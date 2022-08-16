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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升15.920 +2.080 (+15.029%)
大手異動

16/08/2022 10:07

《異動股》碧桂園服務漲近２０％突破１０天線，報１６﹒５８元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升１９﹒８％，報１６﹒５８元，
升穿１０天線（１４﹒４６６元），最高價１６﹒６４元，最低價１４﹒５２元；成交
３８５８﹒８９萬股，成交金額６﹒０６億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
４６３７﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額３５６４﹒３９萬元，加權平
均成交價１５﹒６７６元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２５２７﹒６９萬元
，加權平均成交價１５﹒６９２元。
　　現時，恒生指數報２０１５９，升１１８點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６８６８，
升５４點或０﹒８％；恒生科技指數報４３３２，升２４點或０﹒５７％；主板成交
２１１﹒１９億元。
　　上證綜合指數報３２９３，升１７點或０﹒５３％，成交１３８４﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４０，升８０點或０﹒６５％，成交７７８﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１６﹒５８０　變動　　　　＋１９﹒８０％
　　最高價　　　　　　１６﹒６４０　最低價　　　　１４﹒５２０
　　成交股數　　３８５８﹒８９萬股　成交金額　　　　６﹒０６億
　　１０天平均　　　　１４﹒４６６　歷史波幅％　１１５﹒２０６
　　２０天平均　　　　１６﹒７５４　加權平均價　　１５﹒７１０
　　５０天平均　　　　２４﹒８１１　ＲＳＩ１４　　４２﹒０３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４６３７﹒０１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１６﹒５８　＋１９﹒８０
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒４７　＋１０﹒２７
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３５﹒１０　　＋５﹒０９
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒３２　　＋８﹒５０
　　新城悅服務（０１７５５）　　　６﹒９２　＋１１﹒４３
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒２０　＋２０﹒６５
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒７３　　＋５﹒１６
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒８２　　＋５﹒３８
　　保利物業（０６０４９）　　　４１﹒８５　　＋３﹒０８
　　金科服務（０９６６６）　　　１１﹒１８　　＋７﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 16/08/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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