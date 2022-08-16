《異動股》碧桂園服務漲近２０％突破１０天線，報１６﹒５８元

《經濟通通訊社１６日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升１９﹒８％，報１６﹒５８元，
升穿１０天線（１４﹒４６６元），最高價１６﹒６４元，最低價１４﹒５２元；成交
３８５８﹒８９萬股，成交金額６﹒０６億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
４６３７﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額３５６４﹒３９萬元，加權平
均成交價１５﹒６７６元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２５２７﹒６９萬元
，加權平均成交價１５﹒６９２元。
現時，恒生指數報２０１５９，升１１８點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６８６８，
升５４點或０﹒８％；恒生科技指數報４３３２，升２４點或０﹒５７％；主板成交
２１１﹒１９億元。
上證綜合指數報３２９３，升１７點或０﹒５３％，成交１３８４﹒４億元人民幣。
深證成份指數報１２５４０，升８０點或０﹒６５％，成交７７８﹒７４億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒５８０ 變動 ＋１９﹒８０％
最高價 １６﹒６４０ 最低價 １４﹒５２０
成交股數 ３８５８﹒８９萬股 成交金額 ６﹒０６億
１０天平均 １４﹒４６６ 歷史波幅％ １１５﹒２０６
２０天平均 １６﹒７５４ 加權平均價 １５﹒７１０
５０天平均 ２４﹒８１１ ＲＳＩ１４ ４２﹒０３６
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４６３７﹒０１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） １６﹒５８ ＋１９﹒８０
世茂服務（００８７３） ２﹒４７ ＋１０﹒２７
華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒１０ ＋５﹒０９
融創服務（０１５１６） ３﹒３２ ＋８﹒５０
新城悅服務（０１７５５） ６﹒９２ ＋１１﹒４３
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒２０ ＋２０﹒６５
綠城服務（０２８６９） ６﹒７３ ＋５﹒１６
雅生活（０３３１９） ８﹒８２ ＋５﹒３８
保利物業（０６０４９） ４１﹒８５ ＋３﹒０８
金科服務（０９６６６） １１﹒１８ ＋７﹒２９
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（ｅｄ）
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