科服務（０９６６６）　　　１１﹒１８　　＋７﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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